Así es la desopilante función del WhatsApp de la Ciudad que hizo estallar las redes

El uso de las redes sociales para obtener información se volvió masivo en los últimos años. Ese fenómeno se multiplicó con la llegada del coronavirus.

De esta forma, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se han acostumbrado a contactar con "Boti", el WhatsApp de la Ciudad que, por ejemplo, informa los resultados de los hisopados. Una nueva función hizo estallar las redes.

Ayer por la noche se convirtió en tendencia en Twitter lo cual generó preocupación de cientos de usuarios por una eventual caída del servicio. Sin embargo, las preocupaciones quedaron rápidamente descartadas, "Boti" fue tendencia cuando los vecinos descubrieron una nueva función de esta línea de comunicación con el Gobierno de la Ciudad.

Los usuarios del WhatsApp de la Ciudad de Buenos Aires descubrieron que enviando la palabra "chiste", automáticamente reciben una respuesta por parte del robot. Con críticas y risas por esta nueva función, varios chistes se hicieron viral rápidamente y las redes estallaron con una gran cantidad de personas probando si efectivamente era cierto.

"¿Qué hace una tabla con un teléfono? …tablando!", es uno de los chistes más utilizados por la línea de contacto de la Ciudad de Buenos Aires. En Twitter se encuentran varias capturas de pantallas con los chistes contados por "Boti". Algunos usuarios sugirieron que "debería actualizar el repertorio", luego de recibir las primeras repeticiones en sus bromas.

Además, los clásicos chistes que utiliza el WhatsApp fueron el disparador para que los usuarios descubran otras funciones. Siendo irónicos varios usuarios señalaron que "Boti es de La Cámpora" tras encontrar que al mencionar a la vicepresidenta el robot responde reconociéndola como "actual vicepresidenta de la Argentina". Lo propio hace con Alberto Fernández.

¿Mensajes que se autodestruyen? Sí, claro, esa es la novedad en la que está trabajando WhatsApp. Se trata de una de las funcionalidades más curiosas y divertidas de WhatsApp son los mensajes que se autodestruyen.

Desde el año pasado, esta característica llegó a la aplicación y abrió un nuevo mundo de posibilidades de interacción. Pero desde WhatsApp no descansan nunca: ahora ya están trabajando en nuevas características, nuevos aspectos de la app que puedan mejorar la experiencia de usuario.

Actualmente, todo apunta a que están desarrollando una mejora total en los mensajes que se autodestruyen: desaparecerán cuando se abran.

WhatsApp will release a feature that allows you to send photos and videos that can only be viewed once. You can also verify if the recipient has opened the media.This feature will be available in a future update on #WhatsApp for Android, iOS and Web/Desktop.@WABetaInfo ???? pic.twitter.com/y1dIBGcDiq — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 22, 2021