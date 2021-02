Las 40 frases de Elon Musk más inspiradoras para pensar y copiar su mirada innovadora

Es uno de los hombres más ricos del mundo, innovador en el mundo de los autos eléctricos y arriesgado. Más de 40 frases de Elon Musk para pensar

Las frases de Elon Musk dan que hablar y no es para menos. Es uno de los emprendedores más destacados de los últimos tiempos. Fundador de Tesla, la marca de autos eléctricos más importante del mundo, ha logrado convertirse en un referente del mundo empresarial.

Con una mirada abierta sobre el futuro, las frases de Elon Musk no pasan desapercibidas y cada cosa que dice se analiza con detenimiento y atención, sabiendo que es un visionario.

Es por eso que, para refrescar la memoria, repasamos las frases de Elon Musk más trascendentes e impactantes, además de recorrer su historia y cómo llegó a ser el hombre más rico del mundo.

Frases de Elon Musk: las destacadas

El empresario suele dar sus opiniones por medio de algún tuit, en conferencias o en cualquier reunión cotidiana con la gente que lo rodea. Lo que es claro es que siempre las frases de Elon Musk ayudan a pensar.

Otro dato interesante de las frases de Elon Musk es que no solo habla de su empresa o del trabajo, sino que habla de la gente, el cuidado del medio ambiente y del mundo y sus desafíos.

Aquí algunas de ellas:

"Para llegar a ser CEO no hay que ser un experto en marketing y ventas; es necesario poseer profundos conocimientos de ingeniería"

"Mi mayor error es probablemente priorizar el talento por sobre su personalidad. Creo que importa si alguien tiene o no un buen corazón"

. Creo que importa si alguien tiene o no un buen corazón" "El primer paso es establecer que algo es posible, entonces es probable que ocurra"

"Es imprescindible que la consciencia se mantenga viva para que el futuro no desaparezca"

Frases de Elon Musk: sobre sus errores

Entre las frases de Elon Musk que más han trascendido, están aquellas donde reconoce que ha cometido errores.

Entonces, en las frases de Elon Musk, también se rescatan aprendizajes. Las más recordadas son las siguientes:

"El mayor fallo que he cometido (y sigo cometiendo) es focalizarme más en el talento que en el carácter de mi equipo. Es importante rodearse de personas bondadosas y con corazón".

"El mayor error de un ser humano es poner en venta su propia startup".

"Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo".

"Si te levantas en la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, es un buen día. De otra manera, no lo será"

Frases de Elon Musk sobre el trabajo

Trabajador incansable, duerme pocas horas y pasa mucho tiempo en reuniones. Las frases de Elon Musk sobre el trabajo son las siguientes:

"Las personas trabajan mejor cuando saben cuál es el objetivo y el por qué. Es importante que las personas se sientan entusiasmadas de venir a trabajar por la mañana y disfrutar de su trabajo"

"Siempre tengo optimismo, pero soy realista. No es con la expectativa de un gran éxito que comencé con Tesla o SpaceX. Solamente pensé que eran lo suficiente importantes para hacerlo de todas formas"

"La tecnología de punta que surge de una gran discontinuidad tecnológica, tiende a venir de nuevas compañías"

"Cuando estaba en la universidad quería involucrarme en cosas que cambiaran al mundo"

Frases de Elon Musk sobre la vida

Dedicado de lleno al desarrollo y crecimiento de sus compañías, en algunos momentos claves, las frases de Elon Musk son reflexivas.

"La vida es demasiado corta para rencores a largo plazo"

"Presta atención al feedback negativo y solicítalo, particularmente de los amigos. Difícilmente alguien hace eso y es de mucha ayuda"

"A alguna gente no le gusta el cambio, pero necesitas abrazarlo si la alternativa es el desastre"

"La paciencia es una virtud, y estoy aprendiendo a tener paciencia. Es una dura lección"

, y estoy aprendiendo a tener paciencia. Es una dura lección" "Un consejo: es importante ver el conocimiento como una especie de árbol semántico; asegúrate de entender bien los principios fundamentales, es decir, el tronco y las ramas, antes de entrar en las hojas o los detalles, o no habrá nada donde puedan agarrarse"

"Lo difícil es averiguar qué preguntas hacer, pero una vez que lo sabes, el resto es realmente fácil"

"Llegué a la conclusión de que deberíamos aspirar a aumentar el alcance y la escala de la conciencia humana para comprender mejor qué preguntas hacer. En realidad, lo único que tiene sentido es luchar por una mayor iluminación colectiva"

Frases de Elon Musk: reflexiones

Paciencia, persistencia, innovación, palabras que nunca faltan en las frases de Elon Musk. Aquí algunas de ellas:

"La persistencia es muy importante. No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte"

"La persistencia es muy importante. No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte"

"No te distraigas pensando que algo puede funcionar cuando no lo está haciendo, o te vas a quedar permanentemente en una solución equivocada"

"¿Qué hace que el pensamiento innovador se genere? Creo que en realidad es una forma de pensar. Debes tomar la decisión"

"La mayoría de las personas pueden aprender mucho más de lo que piensan. Se creen incapaces sin intentarlo"

"Siempre tuve una crisis existencial, tratando de averiguar ‘¿qué significa todo esto?’. Llegué a la conclusión de que si podemos avanzar en el conocimiento del mundo, si podemos ampliar el alcance y la escala de la conciencia, entonces podremos hacer las preguntas correctas y estar más iluminados. Esa es la única manera de avanzar"

Frases de Elon Musk y las empresas

Con larga trayectoria en la fundación y creación de empresa, las frases de Elon Musk son muy interesantes para los emprendedores. Y no quiere decir que no le teme a nada.

"Las grandes empresas se construyen sobre grandes productos"

"Si eres cofundador o director ejecutivo, tienes que hacer todo tipo de tareas que no quieres hacer. Si no haces tus tareas, la compañía no tendrá éxito. Ninguna tarea es demasiado baja"

"No diría que tengo una falta de miedo. De hecho, me gustaría que mi miedo a la emoción fuera menor porque distrae mucho y fríe mi sistema nervioso"

"Si algo es lo suficientemente importante, deberías intentarlo. Incluso si el resultado probable es el fracaso"

"Está bien tener todos los huevos en una canasta mientras controles todo lo que ocurre en ella"

Frases de Elon Musk y la humanidad

Qué pasará con la humanidad en los próximos años, o décadas, temas destacados de las frases de Elon Musk.

"El futuro de la humanidad se va a bifurcar en dos direcciones: o se convertirá en multiplanetario, o permanecerá confinado en un planeta y probablemente habrá una extinción"

"Por mi parte, nunca me rendiré, y quiero decir nunca"

"Ahora es el momento de tomar riesgos, cuando no tienes hijos"

¿Qué significa trabajar duro? En mi caso, cuando mi hermano y yo comenzamos nuestra primera empresa, en lugar de rentar una oficina, rentamos un pequeño apartamento y dormíamos en el sofá.

"Trabaja duro cada hora mientras estés despierto, es lo que se necesita para tener éxito si estás comenzando una nueva empresa"

"No podemos seguir quemando carbón en nuestras centrales eléctricas. El carbón también es un recurso finito. Debemos encontrar alternativas, y es una mejor idea encontrar alternativas antes de esperar hasta que nos quedemos sin carbón"

"Un asteroide o un supervolcán ciertamente podrían destruirnos, pero también corremos el riesgo de que los dinosaurios nunca lo vieran: un virus artificial, una guerra nuclear, la creación inadvertida de un micro agujero negro, o alguna tecnología aún desconocida podría significar nuestro fin"

"Internet, energía autosustentable y la exploración del espacio; esas son las tres áreas en donde creo que la humanidad tiene más oportunidad para expandirse como especie"

Frases de Elon Musk y la muerte

Cómo llegó hasta el presente y qué pasará con sus últimos días de vida: frases de Elon Musk que dan que hablar:

"Me gustaría morir en Marte"

"La única razón por la que pude lograr cosas es la gran gente dispuesta a trabajar conmigo. Una compañía es un grupo de personas organizadas para crear un producto o servicio, y ese producto o servicio es tan bueno como la gente de la empresa y lo entusiasmados que están de crearlo. Quiero reconocer un montón de gente super talentosa. Sin ellos, habría logrado muy poco. Yo solo soy la cara de las empresas"

"Tienes que estar bastante motivado para que esto suceda. De lo contrario, te sentirás miserable"

"La ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo"

"Ser un emprendedor es como comer vidrio y pararse en el abismo de la muerte"

es como comer vidrio y pararse en el abismo de la muerte" "Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria"

"El fracaso es aquí una opción. Si las cosas no fallan es que no estás innovando lo suficiente"

Si las cosas no fallan es que no estás innovando lo suficiente" "Creo que tenemos el deber de mantener una luz de consciencia para asegurarnos que ésta siga en el futuro"

"Quiero hacer cosas que me apasionen, pero también que sean útiles para otras personas"

"La mayoría de las personas pueden aprender mucho más de lo que piensan. Se creen incapaces sin intentarlo"

"Cuando alguien tiene una gran ruptura en el área de innovación, rara vez es solamente una cosa. Generalmente corresponde a una serie de cosas que colectivamente lleva a una gran innovación"

Frases de Elon Musk: su historia

Las frases de Elon Muks son disparadores de ideas, pero él mismo pasó por diferentes caminos antes de llegar a ser quien es hoy.

Elon Reeve Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971. Es un físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense. Fundador de Tesla, fue también cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI.

Los padres de Elon son Errol Musk y Maye Musk. En 1950 Maye Musk y su familia se mudaron desde Canadá a Pretoria, Sudáfrica. Su padre trabajaba de ingeniero. Maye trabajó en casa como asesora nutricionista para clientes.

A los 9 años, Elon Musk comenzó a programar un Commodore VIC-20 que tenía 8 kilobytes de memoria RAM. En Sudáfrica hizo su primer negocio a los 12 años cuando vendió, por 500 dólares, el código fuente de un videojuego16​ a la revista sudafricana PC and Office Technology.

En 1995 tuvo la intención de trabajar para Netscape y fue a sus oficinas, pero no se atrevió a hablar con nadie por timidez.

Su hermano Kimbal acompañó a Elon en un viaje en auto atravesando todo Estados Unidos en un mes, desde Silicon Valley a Filadelfia, donde Elon tenía que completar sus estudios en Penn. Durante el viaje hablaron mucho de emprender un negocio. ​

En 1995, Musk se inscribió en el programa de doctorado en Física Aplicada y Ciencia de Materiales en la Universidad de Stanford, pero a los dos días abandonó las clases para poder fundar Zip2, junto con su hermano Kimbal Musk y su amigo Greg Curry.

​Su hermana Tosca se mudó de Toronto a San Francisco y trabajó con ellos en Zip2. En febrero de 1999 gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el sitio New York Today, que era un directorio local del The New York Times.Zip2 también gestionaba parte de las cadenas de Hearst Corporation, Times Mirror, Knight-Ridder y Pulitzer Publishing.

Zip2 fue vendida a Compaq Computer en 1999 por 307 millones de dólares, de los que Elon recibió 22 millones.

En marzo de 1999 Elon Musk, Ho, Harris Fricker y Cristopher Payne fundaron X.com como una startup financiera. X.com fue uno de los primeros bancos de internet.

En marzo de 2000 X.com y Confinity decidieron que tenía más sentido unir fuerzas que derrochar dinero en publicidad para atraer a los mismos clientes. Combinando el producto PayPal con los sofisticados servicios de X.com se fusionaron en una nueva entidad llamada X.com de la que Elon Musk fue nombrado CEO por ser el mayor accionista de la compañía fusionada resultante.

En 2002 PayPal empezó a cotizar en bolsa. Cuando eBay mostró interés en comprar PayPal la mayoría querían vender cuanto antes. Musk y Mortiz pidieron al consejo que rechazara las primeras ofertas. En julio de 2002 eBay subió la oferta hasta 1.500 millones de dólares y el consejo y Musk aceptaron la venta.

Con la venta, Elon Musk ganó 180 millones e invirtió 100 millones en SpaceX, 70 millones en Tesla, y 10 millones en SolarCity.

En abril de 2004 Elon Musk decidió invertir 6,3 millones de dólares en Tesla Motors. No era el único inversor pero contribuyó con el 98% de la financiación. En 2006 anunció su plan maestro para Tesla y esa es una de las frases de Elon Musk más destacadas:

"Fabricar un coche deportivo. Usar ese dinero para fabricar un coche asequible. Usar ese dinero para fabricar otro coche más asequible. Y mientras estés haciendo todo lo anterior suministra generación de electricidad con emisiones cero". Ese era su objetivo y quedó grabado como una de las grandes frases de Elon Musk.

También, otra de la frases de Elon Musk, recuerda la siguiente idea: "La intención fundamental de Tesla, al menos mi motivación, era acelerar la transición hacia la energía sostenible. Por eso liberé las patentes para hacerlas abiertas. Es la única forma para hacer mejor la transición hacia la energía sostenible".

De los primeros tiempos de Tesla, otras de las frases de Elon Musk más recordadas son: "Literalmente me dijeron que esto era imposible y que era un gran mentiroso. Pero tengo un coche y lo puedes conducir. Esto no es un maldito unicornio. Es real. Ve a probarlo. Es asombroso. ¿Cómo puedes negarlo?".

En octubre de 2010 Tesla compró la vieja fábrica NUMMI, que había fabricado para GM y Toyota, de la que apenas pudieron usar máquinas o herramientas y la mayoría fue a la chatarra.

El 22 de junio de 2012 comenzó la producción del eléctrico Tesla Model S de 5 plazas más dos asientos infantiles. Desde octubre de 2014 todos los Tesla Model S salen de fábrica con el hardware que permitirá activar las funcionalidades del sistema Autopilot.

Luego se fueron sumando más modelos, entre ellos el Tesla Model X, un SUV eléctrico fabricado por Tesla Motors basado en la plataforma del Model S.

Así, el hombre más rico del mundo sigue creciendo y las frases de Elon Musk siguen haciendo ruido en todo el mundo.