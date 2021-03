¿Sospechás que espían tu perfil de WhatsApp? Con estos "candados" digitales podés mejorar la privacidad

Es posible que estés compartiendo más información de la que creés con tus contactos, o con cualquier persona que tenga tu número de teléfono

Si sos un usuario de WhatsApp, tenés mucha compañía: la aplicación tiene 2 mil millones de usuarios activos mensuales, y la gente la usa para comunicarse con amigos y parientes y centenares de personas más.

Esta aplicación tiene una gran protección de privacidad, cifrada de extremo a extremo, lo que significa que nadie puede leer el contenido de un mensaje más que vos y la persona que lo recibe.

Aun así, si sos usuario de WhatsApp, es posible que estés compartiendo más información de la que creés con tus contactos, o con cualquier persona que tenga tu número de teléfono. También estás compartiendo mucha información con Facebook, que es el propietario del servicio.

La información compartida con otros usuarios incluye tu mensaje de estado y foto, cuándo estuviste en línea por última vez y si has leído o no un mensaje. A menos que ajustes tu configuración de privacidad, cualquier extraño puede acceder a ella con tu número de teléfono.

Además, tu jefe podría notar si estás revisando tus mensajes en lugar de trabajar en la presentación que debés entregar en una hora, y tus amigos sabrán si has visto un mensaje pero decidiste no responder todavía.

WhatsApp es propiedad de Facebook. Es posible que Facebook no pueda leer tus mensajes, pero podés acceder a los detalles de a quién se comunica, cuándo, con qué frecuencia y desde dónde. La compañía no permite a los usuarios de WhatsApp optar por no compartir estos datos.

También es posible que la policía que tenga una orden judicial obtenga acceso a las personas a las que has llamado o enviaste mensajes de texto, o que te han llamado y enviado mensajes de texto.

Y si elegís hacer una copia de seguridad de tus datos de WhatsApp en iCloud o Google Drive, los mensajes no se cifrarán allí. Cualquiera que tenga acceso a tu cuenta en la nube podrá leer todos los mensajes que hayas enviado a través de la aplicación.

Si no te gusta la recopilación de datos de Facebook, tu mejor opción es cambiarte a Signal, una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo que tiene prácticas de privacidad mucho mejores.

Sin embargo, en WhatsApp podés limitar los datos de ubicación o la información sobre cuándo estás en línea ante las personas que tienen tu número, desactivar los recibos de lectura y evitar que las personas te o agreguen a los chats grupales sin tu consentimiento.

WhatsApp ofrece diferentes opciones de privacidad.

Evitá que la gente sepa si estás en línea

Cualquiera que se desplace por los contactos de WhatsApp y hace clic en tu nombre puede ver si estás en la aplicación ahora (es decir, conectado a Internet con WhatsApp abierto en primer plano en tu dispositivo) o cuándo estuviste por última vez. Podés evitarlo, pero es en ambos sentidos: si no compartís tu último estado visto, tampoco podrás ver a otras personas.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Visto por última vez. Allí podés cambiar la configuración para que esta información esté disponible para todos, solo para las personas en tu lista de contactos o para nadie en absoluto.

: andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Visto por última vez. Allí podés cambiar la configuración para que esta información esté disponible para todos, solo para las personas en tu lista de contactos o para nadie en absoluto. En un teléfono Android: andá a WhatsApp> Menú (los tres puntos en la esquina superior derecha)> Configuración> Cuenta> Privacidad> Visto por última vez. Allí podés cambiar la configuración para que esta información esté disponible para todos, solo para las personas en tu lista de contactos o para nadie en absoluto.

Ocultá tu foto de perfil

¿No querés que nadie con tu número de teléfono pueda ver tu foto de perfil? Esto es algo que podés cambiar, y hacer que tu foto de perfil sea privada no te impedirá ver la de otra persona.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Foto de perfil y seleccioná "todos", "mis contactos" o "nadie".

: andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Foto de perfil y seleccioná "todos", "mis contactos" o "nadie". En un teléfono Android : andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Cuenta> Privacidad> Foto de perfil y seleccioná "todos", "mis contactos" o "nadie".

Ocultá tu información "Acerca de"

Cuando hacés clic en el nombre de un contacto en WhatsApp, es posible que veas una breve biografía o simplemente un mensaje de ausencia. WhatsApp incluye algunos entre los que podés elegir, como "la batería está a punto de agotarse", "No puedo hablar, solo WhatsApp", "en una reunión", "en el gimnasio", "durmiendo" o "solo llamadas urgentes".

También podés crear el tuyo propio. Si deseás que sea público, privado o que esté disponible solo para tus contactos, depende de vos. Privatizar tu información "acerca de" no te impedirá ver la de otra persona.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Acerca de y hacé tu selección: "todos", "mis contactos" o "nadie".

: andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Acerca de y hacé tu selección: "todos", "mis contactos" o "nadie". En un teléfono Android : andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Cuenta> Privacidad> Acerca de y hacé tu selección: "todos", "mis contactos" o "nadie".

Es posible configurar la seguridad de Whatsapp para evitar compartir todos los datos

Impedí que te agreguen a chats grupales aleatorios

WhatsApp permite que las personas te agreguen a chats grupales sin tu permiso. Pero podés adaptar tu configuración para seleccionar quién puede agregarte a los grupos. Los administradores que no puedan agregarte a un grupo tendrán la opción de invitarte en privado.

En un iPhone: andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Grupos y seleccioná "todos", "mis contactos" o "mis contactos excepto". Si seleccionás "mis contactos excepto", marcá a cualquier persona que no desees para poder agregarte a los grupos.

En un teléfono Android: WhatsApp> Menú> Configuración> Cuenta> Privacidad> Grupos y seleccioná "todos", "mis contactos" o "mis contactos excepto". Si seleccionás "mis contactos excepto", marcá a cualquier persona que no desees para poder agregarte a los grupos.

Apagá tu ubicación en vivo en el chat

Si no deseás que la gente sepa dónde te encontrás, desactivá las ubicaciones en vivo en los chats donde estás habilitado.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Cuenta> Privacidad> Ubicación en vivo para ver una lista de los chats en los que estás compartiendo esta información y eliminá aquellos en los que te gustaría restringir el acceso a la ubicación en vivo.

: andá a WhatsApp> Cuenta> Privacidad> Ubicación en vivo para ver una lista de los chats en los que estás compartiendo esta información y eliminá aquellos en los que te gustaría restringir el acceso a la ubicación en vivo. En un teléfono Android: andá a WhatsApp> Menú> Cuenta> Privacidad> Ubicación en vivo. Desde allí, podés permitir que WhatsApp acceda a la ubicación de tu dispositivo mientras usas la aplicación o denegar el acceso.

Restringí el acceso a tus actualizaciones de estado

WhatsApp te permite compartir actualizaciones de fotos, videos, GIF y texto que desaparecen después de 24 horas. Estos pueden ser vistos por contactos mutuos, es decir, personas cuyos números guardaste en tu libreta de direcciones y que tienen tus números guardados en la suya. Podés compartirlos con todos tus contactos o solo con los específicos que selecciones.

También podés compartirlo con todos tus contactos excepto con unos pocos seleccionados. Cambiar la configuración de privacidad en tu actualización de estado no cambiará el estado de las que ya ha publicado.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Estado y seleccioná "Mis contactos", "Mis contactos excepto" o "Solo compartir con". Para "Mis contactos excepto", marcá a cualquier persona que no debería ver estas actualizaciones de estado. Para "Solo compartir con", simplemente seleccioná los contactos con los que deseás compartir estas actualizaciones de estado.

: andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Estado y seleccioná "Mis contactos", "Mis contactos excepto" o "Solo compartir con". Para "Mis contactos excepto", marcá a cualquier persona que no debería ver estas actualizaciones de estado. Para "Solo compartir con", simplemente seleccioná los contactos con los que deseás compartir estas actualizaciones de estado. En un teléfono Android: andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Cuenta> Privacidad> Estado y seleccioná "Mis contactos" "Mis contactos excepto" o "Solo compartir con". Para "Mis contactos excepto", marcá a cualquier persona que no debería ver estas actualizaciones de estado. Para "Solo compartir con", simplemente seleccioná los contactos con los que deseás compartir estas actualizaciones de estado.

Bloqueá a las personas de las que no querés escuchar

Bloquear contactos en WhatsApp evitará que puedan llamarte o enviarte mensajes en la aplicación.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Bloqueado para ver a quién has bloqueado y presioná "Agregar nuevo" para bloquear un nuevo contacto. También podés hacer clic en la persona que deseás bloquear, desplazarse hacia abajo y luego hacer clic en "bloquear contacto" cerca de la parte inferior de la página.

: andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Bloqueado para ver a quién has bloqueado y presioná "Agregar nuevo" para bloquear un nuevo contacto. También podés hacer clic en la persona que deseás bloquear, desplazarse hacia abajo y luego hacer clic en "bloquear contacto" cerca de la parte inferior de la página. En un teléfono Android: andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Cuenta> Privacidad> Contactos bloqueados para ver a quién has bloqueado. Para agregar un nuevo contacto, hacé clic en el icono en la parte superior derecha (una persona con un signo más al lado) y seleccioná el contacto que deseás bloquear. También podés hacer clic en un contacto individual que deseás bloquear, seleccionar el icono "I" y desplazarse hacia abajo para hacer clic en "bloquear" cerca de la parte inferior de la página. O podés hacer clic en el nombre del contacto y luego ir a Menú> Más> Bloquear contacto.

La privacidad en WhatsApp difiere si el equipo es iPhone o con Android.

Desactivá los recibos de lectura para los chats personales

¿No querés que la gente sepa cuando estás ignorando su mensaje o cuando lo has leído y simplemente no has tenido la oportunidad de responder? Podés desactivar los recibos de lectura. Solo debés tener en cuenta que hacerlo significa que no podrás ver los recibos de lectura de otras personas.

En un iPhone : Andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Leer recibos para activarlos o desactivarlos.

: Andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Privacidad> Leer recibos para activarlos o desactivarlos. En un teléfono Android : Andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Cuenta> Privacidad> Leer recibos para activarlos o desactivarlos.

Hacé desaparecer tus mensajes

WhatsApp lanzó recientemente una nueva función: mensajes que desaparecen después de siete días. Esto no es infalible, ya que una semana es mucho tiempo para que alguien tome una captura de pantalla. Y no impide que el destinatario descargue automáticamente todos tus mensajes de WhatsApp, reenvíe el mensaje, etc.

Si la persona a la que estás enviando un mensaje de texto no abre WhatsApp en el período de siete días, el mensaje desaparecerá, pero es posible que tu vista previa aún se muestre en las notificaciones. Y si alguien responde a un mensaje que desaparece citándolo, el texto citado puede permanecer en el chat más allá de la ventana de siete días.

En un iPhone : dentro de WhatsApp, hacé clic en la página de contacto de la persona con la que deseás usarlo, desplazáte hacia abajo hasta "mensajes que desaparecen" y presioná "encendido".

: dentro de WhatsApp, hacé clic en la página de contacto de la persona con la que deseás usarlo, desplazáte hacia abajo hasta "mensajes que desaparecen" y presioná "encendido". En un teléfono Android : dentro de WhatsApp, hacé clic en la página de contacto de la persona con la que deseás usarlo, desplazáte hacia abajo hasta "mensajes que desaparecen" y presioná "encendido".

Evitá las copias de seguridad de chat

Hacer una copia de seguridad de tu historial de chat en iCloud o Google Drive significa que podés recuperar conversaciones antiguas si pierde tu teléfono, pero también significa que la información no está protegida por el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Los chats técnicamente podrían ser leídos por Apple o Google, o entregados a las fuerzas policiales. Entonces, si estás realmente preocupado por mantener la privacidad de tus comunicaciones, desactivá esas copias de seguridad.

También podés eliminar los chats de los que ya haya realizado una copia de seguridad. Y, por supuesto, deberás asegurarte de que las personas a las que envías mensajes de texto tampoco estén respaldando los mensajes.

En un iPhone : desactivá las copias de seguridad en la nube yendo a WhatsApp> Configuración> Chats> Copia de seguridad de chat> Copia de seguridad automática y configurálo en "desactivado". Luego, andá a Configuración del sistema de tu iPhone> iCloud> Almacenamiento> Administrar almacenamiento> WhatsApp> Copia de seguridad y aseguráte de que también esté allí. Eliminá los chats antiguos yendo a la configuración de iOS> iCloud> Almacenamiento> Administrar almacenamiento> WhatsApp Messenger> Editar> Eliminar todo.

: desactivá las copias de seguridad en la nube yendo a WhatsApp> Configuración> Chats> Copia de seguridad de chat> Copia de seguridad automática y configurálo en "desactivado". Luego, andá a Configuración del sistema de tu iPhone> iCloud> Almacenamiento> Administrar almacenamiento> WhatsApp> Copia de seguridad y aseguráte de que también esté allí. Eliminá los chats antiguos yendo a la configuración de iOS> iCloud> Almacenamiento> Administrar almacenamiento> WhatsApp Messenger> Editar> Eliminar todo. En un teléfono Android: andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Chats> Copia de seguridad de chat> Copia de seguridad en Google Drive> Nunca. Eliminá chats antiguos iniciando sesión en https://drive.google.com , haciendo clic en el ícono de ajustes y yendo a Configuración> Administración de aplicaciones> WhatsApp Messenger> Opciones> Eliminar datos. Desconectá la aplicación de Google Drive.

Desactivá las copias de seguridad de fotos

Las fotos recibidas a través de WhatsApp se almacenan en el carrete de la cámara de tu teléfono. Si usás iCloud o Google Drive para hacer una copia de seguridad de las imágenes en tu teléfono pero no deseás hacerlo para WhatsApp, podés desactivarlo.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Configuración> Chats> Guardar en rollo de cámara y cambiá el interruptor a "apagado" si no deseás que las fotos y videos que recibe se guarden en el rollo de cámara de tu teléfono.

: andá a WhatsApp> Configuración> Chats> Guardar en rollo de cámara y cambiá el interruptor a "apagado" si no deseás que las fotos y videos que recibe se guarden en el rollo de cámara de tu teléfono. En un teléfono Android : Andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Chats> Visibilidad de medios y cambiá el interruptor a "apagado" si no deseás ver los medios recién descargados en la galería de tu teléfono.

Activar la autenticación multifactor

WhatsApp ofrece autenticación multifactor (MFA) para que las cuentas de los usuarios sean más seguras. La mayoría de los servicios con MFA requieren que inicie sesión ingresando un código numérico de corta duración generado a partir de una aplicación o enviado por mensaje de texto, además de tu contraseña.

De esa manera, si un pirata informático o cualquier otra persona tiene tu contraseña, es mucho más difícil para ellos acceder a tu cuenta. WhatsApp no usa un código de un solo uso. En cambio, te permite configurar un PIN para ayudar a proteger tu cuenta. Es una buena idea activar esta función.

En un iPhone : andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Verificación en dos pasos, seleccioná habilitar e ingrese un PIN de seis dígitos. También podés agregar una dirección de correo electrónico a tu cuenta para poder restablecer tu PIN si cree que podría olvidarlo, o podés omitir este paso.

: andá a WhatsApp> Configuración> Cuenta> Verificación en dos pasos, seleccioná habilitar e ingrese un PIN de seis dígitos. También podés agregar una dirección de correo electrónico a tu cuenta para poder restablecer tu PIN si cree que podría olvidarlo, o podés omitir este paso. En un teléfono Android : andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Cuenta> Verificación en dos pasos. Seleccioná habilitar e ingresá un PIN de seis dígitos. También podés agregar una dirección de correo electrónico a tu cuenta para poder restablecer tu PIN si cree que podría olvidarlo, o podés omitir este paso.

Informar abuso a WhatsApp

Si recibís un mensaje que es amenazante, intimidante, acosador o que infringe los términos de servicio de WhatsApp, podés informar el contenido a WhatsApp. Fuera de la aplicación, también podés denunciarlo a la policía.

En un iPhone: andá a WhatsApp> Configuración> Ayuda> Contáctenos. Para informar mensajes de un número o grupo desconocido, tocá el nombre del contacto o grupo, desplazáte hasta la parte inferior y tocá "Informar contacto" o "Informar grupo".

En un teléfono Android: andá a WhatsApp> Menú> Configuración> Ayuda> Contáctenos. Para informar mensajes de un número o grupo desconocido, tocá el nombre del contacto o del grupo, desplazáte hasta la parte inferior y tocá "informar contacto" o "informar grupo".

Solicitá una copia de la información de tu cuenta

WhatsApp te permite solicitar una copia de la información de la cuenta y la configuración a la que tiene acceso. Se necesitan alrededor de tres días para obtener el informe, una medida de seguridad que WhatsApp tiene implementada en caso de que un teléfono haya sido robado y aún no esté desactivado. Si borrás tu cuenta o cambiás tu número de teléfono, tu solicitud será cancelada.

La función de descarga de cuenta te muestra qué tipo de información de cuenta retiene WhatsApp, pero no contiene mensajes. Tené en cuenta que es posible que la policía obtenga acceso a este tipo de información de tu cuenta con una orden judicial.

Si lo aprueba un juez, la policía también puede colocar un registro y un dispositivo de captura y rastreo en una cuenta de WhatsApp, que capturará los números de teléfono entrantes y salientes utilizados para llamadas o mensajes de texto para esa cuenta.