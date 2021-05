WhatsApp: qué cambios regirán a partir del 15 de mayo y cómo podrían afectarte

WhatsApp comenzará a aplicar polémicos cambios que generaron revuelo en su momento y que causaron que algunos usuarios migraran hacia otras plataformas

A partir del 15 de mayo, WhatsApp comenzará a aplicar los polémicos y discutidos cambios en las políticas de privacidad que generaron tanto revuelo en su momento y que causaron que algunos usuarios migraran hacia otras plataformas de mensajería.

El aumento exponencial en la base de usuarios de WhatsApp la posicionaron como el servicio de mensajería líder en muchísimos países del mundo. Aunque hay competencia en el sector, la aplicación de Facebook aún sigue liderando marcadamente.

Debido a eso y la conexión con Facebook e Instagram (todas manejadas por el mismo dueño), cada vez se pone más la lupa sobre las cuestiones relacionadas a la protección de los datos y a qué permisos se solicitan.

Cambios en la política de privacidad de Whatsapp.

En enero se mostró el aviso a los usuarios de la aplicación sobre un nuevo cambio en la política de seguridad. Muy cuestionado por muchos usuarios y especialistas, a grandes rasgos lo que se informaba era de mayores permisos para que las empresas pudieran acceder a información del usuario mediante Facebook.

Según WhatsApp, esto se usaría solamente con fines de que las empresas pudieran mostrar ofertas y productos a los usuarios que pudieran ser potenciales clientes según sus intereses.

Aunque este cambio levantó muchas críticas e incluso la ida de muchos usuarios a otros servicios como Telegram, lo cierto es que hasta el momento se podía aceptar o rechazar estas políticas y seguir usando WhatsApp sin problemas.

En pocos días más empieza a regir la política de privacidad de Whatsapp.

Esto cambiará desde el 15 de mayo, cuando quienes no hayan aceptado esto no podrán tener todas las funciones. A partir de esa fecha, los usuarios que todavía no hayan dado el sí a las nuevas condiciones sólo podrán recibir llamadas y notificaciones de los mensajes, pero no tendrán permitido ingresar a las conversaciones y enviar mensajes, por lo que la principal utilidad de la aplicación se termina perdiendo en estos casos.

Exceso de comunicación

Con aproximadamente 2.000 millones de usuarios, la plataforma WhatsApp es la aplicación más utilizada para el intercambio de mensajes de texto, como también fotos, videos, y todo tipo de archivos. Pero no solo esto; también es muy utilizada para realizar llamadas y videollamadas.

Sin embargo, y a pesar de los beneficios de permanecer conectados de forma constante, existen ocasiones en que resulta un poco excesivo.

Para esto, hay un truco que te permite leer tus mensajes sin necesidad de ingresar a la aplicación y, por lo tanto, tampoco vas a aparecer online. Lo mejor de todo es que para hacerlo, no es necesario que te desconectes de internet.

Si tu dispositivo es Android, simplemente pulsá en cualquier espacio vacío de la pantalla. Va a aparecer en la parte inferior la palabra Widgets. Clickeá y ahí se van a abrir varias opciones para poder elegir y colocarlas en tu pantalla. Elegí la de WhatsApp. Colocala y acomodala en tu pantalla. Finalmente, cada vez que recibas un mensaje, este se mostrará en el widget y lo podrás leer sin necesidad de que tengas que ingresar a WhastApp.

A través del widget también podés ver las conversaciones que marcaste como "no leídas".

Lo mejor de todo es que también podés contestar de manera automática, sin entrar a WhatsApp.Tené en cuenta que el widget almacena hasta 6 alertas a la vez