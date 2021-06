La mejor conexión: ¿dónde se puede contratar Internet por fibra óptica y cuánto cuesta?

Cuáles son las barreras para avanzar hacia una conectividad que permita mejor ancho de banda, transmisión de datos a alta velocidad y menos interferencias

A raíz de las medidas de confinamiento por la pandemia, en abril de 2020 el tráfico de Internet mostró un crecimiento del 65% interanual, según la Cámara Argentina de Internet (CABASE).

Este incremento repentino puso en estado de alerta a los operadores que lanzaron todo tipo de recomendaciones y advertencias, ante la preocupación de no poder cumplir con la demanda de ancho de banda que generó la adopción masiva del teletrabajo, las clases virtuales y el consumo de contenidos.

La prueba fue superada con éxito, en gran medida porque, pese a las dificultades económicas y los costos dolarizados, los distintos ISPs (Internet Service Providers) mantuvieron sus inversiones a lo largo de los años. Incluso durante la cuarentena aumentaron sus redes de infraestructura y compraron más capacidad.

Sin embargo, avanzar en el despliegue de Fibra Óptica es una tarea impostergable. En ese sentido, Carlos De Vecchio, gerente general de Tecnored, explica que en los últimos años el trabajo y las inversiones estuvieron orientadas primero a 3G y luego 4G, en respuesta a una mayor demanda de datos móviles.

Cuando irrumpió la pandemia, la gente dejó de moverse y, en su casa, volcó el tráfico a redes fijas para cumplir con actividades remotas como el teletrabajo, la telemedicina o la educación a distancia. "Entonces se hizo necesario contar con redes fijas más robustas y la mejor respuesta a esta necesidad es la fibra óptica, porque las velocidades que ofrece y la capacidad de traficar datos son muy superiores a las que brindan otros medios de transmisión. Siempre que se pueda resolver un enlace con fibra óptica termina siendo la mejor opción, tanto para la demanda actual como para el potencial crecimiento a futuro", agrega De Vecchio.

Cómo viene el despliegue

El estudio "Internet Index de CABASE", señalo que, al cuarto trimestre de 2020, las tecnologías de acceso a Internet tuvieron una variación interanual del 13,86% para la tecnología Wireless; 1,05% para Cablemodem; 8,98% para otras tecnologías y una caída de los accesos por ADSL del 15,77%. Mientras que la Fibra Óptica creció un 27,97% y, según datos de Enacom para el mismo período, de 2.889 localidades reportadas, el 38,7% registraron accesos a fibra óptica.

Telefónica cuenta con 650.000 conexiones, creciendo a un promedio del 30% en los últimos 15 meses. Su infraestructura cubre gran parte del AMBA, y también principales localidades del interior, como Mar del Plata, Mendoza, San Juan y Bariloche, entre otras.

El operador es responsable del 55% de los accesos con esta tecnología a nivel país y del 48% de los hogares pasados por fibra. Ofrece velocidades de 50, 100 y 300Mb simétricos que, con una bonificación por 11 meses incluida llega los clientes por $1.844, $2.099 y $2.797 respectivamente.

Mientras que Telecom provee Internet fija de Fibertel en 18 provincias, con tecnologías FTTH, HFC y ADSL, e Internet móvil a través de Personal en todo el país. Para los clientes convergentes de Personal y Fibertel lanzaron WIFI PASS, un beneficio que permite compartir Internet desde la línea móvil, con cualquier otro dispositivo que elijan, sin cargo y sin generar variaciones en la cuota de datos original.

Los planes de Internet por fibra óptica que pueden contratarse son: Fibertel 50 MB ($1.805); Fibertel 100 MB ($2.400); Fibertel 300 MB ($2.925) y Fibertel 1.000 MB ($3.541).

IPLAN, por su parte, se posicionó como el único proveedor que ofrece exclusivamente el servicio de Internet por fibra óptica directa al hogar, ya tiene 40.000 clientes con esta tecnología, y avanza en el despliegue de FTTH con 500.000 casas pasadas (viviendas por las que pasa la red) en CABA, Rosario y Córdoba.

Este año sumará 200.000 hogares adicionales en esas plazas y también planean extender el servicio en gran Buenos Aires y principales ciudades del interior del país.

En CABA, el servicio puede contratarse en los barrios de Recoleta, Barrio Fraga, Belgrano, Retiro, Puerto Madero, Palermo, Caballito, Barrio 31 y Villa Urquiza, y los planes y velocidades disponibles son: 300 Megas + wifi plus por $2.799 (35% OFF x 12 meses + Instalación bonificada) y 500 Megas + wifi plus, por $3.799 (40% OFF x 12 meses + Instalación bonificada).

De Vecchio agrega que, además de las iniciativas de las grandes telcos, se multiplicaron los proyectos de despliegue de fibra óptica, tanto en pequeños ISPs, como en Cooperativas. Sobre la diferencia de precios entre las distintas tecnologías disponibles, opina que: "los desarrollos tecnológicos que existen en torno a la fibra óptica y la economía de escala que se está logrando a nivel mundial, hacen que los costos sean cada vez más bajos, siendo en la actualidad la opción más conveniente en la mayoría de los casos".

¿Qué falta para seguir avanzando?

Aunque el despliegue de Fibra Óptica crece y está en los planes de todos los operadores, no avanza al ritmo deseado, ni de manera pareja en todo el país. Para Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), estas variables dependen en gran medida del bolsillo y del plan de inversiones de cada compañía.

"Este fue un año muy particular. Durante la cuarentena esperábamos crecer mucho más y no pasó, por la imposibilidad de trabajar, de entrar a los hogares y del DNU 690 que afectaron algunos planes de desarrollo. Hoy pasa fibra por la puerta de cerca de 6 millones de hogares, pero menos de 2 millones lo tienen contratado", explica.

La fibra necesita planes de inversión a largo plazo, para lo que la previsibilidad y la certidumbre son variables clave. En esa línea, insiste en que los operadores necesitan saber cuánto tienen que invertir para llegar a un barrio y en cuanto tiempo van a recuperar esa inversión, por ejemplo. "Algunas compañías dejaron de invertir porque es muy difícil planificar, si no sabés cuánto vas a poder cobrar en el futuro", señala.

En la misma línea, para Telefónica es necesario atraer inversión privada y reducir los costos de despliegue de infraestructura. Para que eso suceda, el operador opina que es necesario crear formas de colaboración público-privada; lograr una política tributaria equitativa y razonable, con un enfoque neutral; y modernizar la regulación para apoyar y fomentar nuevas formas de desplegar, operar y comercializar las redes por parte de las empresas.