Intel y ASUS ROG se unen para competir en este segmento que ya mueve u$s160.000 millones anuales

Los fabricantes mostraron un nuevo lineal para potenciar su presencia en el mercado gamer. Todos los detalles y características de los nuevos equipos

El mundo gaming atraviesa un momento de esplendor. Las consecuencias del aislamiento por el avance del coronavirus en todo el planeta no hizo más que acelerar un fenómeno que crece de forma exponencial en el transcurso de los últimos años.

Según el portal Research and Markets, el mercado del gaming facturó más de u$s160.000 millones en todo el mundo en el transcurso de 2020, año en el que las medidas de aislamiento apuntalaron con fuerza a este segmente.

No obstante, fuentes de Statista resaltan que este sector ostenta un crecimiento positivo sostenido que ronda entre el 7% y 10% anual de 2018 a la actualidad.

Es decir, en caso de prolongar ese ritmo de avance, los analistas estiman que para 2023, la industria del gaming tendrá una valoración superior a los u$s200 billones en todo el planeta.

Los analistas del mercado también resaltan que la industria de los videojuegos fue una de las menos afectadas desde la irrupción de la pandemia mundial de coronavirus a principios de 2020.

Incluso, la mayoría reconoce que el contexto inesperado apenas un par de años atrás favoreció la difusión de los nuevos juegos y de toda la industria gaming.

Conocedores de esta situación, diferentes empresas alrededor del planeta lanzaron en el transcurso de los últimos meses nuevos productos para poder hacer frente a la demanda y, sobretodo, incrementar su porción de mercado dentro de este pujante segmento.

En esta ocasión, las firmas Intel y ASUS mediante su división Republic of Gamers (ROG) presentaron un nuevo lineal de potentes productos destinados al público gamer.

Cómo son los equipos

Durante una evento virtual denominado "For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside", ASUS Republic of Gamers (ROG) todo el nuevo portfolio gaming en el que se destacan dos nuevas notebooks equipadas con procesadores Intel Core H-series de undécima generación: la notebook gaming ROG Zephyrus S17, de 17 pulgadas, y la notebook gaming ROG Zephyrus M16, de 16 pulgadas. Junto a ellas, la firma también lanzó una línea de accesorios ROG Slash.

Los usuarios pueden explorar explorar esta actualización dentro de la ROG Citadel XV, una experiencia interactiva presentada durante el evento virtual y disponible de forma gratuita en Steam.

ROG Zephyrus S17

Es el modelo de notebook gaming premium más potente, con un teclado óptico-mecánico que se puede levantar para permitir una mayor refrigeración.

Según el fabricante, brinda un desempeño de primera calidad para gaming y mucho más en un producto ultradelgado con estilo para cualquier ocasión.

Tiene una CPU 11th Gen Intel Core i9-11900H (capaz de usar hasta 90 W de potencia en ráfagas cortas), y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 (que llega a 140 W con Dynamic Boost).

Las firmas precisaron que la terminal Zephyrus S17 está respaldada por las tecnologías ROG Intelligent Cooling, componentes que brindan una plataforma sin comparación para gaming y creación de contenido.

El sistema de refrigeración innovador AAS Plus levanta el teclado en un ángulo de 5 grados, y abre las ventilaciones que permiten que los nuevos disipadores Arc Flow ingresen aire frío a la notebook de manera silenciosa.

Junto con un compuesto térmico de metal líquido en la CPU, estas mejoras permiten que los usuarios disfruten de toda su potencia en una máquina que es delgada, silenciosa y fría al tacto.

Cuenta con una pantalla de 17", que brinda una experiencia de inmersión con dos opciones de panel:

Pantalla WQHD con Advanced Optimus y G-SYNC para obtener FPS más altos.

Opción 4K con más detalles y Adaptive-Sync.

Ambos modelos altas tasas de refresco, colores vívos y precisión de color sin necesidad de configuración.

Incluye seis parlantes con sonido de alta fidelidad y las opciones de almacenamiento tienen un conjunto de 3 HyperDrive Ultimate SSD RAID que ofrecen acceso veloz a juegos y archivos.

El teclado óptico-mecánico garantiza una reacción precisa y receptiva, y la Multiwheel configurable permite tener una variedad de funciones útiles al alcance de la mano.

ROG Zephyrus M16

ROG Zephyrus M16 es una notebook gaming con una pantalla inmersiva de 16" y un nuevo procesador Intel dentro de un chasis ultra delgado de 15".

Para lograr visuales fluidas y con detalles en los videojuegos, la pantalla de 16" combina una resolución alta WQHD con una tasa de refresco de 165 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms y Adaptive-Sync.

Además, el display está preparado para la creación de contenido gracias a una relación de aspecto más grande de 15:10, colores PANTONE-validated en toda la gama de colores de calidad cinematográfica DIC-PO3, y compatibilidad con Dolby Vision.

Cuenta con uno de los procesadores más recientes: undécima Gen Intel Core i9-11900H, que potencia la alta tasa de refresco en gaming y el alto rendimiento para la creación de contenido.

La GPU es una GeForce RTX 3070 que brinda altos FPS y las tecnologías RTX en los juegos más recientes.

Además, incluye la función ROG Intelligent Cooling, que permite que la terminal se mantenga fría al tacto del usuario al mismo tiempo que garantiza el alto desempeño de la CPU y GPU.

El sistema de seis parlantes con doble bafle con eliminación de fuerza produce un sonido limpio y profundo, mejorado por la tecnología Dolby Atmos.

Asimismo, el conjunto de micrófonos 3D captura un audio limpio en cualquier lugar, y Two-Way AI Noise Cancelation quita de manera inteligente el ruido de fondo.

Zephyrus M16 ofrece una auténtica portabilidad con un cuerpo delgado y liviano de tan solo 19,9 mm de grosor y 1,9 kg de peso.

Con una tonalidad negro apagado y un efecto prismático brillante visible a través de las perforaciones con CNC, su apariencia es tanto elegante y profesional en cualquier lugar.

Zephyrus M16 también está disponible con la nueva GPU de notebook GeForce RTX 3050 Ti, que hace que la experiencia RTX sea incluso más accesible.

Por otro lado, la familia RTX 3050 de GPUs está llegando a otras notebooks gaming ROG, incluyendo Flow X13, Strix G15/17, Zephyrus G15, y Zephyrus G14.

Precios y disponibilidad

Durante el evento, los presentadores remarcaron que el precio de los equipos variará de acuerdo a las funciones que los usuarios decidan incorporar a los modelos. Respecto a la disponibilidad, también deslizaron que será diferente respecto a cada región.