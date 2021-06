Esta empresa de EEUU invierte $1.500 millones para crecer en la nube informática en la Argentina

Este jugador del negocio de "data centers" se enfoca a las oportunidades que abre el cambio en el modelo de consumo de recursos tecnológicos

La empresa estadounidense Skyonline Data y Media Center tiene más de 20 años de presencia en la Argentina, donde ofrece sus servicios de centros de datos desde un edificio en el casco histórico de Buenos Aires, en el que invertirá unos 1.500 millones de pesos para fortalecer su apuesta de crecimiento en la nube informática en los próximos cinco años.

En la siguiente entrevista con iProfesional, Horacio Fernández Delpech, director general ejecutivo de la compañía, explica los planes de la empresa, que opera bajo la marca SkyOnline y cuyo nombre legal es Diveo Argentina, famosa en los inicios de la Internet comercial en el país.

-¿Cómo observan al mercado de centros de datos en la Argentina?

-La tendencia mundial es de franco crecimiento. La ingente generación de datos, el 5G, IOT (Internet de las cosas), Big Data e inteligencia artificial, entre otros hacen que nuestro tipo de servicios e infraestructuras sean cada vez más necesarias.

Respecto de los "data center", en los niveles de servicio que nosotros manejamos (Tier 3 Compliant, no necesita paradas o suspensiones del servicio para mantenimiento y tiene suministro eléctrico y un sistema de enfriamiento redundante), en la Argentina somos muy pocos (menos de 10) y de ellos, nosotros somos los únicos "carrier" neutrales (no depende de un único proveedor de conectividad). Y brindando una atención personalizada siendo este nuestro "core business".

La realidad es que hace años que las inversiones suelen focalizarse en la conectividad más que en el "data center". Para nosotros, al ser el "data center" nuestro "core business", todas nuestras inversiones están focalizadas en mejorar y ampliar la gama de servicios y la oferta. Hace 20 años que apostamos al futuro, siempre dentro del mismo grupo de accionistas, brindando a nuestros clientes la seguridad de pertenencia.

-¿Cuáles son las oportunidades de negocio que hay en la Argentina?

-Además de la evolución lógica, debida al crecimiento en la generación de datos y las nuevas tecnologías, la pandemia ha acelerado procesos que en condiciones normales hubieran llevado años. La transformación digital, devenida en urgencia digital, hace que se generen nuevas oportunidades de negocio.

Por empezar, la nueva modalidad laboral, que llegó para quedarse, ha generado una liberación de oficinas por todos lados. Estas oficinas en algunos casos contaban con equipamientos, los cuales hoy hay que seguir operando.

Asimismo, la operación de estos debe ser mejorada y segurizada para la nueva normalidad. Esto generó una demanda de los servicios tradicionales (mt2 piso blanco), así como soluciones de conectividad segura, etc.

¡La ciberseguridad! Tema candente en 2020 pues se verificó un aumento importante en el ciberdelito y los ataques en los nuevos modelos de conexión de las empresas. Todo eso hace que soluciones de ciberseguridad, como ser el servicio de SOC que ofrecemos junto a PWC, se transformen en críticos para las empresas.

Las nuevas restricciones cambiarias y para operar con el exterior, las dificultades en la importación de equipamiento y los tiempos que esto conlleva. La necesidad de pasar CAPEX a modelos de OPEX hacen que las soluciones en nubes privadas, y su integración con nubes públicas también hayan tenido una importante expansión. Estas soluciones híbridas, les garantizan a las empresas la mejor relación costo/beneficio y a su vez les permite tener la flexibilidad y agilidad necesarias.

La fachada de la sede de Skyonline es histórica y no puede alterarse.

Empresas en la mira

-¿Cuáles son los segmentos del mercado a los que apuntarán?

-No existen segmentos de mercado que no se vean afectados por la realidad circundante y/o tengan necesidades a ser atendidas. Dicho esto, es cierto que tenemos segmentos muy maduros y en constante evolución como ser banca y finanzas. Tenemos el 22% de la banca privada local. Grandes empresas como ser la actual compañía líder de seguros del país, la principal embotelladora, industria petrolera, salud, etc.

Durante los últimos años, sí hemos tenido un crecimiento importantísimo en soluciones a pymes. Así como por ejemplo soluciones de SAP Business One, integraciones de soluciones de clientes en nuestra nube privada para que ellos a su vez puedan ofrecer sus servicios "As a Service" sin la necesidad de comprometer un gran capital Y contar con la flexibilidad y agilidad que el mercado hoy requiere.

-¿Cómo los afectan las restricciones cambiarias?

-Todo el esquema de restricciones cambiarias e importaciones ha complicado las operaciones con el exterior referidas a compras de equipamiento y por sobre todo sus tiempos. Hoy por hoy, los tiempos de importación del equipamiento se han extendido, haciendo la planificación mucho más compleja.

Existe un cambio en el modelo de consumo de recursos de IT, es necesario poder contar con soluciones ágiles, de aprovisionamiento rápido y que acompañen al negocio real (adaptándose de ser necesario).

Esta tendencia pasó a cambiar la forma en que se proyectan los negocios basados en CAPEX para empezar a mirarlos como OPEX, brindando a las empresas un doble beneficio: más agilidad, menos inversión.

Fernández Delpech: " La transformación digital, devenida en urgencia digital, hace que se generen nuevas oportunidades".

-¿Cómo se diferenciarán de la competencia?

-Somos el único "data center" carrier neutral, con atención personalizada en el centro del corazón financiero y de negocios de Buenos Aires. Nuestro "core business" son los servicios de DC, con un foco en encontrarle a nuestros clientes la mejor solución (en general híbrida) con la mejor relación precio/calidad.

Tenemos la mejor locación, lo cual en términos de seguridad para las tareas en horarios nocturnos, cercanía a los espacios de oficinas y negocios y latencia es óptima para nuestros clientes.

En nuestra neutralidad fomentamos las alianzas con los especialistas en cada rubro para, al final, proveer la mejor solución al cliente. Alianzas con empresas como PwC, TASA, Seidor, Sonda, Tivit, etc. hacen que nuestra oferta de servicios sea muy completa y con los referentes en cada área disponibles para el cliente final.

-¿Qué plataformas digitales lanzarán?

-Parte de nuestra expansión e inversiones serán en nuestra propia nube privada, de forma de proveerle a nuestros clientes las herramientas para que ellos desarrollen sus plataformas digitales y ofrezcan a su vez sus servicios "As a Service". Por ejemplo, contamos con soluciones de ERP, como SAP, monitoreo inteligente, seguridad y automatización, telefonía, etc.