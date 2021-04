¿Usás Facebook todavía? Este video te hará pensar si querés seguir haciéndolo

Desde hace tiempo, Facebook está en la mira de muchos usuarios en todo el mundo. La reciente filtración de datos hizo que muchas personas se replantearan el uso de esta red social.

Ahora, a raíz de haber sido víctima de la filtración masiva de datos en Facebook, un usuario decidió mirar y mostrar la carpeta que todos pueden descargar de Facebook que contiene toda la información que la empresa tiene de cada uno. Es el resultado de esa descarga y de lo que hay en esa carpeta lo que llevó a Zamaan Qareshi a tomar una decisión.

So I decided to download my Facebook data after learning I was a part of the 533m breach. Clicked on a folder called "your_off_facebook_activity" and was unsurprised to learn that Facebook is following me all over the internet. pic.twitter.com/MSkceFAqYg — Zamaan Qureshi (@zamaan_qureshi) April 11, 2021