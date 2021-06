Ahora podés enviar mensajes invisibles en WhatsApp: te contamos cómo hacerlo

WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, y es por eso que sus usuarios están siempre buscando trucos para sacar más provecho.

Una de las opciones que descubrieron, y que se volvió viral en estos últimos días, es cómo enviar "mensajes invisibles" o "transparentes" a sus contactos.

Muchos no podían creer que fuera posible enviar este tipo de mensajes ya que la aplicación pide al menos una letra o un caracter para poder enviarlo.

Para muchos, lo que se podía hacer era abrir el chat o la conversación donde se quiere enviar el mensaje invisible, ya sea desde un teléfono móvil o la computadora, y presionar la barra espaciadora varias veces, seguido del botón enviar.

Sin embargo, esta acción no es posible ya que es necesario, como se mencionó anteriormente, escribir una letra o un número en dicho mensaje.

El verdadero truco para enviar un mensaje invisible es abrir la página web unicode.flopp.net y seguidamente presionar el botón copy para copiar efectivamente un mensaje invisible, el cual podrá pegar en cualquiera de las conversaciones de WhatsApp y posteriormente enviarlo.

El truco anterior funciona de igual forma utilizando WhatsApp y sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales desde la Google Play de Android o la App Store de iOS (iPhone) para enviar "Mensajes invisibles".

¿Mensajes que se autodestruyen? Sí, claro, esa es la novedad en la que está trabajando WhatsApp. Se trata de una de las funcionalidades más curiosas y divertidas de WhatsApp son los mensajes que se autodestruyen.

Desde el año pasado, esta característica llegó a la aplicación y abrió un nuevo mundo de posibilidades de interacción. Pero desde WhatsApp no descansan nunca: ahora ya están trabajando en nuevas características, nuevos aspectos de la app que puedan mejorar la experiencia de usuario.

Actualmente, todo apunta a que están desarrollando una mejora total en los mensajes que se autodestruyen: desaparecerán cuando se abran.

WhatsApp will release a feature that allows you to send photos and videos that can only be viewed once. You can also verify if the recipient has opened the media.This feature will be available in a future update on #WhatsApp for Android, iOS and Web/Desktop.@WABetaInfo ???? pic.twitter.com/y1dIBGcDiq — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 22, 2021