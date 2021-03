Whatsapp sumó el "modo vacaciones" para todos los usuarios: cómo se activa y cómo lo ven los otros contactos

La aplicación de mensajería adelantó nuevas características del "modo vacaciones" tal como tienen las empresas. Paso a paso, cómo funciona

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular, que cuenta con 2 000 millones de usuarios activos en el mundo, finalmente ofrecerá un nuevo "Modo vacaciones".

Se trata de una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. Debido a que la modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería, la compañía apura la nueva actualización.

Esta función permite archivar los chats y no recibir sus notificaciones, a menos que se ingrese a la carpeta de chats archivados.

"Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo' en el archivo, por lo que nunca será desarchivado", explica WaBetaInfo.

De esta forma, cambia rotundmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función, los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.

Desde un principio, esta función fue conocida como "modo vacaciones". Sin embargo, esta semana se dio a conocer que complementará la carpeta de mensajes archivados. Entonces, simplemente figurará una nueva opción "Ignorar chat y enviarlo al archivado".

Cómo activar el "modo vacaciones" en Whatsapp

Abrir la aplicación y entrar en Ajustes (Android)/Configuración (iOS).

Entrar en el menú de Notificaciones y activar "modo vacaciones".

Luego, archivar chats individuales o grupos de WhatsApp para silenciarlos.

WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible de manera definitiva. Actualmente, solo las versiones beta pudieron probar la actualización. Sin embargo, la aplicación de mensajería ya comenzó a presentar la nueva función y el lanzamiento oficial no está lejos.

Crean un "modo borracho" para el celular: para no mandar WhatsApp "bomba" si tomaste mucho alcohol

Si bebes, la mejor decisión es no hacer llamadas ni mandar mensajes demasiado importantes.

Nada de ‘modo avión’ o ‘modo vacaciones’: lo que la gente necesita es un celular lo suficientemente inteligente como para detectar que te has tomado unas copas de más y evitar que uses el dispositivo para enviar mensajes que no debes -y que, si no fuera por la borrachera, nunca enviarías-.

Los mensajes bomba estando ebrio son un clásico. Ya lo eran con los SMS, lo que pasa es que entonces los pagabas dos veces: una por el coste de enviarlos y otra por la vergüenza cuando te percatabas del envío al día siguiente. Al menos, con WhatsApp y las apps de mensajería instantánea hemos ganado algo y este precio se ha reducido solo al bochorno.

Pero la cosa no va solo de mensajes y llamadas: ¿cuántas veces has publicado en tus redes sociales una foto o un vídeo del que te arrepientes en el instante en que la ves cuando se te ha pasado la borrachera?

Un nuevo modo en el celular permite evitar mandar mensajes si no estás en el mejor estado.

Ahora parece ser que la marca china Gree Electric, ha encontrado la solución a este problema: ha patentado un ‘modo borracho’ para sus smartphones que bloquearía ciertas apps y restringiría funciones específicas cuando has bebido, el cual requeriría una "verificación de sobriedad" para ser desactivado.

Según informaba el medio asiático MyDrivers News, Gree Electric habría puesto esta tecnología en el sitio web oficial de la Oficina Nacional de Patentes de China, a la que llama "Un método y sistema interactivo para un modo de consumo de terminal celular inteligente".

Según el resumen de la patente, la invención proporciona "un método interactivo" para controlar las socialización: "Retrasa y restringe algunas aplicaciones de uso común para garantizar que los usuarios eviten situaciones vergonzosas", dice la información publicada en el medio chino.

¿Cómo se activa?

Según la traducción automática del artículo original de MyDrivers News, en chino, para implementar esta tecnología el usuario debe establecer "las reglas del ‘modo borracho’ en su móvil", es decir, definir qué tipo de aplicaciones tendrán restringido el uso o que actividad que realicemos con el teléfono será "retrasada" estando ebrio.

En esencia, lo que viene a decir es que tendrás en tu smartphone algo así como un botón de emergencia que podrás pulsar y se activará este curioso ‘modo borracho’ que previamente habrás configurado indicando qué es lo que quieres que no se te permita hacer si has bebido. Como decíamos, después de activarlo, "se requiere una verificación de sobriedad para usar el teléfono", cuyas reglas también habrán sido establecidas por el usuario.

WhatsApp , la mensajería instantánea que se debe evitar usar si se tomó alcohol.

Además, este ‘modo borracho’ tendría otra ventaja: según indica MyDrivers News, también simplificaría la forma de interactuar con el teléfono, activando algo así como un modo simple en la interfaz del dispositivo. Para que aciertes a darle a los botones, vaya.

La mala noticia es que Gree no es una marca muy popular, ni siquiera en China. Por lo que no parece muy probable que si esta patente se hace realidad lleguemos a ver un dispositivo de la firma con este interesante modo. Pero, quién sabe, puede que lo copien otros. Mientras tanto, lo mejor será que si bebes, no ‘wasapees’.