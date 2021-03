Grupo Financiero Galicia pretende sumar 30.000 clientes que generen inversiones de $600 millones, ¿cómo?

El Grupo Financiero Galicia presentó un nuevo servicio orientado a que los ahorristas aprendan a ahorrar y tener ganancias en diversas monedas

Sólo el 5% de los argentinos que tienen una cuenta bancaria realiza inversiones y las posibilidades de que puedan cuidar sus ahorros a través de la gestión del dinero existen, aún en un contexto de volatilidad como el que presenta la Argentina. Con este concepto, el Grupo Financiero Galicia presentó Inviu, la investtech con la que pretende ganar unos 30.000 clientes este año que generen inversiones en torno a los $600 millones.

Así lo anunció Ignacio Sagués, CEO de Inviu, a través de una plataforma virtual, quien presentó a la investtech como un espacio en el que podrán unirse tanto los interesados en invertir, novatos y especializados, como los asesores que ayudarán a los primeros a dar sus primeros pasos en la compra de acciones, bonos, fondos comunes de inversión, entre otras alternativas.

Inviú se suma al grupo de apps para invertir que comenzaron a tomar fuerza en el último año

El ejecutivo señaló que la plataforma surge no sólo porque el nivel de inversión de parte de ahorristas es bajo en la Argentina, al igual que en el resto de la región, sino porque "hay una enorme base de gente que tiene muchos pesos ahorrados y no está cómodo con lo que tiene". Por esa razón, indicó que se decidió encarar una acción de educación para que las personas con una cuenta bancaria se animen a ahorrar. No sólo en pesos, también en dólares a través de la compra de papeles que cotizan en el exterior.

Invertir es fácil

"Se cree que invertir es muy difícil pero con las herramientas y el asesoramiento adecuado puede ser simple. Está arraigada la idea de la timba, de lo que viene de Hollywood a través de películas como El Lobo de Wall Street pero eso es un ejercicio de ciencia ficción pura. En Inviú se trata de elegir lo que le gusta a cada uno y dejarlo por mucho tiempo", señaló. Y ejemplificó que quien ahorró hace 20 años unos u$s100 en los Estados Unidos hoy ya tendría u$s300, y que es objetivo de la plataforma enseñar a las personas a avanzar en inversiones que les permitan hacer crecer sus ahorros. Aunque aclaró que "invertir es hacer crecer el patrimonio lentamente"

"En Estados Unidos, el 55% de personas con cuenta bancaria son inversores, mientras en Brasil llega al 17%. En América latina, en general, y en Argentina ese nivel baja a menos del 5%. Es todavía más preocupante cuando se ve México y Perú que alcanza a sólo el 1%. Invertir es para cualquier persona que tenga unos pesos ahorrados. El problema es que no hay cultura de inversión porque se cree que invertir es muy difícil", explicó.

En este punto, Sagués señaló que, para traspasar esas barreras, "estamos definiéndonos como empresa de tecnología que ofrece soluciones financieras. Para ello tuvimos que conformar un equipo distinto, no sólo con especialistas bancarios sino también con expertos en atención al cliente y en tecnología. Construimos una plataforma por y para asesores, con más de 100 asesores independientes para definir oportunidades de valor. Creemos que ellos cumplen rol clave en la barrera para la educación financiera". En otras palabras, los asesores están para que aquellos que quieran aprender a invertir puedan hacerlo de la mano de un experto.

La plataforma Inviu cuenta con un equipo de asesores que ayudará a los novatos a dar sus primeros pasos en sus inversiones

Según explicó, el asesor dispone de una plataforma para visualizar a todos sus clientes y cada una de sus carteras, permitiéndole enviar sugerencias personalizadas de forma rápida y eficiente. La compañía espera alcanzar los 200 profesionales a cargo de estas tareas al cierre de 2021.

También para inversores sofisticados

La app Inviu se descarga al celular y en pocos pasos es posible tener habilitada la cuenta para operar con los datos personales mínimos que exigen estas alternativas para dar los primeros pasos en inversiones personales. Pero también está preparada para que los inversores más sofisticados puedan efectuar sus operaciones con sencillez.

Para poner en marcha Inviú, el Grupo Financiero Galicia realizó una inversión inicial de u$s15 millones y se convirtió en otra unidad de negocios independientes tal como lo son el Banco Galicia, Naranja y Galicia Seguros. En ese sentido, Sagués no descartó que hacia adelante puedan integrarse productos del grupo dentro de las alternativas de servicios que ofrezca Inviú.

Por esa razón, también sostuvo que siempre van a estar incluyéndose productos que puedan ser del interés de los clientes. En términos de inversiones propiamente dichas, mencionó a las criptomonedas, como Bitcoin, y también al crowdfounding como alternativas que puedan ser de interés para generar ahorros.

"Nuestro principal objetivo es transformar la manera de invertir de los argentinos. Por eso, creamos Inviu poniendo el foco en las personas. Tanto la app para inversores, como la plataforma para asesores, fueron pensadas, creadas y son constantemente adaptadas para satisfacer sus necesidades. Creemos que hay mucho potencial para servir mejor a los inversores actuales y atraer nuevos", aseguró Sagués.

"Queremos convertirnos en la plataforma de inversiones más importante de habla hispana y regionalizarnos en el mediano plazo. Para lograrlo, pensamos una solución digital que ofrezca una experiencia única para la gente y nos apoyamos en la tecnología para desarrollar un producto simple, intuitivo y memorable", subrayó.

Al ser consultado sobre cómo se van a diferenciar en un contexto donde hay cada vez más fintech independientes y surgidas de la misma banca tradicional que buscan el mismo objetivo de ahorro, Sagués aseguró que la competencia "no hace lo mismo que nosotros. Vemos a gente haciendo pagos y nosotros no salimos a competir sino a ofrecer un servicio más integrador", concluyó.