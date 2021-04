Ya están disponibles los mensajes temporales de WhatsApp: cómo activarlos

Los mensajes temporales de WhatsApp ya están disponibles. Esta nueva herramienta hace que los chats desaparezcan automáticamente trascurridos 7 días de haber sido enviados.

Esta opción se puede usar tanto en diálogos privados como grupales. En el caso de las conversaciones privadas, cualquiera de las dos personas puede activar o desactivar los mensajes temporales. En los grupos, solo quienes los administren tendrán el control para hacerlo.

Hay dos salvedades que hacen que un mensaje temporal no desaparezca. La primera es que el texto se citado (por un tercero o por uno mismo). La segunda es que sea reenviado.

Por otro lado, si el celular está configurado para los archivos multimedia que se reciban se guardarán automáticamente si está activada la descarga automática en el celular. Para modificar esto, el usuario deberá ir a la configuración general del dispositivo y buscar "Almacenamiento y datos".

Como primera medida, es fundamental contar con la última actualización de WhatsApp. Para eso hay que ir a Apple Store o Google Play Store, según se cuente con sistema operativo iOS o Android, y buscar WhatsApp. Si junto al nombre de la app dice "Actualizar", presionar allí para que se descargue la última versión. Si no aparece la opción "Actualizar", sino simplemente "Abrir", entonces quiere decir que tenemos instalada la última versión disponible de la aplicación, para nuestro dispositivo.

Una vez pasados los 7 días, los mensajes desaparecerán de los chats de WhatsApp hayan sido leídos o no. Esto hará que las conversaciones sean más livianas y privadas.

En cuanto a las fotos, videos y archivos, los mensajes que contenga este tipo de contenido también desaparecerá. Sin embargo, cómo fue dicho anteriormente, quedarán guardados en el teléfono los que tengan habilitada la descarga automática.

En el caso de que se quiera activar la función en un chat individual, hay que abrir la conversación, tocar el nombre del contacto, luego "Mensajes temporales" y luego "Continuar", y finalmente, "Activados". Para desactivar la opción hay que volver a repetir estos pasos pero presionar "Desactivados".

Y si quieres activar la función en un chat grupal hay que hacer los mismos pasos, solo que el único que podrá hacerlo será el administrador. Entonces, quien administre el grupo, deberá abrir el chat grupal de WhatsApp, tocar el nombre del grupo, luego elegir "Mensajes temporales", continuar y seleccionar "Activados". Para desactivar hay que hacer lo mismo, pero, al final, presionar "Desactivados".

En Android hay que ir a la aplicación Play Store y tocar el símbolo del menú, que se muestra con tres líneas horizontales (≡) o a el círculo con nuestra foto de perfil.

Luego hay que elegir la opción "Mis apps", encontrar WhatsApp y elegir actualizar, si está disponible. Todas las apps que tengan un "update" (actualización) lo informarán a la derecha.

Si esa opción no se muestra es porque no hay una actualización disponible.

En iPhone hay que abrir el App Store, y después hacer click en "Actualizaciones".

A continuación hay que tocar en "actualizar" al lado de WhatsApp.

El servicio de mensajería recomienda siempre tener instalada la versión más reciente dado que contiene "funciones nuevas y mejoras generales", según explica en su sitio web.

"Trabajamos regularmente con investigadores de seguridad para mejorar las numerosas formas en que WhatsApp protege los mensajes de las personas. Como es típico de los productos de software, hemos solucionado dos errores que existían en el software obsoleto, y no tenemos ninguna razón para creer que alguna vez se abusó de ellos", detallaron desde Facebook, dueña de la app de mensajes.

"WhatsApp permanece seguro y protegido, y el cifrado de extremo a extremo sigue funcionando", destacó un vocero de la compañía. Por las dudas, siempre es recomendable chequear que tenemos el servicio actualizado en la tienda de aplicaciones, Google Play en Android y App Store para iOS.

Una nueva versión no oficial de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp ha empezado a compartirse en grupos de usuarios de la herramienta en países como India, de acuerdo con lo que ha denunciado el investigador de ciberseguridad en la red Rajshekhar Rajaharia y se ha hecho eco el portal WABetaInfo en la misma red social.

Con la supuesta intención de mostrar WhatsApp con una apariencia de color distinta, cambiando en este caso el color verde corporativo de la compañía por un rosa claro, al hacer click en el link de descarga de la versión maliciosa el usuario pierde por completo el control de su teléfono móvil tras instalar un archivo .apk, un paquete de instalación que recopila los datos necesarios para instalar una aplicación en un dispositivo con sistema operativo Android y que, en este caso, constituye la vía de entrada a un virus al tratarse de un archivo malicioso.

Las supuestas versiones premium o especiales de WhatsApp llevan años tentando a los usuarios con modificaciones —tales como nuevas funcionalidades o colores diferentes para la interfaz— que no están presentes en la aplicación oficial con el objetivo de engañarlos para obtener un beneficio a cambio.

Tal y como ha advertido Rajaharia desde su perfil oficial en Twitter, en los últimos días ha surgido una nueva amenaza que solo afecta a aquellos que disponen de un dispositivo Android.

Se ha dado a conocer con el nombre de 'WhatsApp Pink', por su supuesta capacidad de teñir de rosa los nombres de contactos y ciertos iconos al utilizar la 'app', y se trata de una 'app' maliciosa que se esconde en el dispositivo en el que se haya instalado tras su descarga.

En este sentido, el portal WABetaInfo ha recordado que las versiones que no hayan anunciadas de forma oficial por WhatsApp son "peligrosas" y ha instado a que se descargue o actualice la aplicación desde las tiendas oficiales de 'apps' y que, ante la duda de si un paquete de instalación APK es seguro o no, se pueden consultar repositorios de aplicaciones como APK Mirror, donde se incluyen herramientas que, a pesar de no estar disponibles todavía en Play Store o App Store, están verificadas.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2 — Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021