Esto ganan los cantantes más populares en Spotify

Los datos obtenidos también muestran como los géneros más populares o las canciones de décadas anteriores reportan beneficios en Spotify

¿Cuánto dinero ganan los cantantes top en Spotify? Top Dollar, el equipo editorial de Accredite Debt Relief, un servicio sobre consolidación de deudas, dio con la posible respuesta después utilizar la siguiente metodología:

Top Dollar tomó la cifra de 0,0049 dólares por reproducción que calculó a finales de 2020 Audiam, agencia que gestiona royalties obtenidos por plataformas digitales. Se ha multiplicado esta cifra con el número total de reproducciones que ofrece la propia Spotify.

Luego se ha dividido el resultado de la multiplicación por dos tras usar el razonamiento de que los músicos top de Spotify solo se llevan la mitad de los beneficios de las reproducciones digitales. Es un dato que reveló en su momento Music Business Worldwide.

Una vez realizadas todas estas operaciones, se obtienen, en teoría, las cifras aproximadas que puede ganar un artista de éxito en Spotify. Según esta metodología, la canción más escuchada en Spotify, Shape of You de Ed Sheeran, con 2,7 miles de millones de reproducciones, habría obtenido de beneficios 6,5 millones de dólares.

Shape of You de Ed Sheeran ― 5,4 millones de euros

Rockstar de Post Malone ― 4,2 millones de euros

Dance Monkey de Tones and I ― 4,1 millones de euros

One Dance de Drake con Wizkid y Kyla ― 4 millones de euros

Closer de The Chainsmokers con Halsey ― 3,9 millones de euros

Blinding Lights de The Weeknd ― 3,7 millones de euros

Sunflower de Post Malone y Swae Lee ― 3,6 millones de euros

Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes ― 3,5 millones de euros

Someone You Loved de Lewis Capaldi ― 3,4 millones de euros

Thinking Out Loud de Ed Sheeran ― 3,4 millones de euros

Pero una cosa son las canciones que más dinero ganan en Spotify y otra cosa diferente son los artistas que más dinero ganan en Spotify. Por ejemplo, aunque la canción número 1 es la de Ed Sheeran, este está en el puesto quinto del listado de artistas.

El primero es Drake (género: hip hop) con 21,5 miles de millones de reproducciones. Beneficios aproximados: 52,5 millones de dólares. Hay un gran salto económico entre Drake y los números siguientes. Los tops del 1 al 7 ganan entre 31 y 25 millones de euros.

Y en total, los 10 cantantes top de Spotify suman 337 millones de dólares de beneficios.

Drake ― 44 millones de euros

J Balvin ― 31,6 millones de euros

Post Malone ― 31,3 millones de euros

Bad Bunny ― 30 millones de euros

Ed Sheeran ― 30 millones de euros

Justin Bieber ― 27,6 millones de euros

Ozuna ― 25,3 millones de euros

Ariana Grande ― 22,7 millones de euros

Khalid ― 19,8 millones de euros

The Weeknd ― 19 millones de euros

Con estos números (aunque sean teóricos), se entiende que Drake sea uno de los embajadores de Spotify: en 2018, el servicio promocionó de una forma tan intensa el último álbum del artista que muchos usuarios se quejaron al encontrar sus canciones en listas de reproducción totalmente ajenas al estilo musical del cantante (a través de TechCrunch).

La primera cantante mujer, Ariana Grande, no aparece hasta el número 8: 11,1 miles de millones de reproducciones que se convierten en 23,7 millones de dólares. No hay más mujeres solistas en el top 10.

Más allá de los datos económicos, el estudio de Top Dollar (que va más allá de los top 10) ayuda a descubrir qué tendencias musicales tienen más garantía de éxito. Por ejemplo, aunque el K-Pop parece estar en auge (especialmente gracias a la boy band BTS), solo estos se encuentran en el top 100, lo que parece indicar que este género musical aún no ha calado entre el público de Spotify.

La vigencia de los clásicos

Y si se le da la vuelta a estos datos, el hip hop y el R&B (rhythm and blues contemporáneo) dominan no solo el top 10 (4 representantes) sino todo el top 100: hay 33 artistas del género. El pop se encuentra en segundo lugar (29 representantes) y el reggaetón en tercer lugar (20 cantantes). Como guinda final, Top Dollar ha calculado cuánto ganan las canciones más populares de décadas anteriores en Spotify. Aquí tienes la canción top de cada década:

1960: Ain’t No Mountain High Enough de Marvin Gate y Tammi Terrell ― 1,2 millones de euros

1970: Bohemian Rhapsody de Queen ― 2,8 millones de euros (es la canción previa a 2010 con más beneficios en Spotify)

1980: Don’t Stop Believin’ de Journey― 1,9 millones de euros

1990: Wonderwall de Oasis ― 2,1 millones de euros

2000: I’m Yours de Jason Mraz ― 2,1 millones de euros

De entre los maestros del pasado, destaca la banda de Freddie Mercury. Queen tienen tres de las top 10 canciones de los 70 más reproducidas en Spotify, incluyendo Don’t Stop Me Now y We Will Rock You.

Hay una gran predilección del público de Spotify por canciones corales; es posible que se utilicen especialmente como música de fondo para celebraciones o encuentros sociales.