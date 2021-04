El peor año de la Argentina: podría quedarse sin internet por falta de aparatos

La falta de componentes como los módems que conforman el router han hecho que se reduzca la oferta de forma drástica, provocando así retrasos

La escasez de procesadores a nivel global es una de esas situaciones que pocos se pudieron imaginar como efecto de la pandemia el año pasado. Según refleja Bloomberg, los proveedores de banda ancha y los fabricantes de routers están experimentando retrasos de más de un año en sus pedidos provenientes de los países asiáticos. La falta de componentes como los módems que conforman el router han hecho que se reduzca la oferta de forma drástica, provocando así retrasos de semanas y semanas.

El rol principal del router WiFi es administrar la red bajo protocolos de Internet de nuestros hogares. Por eso una de las características más importantes es que sea un equipo confiable y estable.

La ausencia de routers puede provocar que las operadoras tengan más dificultades para conseguir nuevos clientes

Demoras

Debido a las restricciones por la pandemia, las principales fábricas del sudeste asiático no llegan a satisfacer de nuevo la demanda de componentes como los chips. Así mismo, se suele priorizar componentes para otros productos que son más rentables como por ejemplo los smartphones por la cantidad de unidades demandadas o el beneficio por unidad.

El caso de los routers es doblemente problemático: no solo se vio afectado por la escasez de sino que los cambios en la demanda también lo perjudicaron. Esto se debe al cambio para trabajar en el hogar y tener más vida desde casa por los confinamientos, lo que ha provocado una demanda de mejores routers para hogares.

Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no siempre es recomendable cambiar el router de casa ya que no se va a mejorar en nada tu experiencia. Pero atención: si tu proveedor de servicios de Internet te lo instaló hace años y no te preocupaste en actualizarlo, seguramente estarás pagando por una velocidad que no estás consiguiendo en tus dispositivos.

Por otro lado, la ausencia de routers puede provocar que las operadoras tengan más dificultades para conseguir nuevos clientes. Un nuevo cliente generalmente implica ofrecerle un nuevo router y sin la disponibilidad de ellos las cosas son más complicadas de lo habitual.

El principal obstáculo con el que se enfrentan las empresas desde el comienzo de la pandemia es la logística

La situación Argentina

En Argentina, la pandemia y en particular la cuarentena obligatoria impuso un desafío al tener que trabajar desde casa. Esto sin dudas tuvo muchos impactos y cambios en la vida de los ciudadanos. De acuerdo a los empresas del sector "los usuarios parece que terminaron de entender que no es suficiente la conectividad con el router que nos da la compañía de Internet. A partir de este cambio hemos notado una aumento en la demanda de routers".

Sin embargo el obstáculo con el que enfrentan desde el comienzo de la pandemia es la logística. Si bien trabajan para superarlo, no todas las empresas las pueden cumplir con la totalidad de la demanda.

Los usuarios están acostumbrados a usar wi-fi en sus casas para ver Netflix u otras plataformas con diferentes dispositivos, a los que hoy se les sumó en esta nueva coyuntura de cuarentena, y tener que trabajar también desde sus casas.

"Esto hizo que el usuario entienda la importancia de tener un router capaz de resolver la exigencia de muchos dispositivos en la red demandando conectividad. Otro demanda que aumentó fueron los extensores, para ampliar y mejorar la conexión y la necesidad de tener más alcance en toda la casa", concluye.