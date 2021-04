Revolución científica: empresa de Elon Musk afirma que ya se puede hacer un "parque jurásico real"

La gran fantasía que mostró la serie de películas "Parque Jurásico", que es la posibilidad de crear una especie de zoológico de dinosaurios, es hoy una realidad técnicamente posible, según advierte un experto.

De hecho, Max Hodak, presidente y cofundador de Neuralink, compañía de la que el emprendedor Elon Musk es el socio principal, afirma que en la actualidad ya existe una tecnología lo suficientemente avanzada como para crear un parque jurásico en la vida real.

"Probablemente podríamos construir un parque jurásico si quisiéramos", afirmó Hodak en su cuenta de Twitter. Aunque "no serían dinosaurios genéticamente auténticos, pero tal vez con quince años de reproducción e ingeniería obtendríamos nuevas especies súper exóticas", agregó.

