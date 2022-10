El WhatsApp oficial no satisface por completo las necesidades: cuál es la versión Plus v13 y cómo instalarla

WhatsApp Plus v13 combina las mejores funciones de WhatsApp y agrega algunas funciones muy solicitadas por los usuarios desde que se lanzó la aplicación

WhatsApp Plus v13 es una versión alternativa de WhatsApp que apunta a seducir a los más de 1.500 millones de usuarios de la aplicación de Meta en todo el mundo.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo.

La versión oficial de WhatsApp no satisface por completo las necesidades de los usuarios.

Sin embargo, se esfuerza por proporcionar algunas de las funciones más solicitadas.

Hay una razón por la que WhatsApp Plus v13.00 se destaca del resto.

WhatsApp Plus v13 combina las mejores funciones de WhatsApp y agrega algunas funciones muy solicitadas por los usuarios desde que se lanzó la aplicación.

WhatsApp Plus ofrece funciones que el WhatsApp oficial no tiene.

¿Qué es WhatsApp Plus v13?

A diferencia de otras alternativas de WhatsApp, WhatsApp Plus v13 ofrece algunas características únicas.

El beneficio de una actualización no se limita a los usuarios de WhatsApp porque no es un complemento más.

Además, WhatsApp Plus v13 imita la interfaz de usuario y la funcionalidad originales de WhatsApp. Esto facilita el aprendizaje de esta versión alternativa.

El hecho de que WhatsApp Plus v13 ofrezca todo esto y más no sorprende a los usuarios que buscan la mejor experiencia de mensajería instantánea.

WhatsApp Plus v13 brinda a los usuarios la opción de personalizar su experiencia de chat con una variedad de temas.

El encabezado, la fuente, el color y todos los demás elementos de visualización se personalizan para que coincidan con el estilo único de cada usuario.

Hay diferentes versiones de WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus v13: mayor privacidad

Usá en la selección mejorada de emoticonos y emojis de WhatsApp Plus para expresarte mejor.

Con WhatsApp Plus v13, las personas no sabrán si revisaste sus mensajes, escuchaste el audio o viste sus estados después de ocultar tu último estado visto.

Compartir archivos (como imágenes) en la aplicación básica de WhatsApp está limitado por la calidad de la imagen y por el tamaño.

Podés enviar hasta 50 MB de archivos con WhatsApp Plus v13 y no se comprimirán.

Características de WhatsApp Plus v13

Las siguientes son las principales características de WhatsApp Plus v13:

Nada que registrar.

No se requiere suscripción.

Descargálo gratis.

Podés elegir entre diferentes juegos de tragamonedas y juegos de cartas al instalar la aplicación.

Hay varias categorías de juegos.

No se permiten anuncios de terceros.

WhatsApp Plus es una de las alternativas más populares de WhatsApp.

WhatsApp Plus v13: ¿cómo descargarlo e instalarlo?

Para iniciar la descarga, podés descargar WhatsApp Plus v13 haciendo clic aquí. Después de la descarga de WhatsApp Plus v13, encontrarás APK en la página "Descargas" de tu navegador.

Antes de instalar WhatsApp Plus v13 en tu teléfono, debés asegurarte de que las aplicaciones de terceros estén permitidas en tu dispositivo.

Aparecerá una ventana de confirmación según las preferencias de tu navegador. Para hacer esto posible, los siguientes pasos son básicamente los mismos.

Abrís el menú, la configuración, la seguridad y buscá fuentes desconocidas para que tu teléfono móvil pueda instalar aplicaciones de fuentes distintas a Google Play Store, como es el caso de WhatsApp Plus v13.

Podés ir a Descargar en tu navegador y tocar una vez en el archivo descargado. Luego instalálo y ejecútalo en tu teléfono.

Allí tendrás que esperar un tiempo para cargar el contenido de WhatsApp Plus v13. Luego tocá el botón para ejecutar WhatsApp Plus v13, esta opción está disponible en la configuración de seguridad de su teléfono móvil Android.

WhatsApp Plus v13: ¿qué es la descarga de APK?

La extensión APK que emplea WhatsApp Plus v13 se usa para el kit de paquete de Android.

El formato de archivo se usa para instalar la aplicación de Android.

Si deseás instalar un APK de WhatsApp Plus v13, debés descargar y ejecutar manualmente el archivo.

¿Es seguro descargar el archivo de WhatsApp Plus v13?

Los archivos APK instalan aplicaciones en tu sistema, por lo que representan un grave riesgo de seguridad.

Uno puede modificar el APK maliciosamente antes de instalarlo y luego usarlo como un caballo de Troya digital para instalar y operar el equipo.

Por lo tanto, debés asegurarte de que el sitio web que estás sea confiable.

El uso de APK puede abrir las puertas a la delincuencia informática en tu celular.

WhatsApp Plus v13: ¿dónde puedo encontrar archivos APK en Android?

Si deseás encontrar archivos APK como el de WhatsApp Plus v13 en tu teléfono móvil con Android, debés ir a Datos/aplicación/directorio en la aplicación instalada por el usuario.

Los archivos preinstalados están en la carpeta del sistema/aplicación.

Para acceder a ellos debés usar el Administrador de archivos.

Para ver los archivos ocultos en el dispositivo Android, debés ir a la carpeta Mis documentos.

Luego debés ir a la carpeta de almacenamiento que podés verificar, ya sea el almacenamiento del dispositivo o la tarjeta SD.

Hacé clic una vez en el enlace "Más" en la esquina superior derecha. Aparecerá un mensaje y podrás verificar si hay archivos ocultos, como el de WhatsApp Plus v13.

WhatsApp Plus no está disponible para el iPhone.

¿Cuáles son los pros y los contras de instalar WhatsApp Plus v13 en tu teléfono Android?

Los archivos APK son populares por muchas razones. La razón principal es que las nuevas aplicaciones se han filtrado por adelantado y están disponibles para descargar como archivos APK.

Esto significa que los usuarios pueden obtener acceso oficial a las nuevas aplicaciones antes de que estén disponibles en la Play Store oficial.

Puede ser que ninguna aplicación esté disponible en el país del usuario y por lo tanto no se pueda descargar desde Play Store.

Para acceder a la cantidad de aplicaciones restringidas o restringidas en algunas áreas, los usuarios pueden descargar el archivo APK de otras fuentes.

Los archivos APK permiten a los usuarios omitir el operador para obtener las últimas actualizaciones de Google.

Es posible que algunas actualizaciones de Google tarden un tiempo en publicarse y estar disponibles.

WhatsApp Plus sólo está disponible para equipos con Android.

WhatsApp Plus v13: precauciones con los archivos de instalación

Si bien los archivos APK son fáciles de instalar, es posible que no siempre sean útiles o seguros. Los usuarios deben tener cuidado al descargar archivos APK, ya que puede ser una aplicación robada o ilegal. Hay varios servicios APK disponibles en Internet que permiten a los usuarios descargar copias pirateadas directamente desde sus sitios web.

Sin embargo, es una actividad ilegal que los usuarios deben evitar. Por lo tanto, se debe realizar una investigación adecuada antes de descargar cualquier archivo APK de terceros para evitar futuros problemas legales.

Los archivos APK están disponibles en muchas fuentes en Internet. Sin embargo, no todos estos pueden considerarse fiables.

Algunos archivos APK contienen software malicioso que infecta intencionalmente el dispositivo de un usuario. Si lo hacés, podría comprometer la seguridad del teléfono y provocar el robo de información personal.

También existen casos en los que los piratas informáticos utilizan archivos APK, los modifican y permiten aplicaciones adicionales.

Los usuarios pueden filtrar accidentalmente información personal confidencial del dispositivo a los piratas informáticos.

La delincuencia informática utiliza archivos APK para cometer sus tropelías.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus v14 00?

WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, por eso, no está en las tiendas oficiales de aplicaciones de los móviles.

Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK y a continuación te enseñamos lo pasos para que puedas hacerlo:

Primero, descargá el nuevo APK desde este enlace.

Luego, instalá la APK y activá la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Debés tener en cuenta que cuando descargás una aplicación ajena a Google Play Store debés activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debés seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar. Finalmente, ejecutá el archivo .APK para que todo esté listo y puedas usar la aplicación.

La versión oficial de WhatsApp tiene limitaciones que abren un campo orégano a sus alternativas.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus 2021 azul?

Debés seguir los pasos explicados para WhatsApp Plus v14 00.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus V12 APK?

Debés seguir los pasos explicados para WhatsApp Plus v14 00.