Cómo reportar una cuenta comprometida de Facebook

En la red social más popular del mundio abundan los perfiles falsos, que intentan pasarse por usuarios reales para obtener información personal

Si intentaste acceder a tu cuenta de la mayor red social del mundo y no lo conseguiste, necesitás seguir el proceso y reportar la cuenta comprometida de Facebook.

Millones de usuarios presentan problemas a la hora de iniciar sesión: pérdida de la contraseña, de la dirección de correo electrónico, del número telefónico o incluso el hackeo de la cuenta son los problemas que pueden presentarse al intentar acceder a la cuenta de Facebook.

Para la tranquilidad de sus usuarios, la empresa posee herramientas que te permitirán reportar los problemas en cuestión de minutos, siempre y cuando la información de recuperación haya sido configurada antes.

No obstante, hay varios métodos que podés probar hasta agotar instancias ante el desafío de cómo reportar una cuenta comprometida.

Reportar tu cuenta comprometida de Facebook sin la contraseña

El caso más común para reportar una cuenta comprometida de Facebook es la pérdida de la contraseña de acceso.

Si aún tenés acceso a tu correo electrónico y recordás su dirección, será más que sencilla la tarea de reportar tu cuenta de Facebook. A continuación, los pasos a seguir:

Ingresá a la página de Facebook para identificarte.

En el cuadro, escribí tu dirección de e-mail y presioná "Buscar".

Luego, debés elegir la opción "Enviar código por correo electrónico" y presioná "Continuar".

Revisá tu correo electrónico y tomá nota de los 6 dígitos que te envió Facebook.

que te envió Facebook. Introducí el código de 6 dígitos en la página de Facebook y presioná "Continuar".

Definí una nueva contraseña para tu cuenta y seguidamente presioná "Continuar".

De esta manera podés reportar tu cuenta comprometida de Facebook y acceder a ella con la nueva contraseña. De forma alternativa, en el tercer paso mencionado arriba podrás elegir otros métodos para reportar la cuenta.

Cómo reportar tu cuenta sin el correo electrónico

¿No recordás tu correo electrónico o no tenés acceso a él?: aun así, podés reportar tu cuenta comprometida de Facebook utilizando el número de teléfono vinculado a la misma. Realizá los siguientes pasos:

Ingresá al sitio de Facebook.

En el cuadro, escribí el número de tu teléfono y hacé clic en "Buscar".

Elegí la opción " Enviar código por SMS " y presioná en "Continuar".

" y presioná en "Continuar". En tu móvil, revisá el SMS enviado por Facebook y anotá el código numérico de 6 dígitos.

Introducí el código de 6 dígitos en Facebook y presioná "Continuar".

Escribí una contraseña nueva para tu cuenta y seguidamente presioná "Continuar".

Facebook siempre está en la mira de los delincuentes informáticos.

¿Y sin correo y sin número?

Si perdiste el acceso a tu correo electrónico y tampoco tenés acceso al número telefónico registrado en tu cuenta, solamente queda una forma de resolver satisfactoriamente el problema de cómo reportar tu cuenta comprometida de Facebook: gracias a los contactos de confianza.

Para que esta opción funcione tendrías que haber configurado antes a los denominados "amigos para contactar en caso de que pierdas el acceso a tu cuenta" en la sección "Seguridad e inicio de sesión" en Facebook.

Si no lo has hecho antes, este método no funcionará con tu cuenta y no podrás resolver el problema de cómo recuperar tu cuenta de Facebook.

Cómo reportar la cuenta con la ayuda de amigos

Si configuraste previamente el listado de amigos a los que contactar en caso de perder el acceso a tu cuenta, podrás resolver el problema de cómo reportar tu cuenta comprometida de Facebook a través de los siguientes pasos:

Dirigíte al sitio de Facebook para identificarte.

Escribí tu dirección de e-mail, teléfono, nombre de usuario o nombre completo y luego presioná el botón "Buscar".

Hacé clic el enlace "¿Ya no tenés acceso?"

Escribí una dirección de e-mail o número de teléfono al que tengas acceso actual y seguidamente presioná "Continuar".

Hacé clic el botón " Revelar mis contactos de confianza " y completá el formulario con los nombres completos de todos tus amigos de confianza asignados a tu cuenta.

" y completá el formulario con los nombres completos de todos tus amigos de confianza asignados a tu cuenta. Copiá el enlace especial y mandáselo a tus amigos de confianza.

Pedíle a tus amigos de confianza que abran el "link" y te envíen el código de inicio de sesión.

Completá el formulario con los códigos de recuperación que te envíen tus amigos.

Hay diferentes métodos para reportar una cuenta de Facebook.

Cómo reportar una cuenta cuando está en riesgo o hackeada

Si perdiste el acceso a tu cuenta debido a un hackeo, Facebook tiene una sección especial para ese tipo de situaciones: es posible a través de un formulario.

Este formulario para reportar la cuenta comprometida se encuentra habilitado para los casos en los cuales sientas que otra persona tomó el control sin tu autorización o bien, hayas sido víctima de algún virus informático que roba información.

Para denunciar esto antes debés seguir estos pasos:

Ingresá al botón de hackeo de Facebook.

Hacé clic el botón " Mi cuenta está en riesgo ".

". Escribí la dirección de correo electrónico de tu cuenta y presioná "Buscar".

Escribí la última contraseña que recordés y presioná el botón "Continuar".

Hacé clic en "Proteger mi cuenta" para cambiar de contraseña.

Este procedimiento para reportar cuenta comprometida de Facebook puede variar ligeramente según la información introducida.

Evitá perder tu cuenta de Facebook en el futuro

Perder una cuenta en algún servicio no es nada agradable, mucho menos si se trata de una red social como Facebook, que te mantiene en contacto con tus amigos y te permite acceder a otros servicios relacionados.

Para no pasar por una situación similar en el futuro y debas encarar la tarea de reportar tu cuenta, es necesario que tomes ciertas medidas para asegurarte de que nunca perderás tu cuenta de Facebook:

Dirigite a configuraciones de Facebook y realizá lo que sigue para asegurar tu cuenta:

Verificá tu e-mail principal: en el apartado "Contacto" asegurate de que la dirección que figura allí sigue siendo accesible para ti.

Agregá otros e-mails y números de teléfono para verificar tu cuenta: presioná "Editar" en el apartado "Contacto" y luego hacé clic el enlace "Agregar otra dirección de correo electrónico o número de teléfono" para agregar correos electrónicos o números telefónicos alternativos . Serán de utilidad en el caso de pérdida de tu contraseña.

. Serán de utilidad en el caso de pérdida de tu contraseña. Cambiá tu contraseña en forma regular: para esto debes ir al apartado "Seguridad e inicio de sesión" y luego presioná el botón "Editar" ubicado a la derecha de "Cambiar contraseña".

Agregá amistades de confianza que puedan ayudarte a recuperar tu cuenta: en el apartado "Configuración de seguridad adicional", presioná el botón "Editar" ubicado a la derecha de " Elegir de tres a cinco amigos para contactar en caso de que pierdas el acceso a tu cuenta " y luego seleccioná de tres a cinco amigos de confianza que te podrían ayudar a recuperar tu cuenta en caso de perderla.

Protegé por completo la cuenta de Facebook y evitá ataques

La seguridad es un factor que debe estar presente en todo tipo de servicio o plataforma que utilicemos en Internet.

Hoy las redes sociales son muy utilizadas por los usuarios, nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades y las hay muy diversas. Sin embargo, nuestros datos pueden verse comprometidos.

Por ello revisaremos qué debemos hacer para proteger nuestra cuenta de Facebook. El objetivo es evitar cualquier intruso o problema que nos afecte y no debas dedicarte a reportar tu cuenta comprometida de Facebook.

Facebook ofrece alternativas para reportar una cuenta comprometida.

La importancia de proteger perfiles en Internet

Proteger nuestros registros, nuestras cuentas de redes sociales o cualquier otra plataforma, es algo vital en Internet. Es importante evitar el ingreso de intrusos que puedan acceder a información personal y que pongan en peligro nuestra privacidad.

Los piratas informáticos utilizan técnicas variadas para robar datos, acceder a cuentas y comprometer la seguridad. Necesitamos por tanto proteger correctamente esos servicios que vamos a utilizar y así no llegar a la instancia de reportar la cuenta comprometida.

Facebook es una de las redes sociales más populares. Esto significa que los piratas informáticos pueden poner especialmente aquí sus miras, ya que podrían tener un mayor éxito para robar cuentas.

Cómo proteger mi cuenta de Facebook

Existen una serie de consejos para asegurar la cuenta de Facebook y te vamos a dar algunas recomendaciones que pueden evitar la entrada de intrusos que afecten a la privacidad.

El primer paso es el uso de una contraseña fuerte. Se trata de algo básico que debemos aplicar en cualquier registro en Internet.

Nada de poner como clave nuestra fecha de nacimiento, número de teléfono o palabras que sean sencillas de averiguar, porque así tu cuenta será hackeada con facilidad.

El objetivo es crear contraseñas que cuenten con letras (mayúsculas y minúsculas), números y otros símbolos especiales, de forma aleatoria y sin que la estemos utilizando en otro sitio.

Activar la autenticación en dos pasos para mi cuenta de Facebook

La autenticación en dos pasos es una capa extra de seguridad que podemos agregar.

Para ello tenemos que entrar en nuestra cuenta de Facebook, vamos al menú de arriba a la derecha, entramos en Configuración y privacidad, vamos a Configuración y posteriormente accedemos a Seguridad e inicio de sesión. Aquí veremos el apartado de Autenticación en dos pasos.

Si hacemos clic en la primera opción, Editar, nos dirigirá a una nueva ventana para su configuración. Podemos utilizar aplicaciones de terceros o que nos envíen un código por SMS. Lo ideal es la primera opción. Así no tendrás que reportar tu cuenta comprometida de Facebook.

Recibir alertas de inicios de sesión sospechosos en mi cuenta de Facebook

Otra característica que podemos ver dentro de Configuración y seguridad es controlar los inicios de sesión de nuestra cuenta. Podemos ver detalles de dónde hemos iniciado sesión, desde qué sistema operativo o dispositivo.

Se trata de una herramienta muy interesante para evitarse el problema de reportar cuenta comprometida de Facebook. La idea es detectar inicios de sesión fraudulentos.

También podemos configurar nuestra cuenta de Facebook para que nos alerte de si se ha iniciado sesión desde algún lugar sospechoso. Esta opción está justo debajo de la anterior.

Podemos configurar si queremos que nos envíen un correo electrónico o notificaciones por la red social de que ha habido algún inicio de sesión extraño.

Usar solo aplicaciones oficiales en mi cuenta de Facebook

Otra manera de proteger nuestra cuenta de Facebook es utilizar únicamente herramientas que sean oficiales y fiables. Debemos evitar la instalación de software de terceros o hacer uso de programas que no sean oficiales de la red social.

Esto podría suponer un problema para nuestra privacidad, porque podríamos agregando software que ha sido modificado de forma maliciosa.

Cuidado con los bots y perfiles falsos en la cuenta de Facebook

En Facebook, como en otras redes sociales, abundan los perfiles falsos o también conocidos como bots. Intentan pasarse por usuarios reales para agregarnos y obtener información personal.

Este tipo de perfiles también podrían enviar mensajes peligrosos, links que contengan malware y, en definitiva, comprometer nuestra seguridad. Hay que tener cuidado con los contactos que agregamos y estar alerta siempre. De esta manera, no tendrás que reportar nunca tu cuenta de Facebook.