WhatsApp: los mejores trucos y las características útiles que necesitás saber y aplicar

Muchas personas no conocen todas las funciones que ofrece esta aplicación, y los múltiples trucos para mejorar la experiencia de usuario

No hace muchos años quedaron los tiempos de los mensajes cortos de texto tradicionales, los SS. No solo eran caros, sino que su longitud también era limitada. Hoy estas restricciones no existen, porque utilizamos aplicaciones de mensajería instantánea, que nos permiten compartir diferentes formas de medios junto con textos regulares.

WhatsApp es la más popular. Debido al hecho de que la aplicación propiedad de Facebook proporciona varias funciones, no sorprende que tenga más de 1.600 millones de usuarios.

Sin embargo, muchas personas no conocen todas las funciones que ofrece esta aplicación que incluso ofrece alternativas para generar ingresos. Además, también existen múltiples trucos para mejorar tu experiencia de usuario, y aquí encontrarás algunos de ellos.

Guardar almacenamiento en WhatsApp

Cada vez que recibís una foto o un video, la aplicación la descarga en forma automática y la guarda en la galería de tu teléfono. A primera vista, esto no es un problema y muchas personas dirían que es beneficioso tener todos los archivos en un solo lugar. Sin embargo, el problema surge cuando el almacenamiento de tu teléfono es limitado. Sí, cada uno de estos archivos consume una cantidad específica de datos.

Si deseas detener esta función, hay un pequeño truco que podés hacer. Es realmente sencillo. Todo lo que tenés que hacer es abrir la aplicación, ir a Configuración, Almacenamiento y datos. Aquí encontrarás tres opciones de descarga (cuando usas datos móviles , Wi-Fi y roaming).

Ahora, desmarcá todas las opciones (fotos, videos y documentos) y listo. La aplicación de mensajería instantánea no descargará medios automáticamente, sino que deberás ingresar el comando.

Existen diferentes trucos en WhatsApp para mejorar su uso.

Chats populares en WhatsApp

¿Alguna vez te preguntaste con quién conversas más? Probablemente haya varios chats en tu aplicación, e intercambiás mensajes de texto y de voz con todos ellos con frecuencia. Podés averiguar fácilmente quién es tu contacto más popular. Quizás no sea una característica crucial, pero es interesante.

¿Como hacer esto? Debés ir a Configuración, Uso de datos y almacenamiento. En la parte inferior, encontrarás Uso de almacenamiento. Cuando hagas clic en él, se te presentará una lista de contactos con los que más conversas. Naturalmente, esto se indicará en función del uso de datos de cada chat.

Conversaciones privadas en chats grupales en WhatsApp

Esto no significa que puedas seguir manteniendo correspondencia privada en un chat grupal con un determinado miembro. Aunque suene genial, sería un desastre. Probablemente no puedas rastrear los mensajes que son visibles para todos en el grupo y cuáles solo un contacto específico puede ver.

Esta es una función que te permite cambiar entre un chat grupal y uno privado rápidamente. Esto puede ser útil ya que probablemente tengas muchos contactos en tu lista. En pocas palabras, es simplemente más conveniente. El acceso a esta función depende del teléfono que utilices.

Si tenés un iPhone , deberás hacer clic en el mensaje en el chat grupal y mantenerlo presionado. Después de unos segundos, aparecerá un menú, y luego debés hacer clic en Más y luego en Responder en privado. Si usás un teléfono móvil con el sistema operativo Android, esta opción estará disponible en la esquina superior derecha (los tres puntos).

Desactivar marcas dobles azules y Visto por última vez en WhatsApp

Si deseas aumentar aún más tu privacidad, podés ocultar esas marcas que le dicen a sus contactos si leíste su mensaje. Esta es una gran característica si estás tratando de ignorar a alguien o simplemente no estás de humor para enviar mensajes de texto.

Algunas personas no pueden captar una indirecta, por lo que comienzan a enviarte mensajes una y otra vez hasta que respondes. Para deshacerte de estas marcas, debés ir a Configuración, Cuenta, Privacidad y simplemente deslizá para desactivar la función Leer recibos. Una vez que hagas esto, la gente no podrá saber si los estás ignorando o si no has visto su texto.

Del mismo modo, también podés optar por deshabilitar la última notificación vista en la aplicación. Como sabés, este "estado" muestra la hora exacta en que utilizaste la aplicación por última vez.

Es otra cosa que puede, de alguna manera, evitar que ignores los mensajes, por lo que debés deshabilitarla. Debés ir a Configuración, Cuenta, Privacidad y Visto por última vez. Aquí, podés decidir si deseas deshabilitar esta función para contactos específicos o para todos.

Mensajes de texto divertidos en WhatsApp

¿Qué queremos decir con esto? Hay un truco simple que podés usar para cambiar la apariencia y enfatizar palabras específicas y mensajes completos. Para usar letras en negrita, simplemente agregá * antes y después de la palabra. Para cursiva, usá el símbolo de subrayado (_), y para tachado, escribí la tilde (~).

Esta es una gran característica de WhatsApp que te permite llevar tus mensajes de texto al siguiente nivel. Podés usarlo todo el tiempo o, por otro lado, solo cuando quieras hacer un punto.

WhatsApp tiene unos 1.600 millones de usuarios en el mundo.

Compartí ubicación en WhatsApp

Probablemente conozcas este truco ventajoso. Si te vas a reunir con un amigo o un ser querido en un nuevo bar o restaurante y ya estás allí, no tenés que enviarle la dirección por mensaje de texto. En su lugar, podés compartir tu ubicación en vivo haciendo clic en el clip o en el signo + junto al cuadro de mensaje.

Es la función más conveniente porque te ahorrará mucho tiempo al explicarle a un amigo cómo llegar a ese lugar. Y viceversa, si él ya está ahí y vos te dirigís al lugar, con esta herramienta podrás apaciguar ansiedades sobre la hora de tu llegada.

Una charla arriba de todo en WhatsApp

Si WhatsApp es tu principal aplicación de mensajería, es decir, no utilizas ninguna otra, seguro que tenés muchos contactos y chats. Buscar uno específico puede resultar molesto, sobre todo si tenés prisa. Podés usar un truco simple para fijar esa conversación en la parte superior de tu lista.

Si usás iPhone, todo lo que tenés que hacer es deslizar el dedo hacia la izquierda. Los usuarios de Android tienen que presionar en un chat específico, mantener presionado por uno o dos segundos y luego hacer clic en el símbolo del pin en la parte superior de la pantalla. Podés aprender más trucos de WhatsApp en esta nota de iProfesiional.