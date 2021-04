Cómo actualizar WhatsApp a la última versión y evitar ataques de piratas informáticos

Expertos descubrieron una falla de seguridad de "riesgo alto" en la plataforma que permite el robo de información. Qué tenés que saber para estar seguro

Las fallas de seguridad en las plataformas, las aplicaciones o los sistemas operativos, suelen ser la señal de alerta que muchos esperan para hacer algo que siempre deberían tener presente: mantener las actualizaciones al día. En el caso de WhatsApp, el último problema fue una falla de seguridad que permite que los piratas informáticos roben información con algo tan simple como un sticker.

Esta última vulnerabilidad, calificada como de riesgo "alto", afecta a los usuarios de WhatsApp y WhatsApp Business tanto en web como en smartphones con versiones anteriores a la v2.21.4.18 en Android, y a la v2.21.32 en iOS. El riesgo: compromete la información personal y confidencial de los usuarios.

Las vulnerabilidades se dieron en las aplicaciones de WhatsApp debido a un problema de configuración en la caché y a la falta de comprobación de límites en la decodificación del audio. Según el CERT-In (Equipo de respuesta a emergencias informáticas de la India), esto podría permitir a los atacantes "ejecutar código de manera arbitraria o acceder a información sensible".

Para evitar este y otros problemas, la clave pasa por tener la app siempre actualizada con la última versión.

Cómo actualizar WhatsApp

En Android hay que ir a la aplicación Play Store y tocar el símbolo del menú, que se muestra con tres líneas horizontales (≡) o a el círculo con nuestra foto de perfil.

Luego hay que elegir la opción "Mis apps", encontrar WhatsApp y elegir actualizar, si está disponible. Todas las apps que tengan un "update" (actualización) lo informarán a la derecha.

Si esa opción no se muestra es porque no hay una actualización disponible.

En iPhone hay que abrir el App Store, y después hacer click en "Actualizaciones".

A continuación hay que tocar en "actualizar" al lado de WhatsApp.

El servicio de mensajería recomienda siempre tener instalada la versión más reciente dado que contiene "funciones nuevas y mejoras generales", según explica en su sitio web.

"Trabajamos regularmente con investigadores de seguridad para mejorar las numerosas formas en que WhatsApp protege los mensajes de las personas. Como es típico de los productos de software, hemos solucionado dos errores que existían en el software obsoleto, y no tenemos ninguna razón para creer que alguna vez se abusó de ellos", detallaron desde Facebook, dueña de la app de mensajes.

"WhatsApp permanece seguro y protegido, y el cifrado de extremo a extremo sigue funcionando", destacó un vocero de la compañía. Por las dudas, siempre es recomendable chequear que tenemos el servicio actualizado en la tienda de aplicaciones, Google Play en Android y App Store para iOS.

WhatsApp "rosa": qué es y cómo evitar que tu móvil sea afectado

Una nueva versión no oficial de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp ha empezado a compartirse en grupos de usuarios de la herramienta en países como India, de acuerdo con lo que ha denunciado el investigador de ciberseguridad en la red Rajshekhar Rajaharia y se ha hecho eco el portal WABetaInfo en la misma red social.

Con la supuesta intención de mostrar WhatsApp con una apariencia de color distinta, cambiando en este caso el color verde corporativo de la compañía por un rosa claro, al hacer click en el link de descarga de la versión maliciosa el usuario pierde por completo el control de su teléfono móvil tras instalar un archivo .apk, un paquete de instalación que recopila los datos necesarios para instalar una aplicación en un dispositivo con sistema operativo Android y que, en este caso, constituye la vía de entrada a un virus al tratarse de un archivo malicioso.

El virus toma el control del celular que descargó la app maliciosa

Nuevas amenazas

Las supuestas versiones premium o especiales de WhatsApp llevan años tentando a los usuarios con modificaciones —tales como nuevas funcionalidades o colores diferentes para la interfaz— que no están presentes en la aplicación oficial con el objetivo de engañarlos para obtener un beneficio a cambio.

Tal y como ha advertido Rajaharia desde su perfil oficial en Twitter, en los últimos días ha surgido una nueva amenaza que solo afecta a aquellos que disponen de un dispositivo Android.

Se ha dado a conocer con el nombre de 'WhatsApp Pink', por su supuesta capacidad de teñir de rosa los nombres de contactos y ciertos iconos al utilizar la 'app', y se trata de una 'app' maliciosa que se esconde en el dispositivo en el que se haya instalado tras su descarga.

En este sentido, el portal WABetaInfo ha recordado que las versiones que no hayan anunciadas de forma oficial por WhatsApp son "peligrosas" y ha instado a que se descargue o actualice la aplicación desde las tiendas oficiales de 'apps' y que, ante la duda de si un paquete de instalación APK es seguro o no, se pueden consultar repositorios de aplicaciones como APK Mirror, donde se incluyen herramientas que, a pesar de no estar disponibles todavía en Play Store o App Store, están verificadas.

Para quien ya se haya descargado el virus WhatsApp Pink, afortunadamente hay solución. Aunque en sintonía con lo que ha mostrado Rajaharia, la 'app' se oculta automáticamente en el dispositivo tras la descarga, hay una forma de rastrear sus pasos y deshacerse de ella. Para desinstalar y eliminar la 'app' maliciosa, hay que dirigirse a 'Ajustes' en el móvil donde se haya instalado el virus y a continuación pulsar en 'Almacenamiento' o 'Aplicaciones', dependiendo del tipo de teléfono que se tenga.

Ahí queda reflejada la lista de aplicaciones descargadas al completo, incluidas aquellas que puedan ocultarse. Además, por precaución, también se debe desconectar la cuenta de WhatsApp de los dispositivos en los que se estuviese utilizando WhatsApp Web, borrar la memoria caché del navegador y revisar los permisos concedidos a las distintas 'apps'.

La empresa pidió que los usuarios descarguen la app solo en tiendas oficiales

Otras versiones maliciosas de Whatsapp

Según informa Europa Press, WhatsApp Pink no es la primera versión maliciosa de la herramienta que utiliza como señuelo la supuesta apariencia en otro color de la interfaz de WhatsApp. En 2015 surgió WhatsApp Azul, que prometía modificar el color de la interfaz para adoptar el que indica su nombre, pero en su lugar emitía cuestionarios y suscribía a las víctimas a servicios de pago.

También hace unos años llamó la atención WhatsApp Plus, una versión modificada, no oficial, que ampliaba las funciones que ofrecería la 'app' legítima posteriormente. Sin embargo, tras la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, la compañía comenzó a bloquear las cuentas utilizaban versiones de terceros como esta.