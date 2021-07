Globant creará 5.000 puestos de trabajo en los próximo cinco años

El gerente de Globant aseguró que en el próximo lustro duplicarán la cantidad de puestos de trabajo y habló sobre los trabajadores del futuro

El gerente general de la empresa tecnológica Globant, Mauricio Salvatierra, aseguró que la compañía "siempre apuesta por Argentina", donde cuentan en la actualidad con más de 5.000 puestos de trabajo, un número que proyectan duplicar en los próximos cinco años.

Recientemente, la empresa de software nacida en Argentina, inauguró nuevas oficinas en Uruguay, tras adquirir en los últimos dos años las firmas tecnológicas Avanxo (Colombia y Estados Unidos), las argentinas Belatrix y Grupo Assa, la española Blue Cap y la inglesa CloudShift, junto con el 80% del capital accionario de la compañía europea Walmeric.

En una estrevista con Télam, desde una de las sedes de Globant en Tandil, el ejecutivo habló del plan de inversión de u$s50 millones aunciado el año pasado para el próximo lustro.

"Globant tiene oficinas en Buenos Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia. En Chaco anunciamos un plan agresivo para llevar de los 215 empleos actuales a mil en 5 años. Uno de los objetivos para este año es crear 2.500 empleos y ya estamos en 1.300. Este año se van a terminar las nuevas oficinas de Córdoba y Buenos Aires y el próximo las de Tandil y Bariloche. Hay un plan muy agresivo de construcción de oficinas, con un concepto nuevo, para que sean un espacio de encuentro. En Tierra del Fuego vamos a alquilar oficinas y ya tenemos 12 globers (trabajadores de Globant) en la ciudades Ushuaia y Tolwin.

Globant planea crear 2.500 empleos este año

-Compraron empresas de marketing digital. ¿Hay un cambio en el negocio?

-El abanico de la industria tecnológica empieza a ser cada vez más grande. La pandemia forzó transformaciones digitales de un montón de industrias. Las empresas que no tenían digitalización, tuvieron que pensar y poner en marcha eso, y las que habían puesto pausa, arrancaron. En este nuevo mundo tecnológico, el marketing digital es fundamental para ganar mercado. La empresa esta creciendo mucho en Europa y queremos empezar a traer este nuevo talento Las adquisiciones en general son por el talento. Queremos desembarcar en determinadas tecnologías o áreas y a la velocidad que lo precisamos no podemos ponernos a formar ese talento.

-¿Cuántas decisiones de inversión están apalancadas por la ley de economía del conocimiento?

-No se pueden conectar la ley y las decisiones de inversión de Globant. Globant es argentina y siempre va a apostar por Argentina. Incluso el año pasado cuando la ley estaba en discusión, seguimos creciendo. Crecimos 25% el año pasado. Hicimos el anuncio de Tierra del Fuego y no estaba la ley. Obviamente que nos sirve. Para Argentina, para la industria IT es fundamental la ley de economía del conocimiento, pero el plan de expansión de Globant no está sujeto a eso. Estuviera o no la ley, Globant iba a seguir invirtiendo.

-¿Pero la industria sí necesitaba de la ley?

-Para la industria, sí. Estábamos en un borde en el cual las empresas iban a tener que tomar decisiones difíciles. El problema nuestro es el talento. El mundo pelea por el talento, no por el negocio. El negocio tecnológico es de trillones que andan por el mundo. El negocio lo tiene el que tiene el talento. Sin la ley, para una industria, tener toda la gente en blanco era imposible. Y algunas empresas estaban viendo irse para obtener en otro lado el talento. Eso con la ley se freno. E hizo que las empresas siguieran creciendo y desarrollando negocios desde Argentina.

-¿Cambió la modalidad de contratación de los recursos humanos?

-Esta industria exporta conocimiento a través de las empresas o del talento contratado por una empresa de afuera. Argentina tiene un talento increíble. Mas allá de ser buscado por costos bajos, tenemos un talento muy fuerte. Somos muy atractivos.

"El mundo pelea por el talento, no por el negocio", opinó Salvatierra

-¿Por el tipo de cambio o por el talento?

-Por todo. El tipo de cambio, obviamente y nuestro talento. Tengo equipos trabajando para clientes de primera línea mundial y lo hacen desde Tandil. Son pibes que estudiaron acá en la universidad pública.

-¿Las nuevas herramientas como inteligencia artificial (IA) o internet de las cosas (IoT) causan pérdida de empleos?

-No. Uno tiene que aprender y convivir y ver cómo la tecnología cada vez mejora nuestra calidad de vida. La industria tiene que ir todo el tiempo especializándose. El proceso de especialización es conocer las tecnologías. Con las tecnologías nuevas no es que desaparecen puestos. Sobre todo en IA, en Globant la estamos usando para aumentar las capacidades de la organización y eso se puede extrapolar a otras empresas. En la Cámara de empresas del Polo Informático de Tandil vemos que hay que dejar de hablar de los trabajos del futuro, que nadie sabe cuáles serán, y hay que hablar de los trabajadores del futuro, Habrá seguro dos tareas fundamentales: entender la tecnología y desarrollarla.

-¿Cuál es el factor macro relevante para el negocio en Argentina?

-Tiene que ver con la estabilidad. Hoy existe una colaboración Estado-Privados a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, la CESSI y las otras cámaras empresariales. Hay mesas de discusión. Cada vez hay que definir planes más estables, que uno pueda planificar y tener previsibilidad. En tecnología nadie puede planificar a 30 años, pero sí dos o tres años de estabilidad en políticas, ya sea de generación de talento, nos sirve un montón.