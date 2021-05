¿Te hackearon una contraseña?: ahora Google Chrome te avisa y te la cambia en un solo clic

Ahora el navegador tiene la capacidad de detectar cuando tus contraseñas han sido comprometidas, y también de arreglarlas con un solo clic.

Cuando ingresamos a una página web utilizando Google Chrome, si tenemos que usar una contraseña el propio navegador nos sugiere que guardemos los datos para que no tengamos que volver a ingresarla manualmente en la siguiente oportunidad.

Todas estas contraseñas se almacenan en nuestra cuenta de Google para que podamos acceder al sitio web en un dispositivo móvil o PC a través de un navegador.

Cada vez que el gestor de contraseñas integrado en Chrome detectaba que las mismas podían haber quedado expuestas en una filtración o hackeo, recibías una notificación advirtiendo lo que ocurría, y además un aviso para arreglarla.

Ahora, el navegador no solo tiene la capacidad de detectar cuando tus contraseñas fueron comprometidas, sino que también podrá cambiar esas contraseñas vulnerables con un solo clic.

A través de Duplex on the Web, Google está actualizando el gestor de contraseñas para que, cuando detecte que alguna está comprometida, aparezca un nuevo botón "Cambiar contraseña" en el Asistente de Google. Al pulsarlo, Chrome no solo navegará hasta el sitio correcto, sino que recorrerá todos los ajustes, cambiará tu contraseña y guardará la nueva contraseña en Chrome automáticamente, todo ello con un solo clic.

En qué sitios funciona

Google advierte que la función de cambio automático de contraseñas solo funciona en sitios compatibles. Por lo tanto, aún no está claro con cuántos sitios funciona realmente esta nueva función.

La compañía confirmó que espera ampliar la compatibilidad con los cambios de contraseña automáticos en el futuro, y en los casos en los que no funcione, cada usuario tendrá que cambiarla en forma manual.

Ademas, señaló que aunque se admitan los cambios de contraseña automatizados, se puede detener este proceso en cualquier momento y retomar el cambio manual.

Esta nueva función fue creada en su Centro de Seguridad e Ingeniería de Google en Múnich, que aprovecha Duplex en la Web y el Asistente de Google para ayudar a agilizar el tedioso proceso de monitoreo y actualización de contraseñas en Chrome que pueden haber sido comprometidas.

Estará disponibles primero en Chrome en Android para los usuarios que ya tienen contraseñas sincronizadas. En cuanto a región, serán en los EE.UU. antes de expandirse a más países en los próximos meses.

¿Qué pasará con las contraseñas en el futuro?

Google está trabajando "por un futuro sin contraseñas". Así lo anunció en su conferencia I/O, en donde también aseguró que cada día bloquea 100 millones de intentos de phishing y 15.000 millones de mensajes de spam en Gmail.

"Uno de los mayores riesgos para la seguridad sigue siendo la dependencia continua de las contraseñas, que a menudo son fáciles de descifrar, se utilizan en varios sitios a la vez o se roban en ataques de phishing", advierten.

Es por eso que están trabajando "por un futuro sin contraseñas, buscando maneras más seguras de autenticar la identidad del usuario" y creando múltiples capas de protección en las cuentas de Google, como el alta automática en la verificación en dos pasos.

Sin embargo, esta herramienta aún es necesaria "para la mayoría de las cuentas online", es por eso que mejoró su administrador de contraseñas integrado en Chrome, en Android, y ahora en iOS. Entre esas mejoras, ahora se facilitará la importación de contraseñas desde otros administradores y se alertará si esa clave se ha visto comprometida en algún servicio de terceros. En Chrome se ofrecerá un botón para cambiarla desde la cuenta afectada.

La protección de datos, una prioridad

El nuevo sistema operativo para móviles de Google, Android 12, pondrá el foco en la protección de los datos de los usuarios, según informó la compañía durante la conferencia.

El nuevo Android 12 tiene un Panel de Privacidad en el que se podrá ver el cronograma de cuándo las aplicaciones accedieron a la ubicación de la cámara, el micrófono o el dispositivo, lo que permitirá comprobar al usuario si se hace algo a sus espalda.

Al igual que hizo Apple en iOS, Google también incorporará a su software unos indicadores que mostrarán si la cámara o el micrófono están en uso y se podrán desconectar de forma sencilla, informa La Vanguardia. Entre las nuevas funciones, si un usuario decide compartir su ubicación con una aplicación, podrá elegir su lo hace de forma aproximada en lugar de precisa.

El buscador, por su parte, incluirá una opción de eliminación rápida que borrará los últimos 15 minutos del historial de búsqueda con un solo clic desde el menú de la cuenta de Google.

Entre las novedades, Google ofrecerá la posibilidad de tener en Fotos una carpeta protegida mediante contraseña. Esta opción pretende disponer de un espacio protegido al que no se pueda acceder ni siquiera por error y aislado de la posibilidad de que accedan personas ajenas. La compañía ha anunciado que esta función estará disponible en primer lugar en los móviles de la marca, Google Pixel, y se incorporará a otros móviles Android a lo largo de este año.