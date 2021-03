¿Tenés muchos dispositivos conectados en el mismo WiFi?: esto advierten los expertos

La explosión de dispositivos conectados en una red influye en el rendimiento general de la misma, y es por eso que no hay que sobrecargarlos

Si tenés muchos dispositivos conectados a la misma red wifi, podrías estar experimentando más desventajas que ventajas.

Computadoras, teléfonos, televisores, cámaras de vigilancia... todo conectado al mismo router puede afectar en gran medida la experiencia del usuario.

La explosión de dispositivos conectados influye en el rendimiento general de la red, y esto afecta la velocidad o estabilidad.

Los routers modernos están capacitados para tener muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que los sobrecargamos llega un momento en el que no pueden administrar correctamente tantas direcciones IP y podría haber una pérdida de velocidad o estabilidad.

Para conectarnos al router por wifi es necesario el protocolo CSMA/CA, lo que le permite al aparato comprobar si el canal por el que conectará al dispositivo inalámbrico está libre.

Mientras más equipos haya conectados, más lleno estará ese canal. Esto se traduce en una mayor lentitud a la hora de enviar la señal, más latencia, velocidad más baja, advierten en el portal Redes Zone.

Otro problema que se puede presentar en un entorno superconectado es la interferencia entre dispositivos: a más equipos cerca conectados a la red, más problemas habrá para poder establecer una conexión correctamente, sin que afecte a la velocidad o estabilidad.

Es difícil determinar cuál es el máximo recomendado de dispositivos a conectar, ya que no todos los aparatos consumen lo mismo. Es decir, si hay varias decenas de relojes inteligentes, libros electrónicos, aires acondicionados y lavarropas conectados, no se está haciendo un uso intensivo, por lo que no habrá problemas para navegar por internet.

En cambio, si conectamos menos dispositivos, pero que hacen un uso intensivo —computadoras y teléfonos inteligentes para descargar archivos pesados o hacer transmisiones en vivo—, la velocidad de navegación por internet se verá notablemente afectada.

Un router moderno puede tener una gran cantidad de dispositivos conectados sin mayores problemas. El límite depende de la cantidad de direcciones IP que puede administrar el aparato.

¿Problemas con el WiFi?: estos dispositivos son la solución

Muchas veces, los problemas de conectividad en el hogar se deben a una infraestructura insuficiente en la red hogareña. En otras palabras, ocurre que en los últimos tiempos se han sumado muchos dispositivos que utilizan el WiFi y por eso se produce una saturación.

¿Cómo arreglarlo? La siguiente lista de productos puede ayudar a proporcionar mayor velocidad y alcance para la red WiFi del hogar.

Repetidores wifi

En muchas ocasiones, en una casa grande o de dos pisos, la señal no llega bien a todas partes. Hay que recordar que cuanto más lejos del router menor velocidad, así que estos pueden ser una solución muy útil y económica a la gran mayoría de problemas, señala Business Insider.

Xiaomi Mi Wifi repeater

Se corresponde como uno de los repetidores wifi más económicos que existen. Es capaz de repetir hasta 300 Mbps y tener 64 dispositivos conectados al mismo tiempo.

Es muy fácil de utilizar, tan solo hay que enchufarlo y configurarlo a través de la app Xiaomi Mi Home.

TP-Link N300

TP Link es uno de los fabricantes de conectividad más conocidos que existen. Se trata de un dispositivo algo más completo que el anterior ya que tiene salida ethernet y su diseño es poco reconocible.

La configuración es sencilla y hace que pase desapercibido.

WiFi Mesh

El Wifi Mesh es una tecnología mediante la señal WiFi se distribuye por toda la casa a través de unos repetidores conectados entre sí y que son muy útiles en grandes superficies.

Tenda Nova 3

Aunque este tipo de dispositivos tienen un precio más elevado, también lo es su efectividad. En este caso es uno de los más económicos que puedes encontrar. Tienen un diseño que pasa casi desapercibido. Eso sí, la velocidad de transferencia es de 100 Mbps.

Huawei wifi Q2 Pro

Es algo diferente al anterior, ya que tan solo tiene un emisor y receptor, eso sí, lo que se conseguiría en este caso es que la velocidad fuese mucho mayor. Además, que posteriormente probablemente fuera posible comprar receptores adicionales.

Routers WiFi

Por lo general, los routers ofrecidos por las operadoras son de una gama baja y esto hacen que se estropeen o que no ofrezcan un correcto funcionamiento.

Un router es una pieza clave para ofrecer una conexión a internet estable. Los que vas a encontrar a continuación cuenta con WiFi 6, lo que es muy útil de cara al futuro y para obtener mayores velocidades a una baja latencia.

HUAWEI WiFi AX3

Se corresponde como uno de los routers más completos que existen. Está disponible en dos versiones: 2 o 4 bandas. Se configura de una forma muy fácil y podrás disfrutar de una mejor conexión a Internet.

TP-Link Archer AX10

TP Link ha optado por un diseño mucho más futurista que Huawei. En este caso también está disponible en versión de 2 y 4 bandas. Cuenta con tecnología Wifi 6, lo que es una muy buena noticia, indica Business Insider.

Es compatible con Alexa y podrás controlar ciertas opciones por voz.