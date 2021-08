Cómo comprar y vender con PayPal en la Argentina

Es una forma fácil y segura de enviar y recibir pagos sin importar que sea de sitios web, aplicaciones de celular o cualquier tienda virtual

Debido a las medidas sanitarias para disminuir la ola de contagios por la Covid-19, los argentinos debieron adoptar nuevas formas de vincularse y trabajar, y también de consumir y entretenerse, entre las que aparece PayPal Argentina.

De esta manera, es que PayPal Argentina ingresa en la cotidianeidad de los argentinos: una forma fácil y segura de enviar y recibir pagos de manera en línea sin importar que sea de sitios web, aplicaciones de celular o cualquier tienda virtual en el país o en el exterior.

¿En qué países opera PayPal?

Está disponible en más de 200 países y regiones. Para averiguar si PayPal está disponible en un lugar específico podés ingresar en este sitio y seleccionar el país en el menú desplegable para obtener más información acerca de los productos que se pueden comprar en dicho país.

PayPal es una de las plataformas de pagos online líderes del mundo.

Comprar con PayPal Argentina

Pagar de manera segura, fácil y de manera confiable es el principal objetivo de la plataforma PayPal.

A través de PayPal Argentina, podés comprar sin tarjeta en sitios web en el extranjero sin tener que compartir tu información financiera; y vender y recibir pagos online a través de tu sitio web, aplicación o correo electrónico.

El primer paso para tener y aceptar PayPal como método de pago será abrir una cuenta -se realiza sin costo- y para ello, deberás ingresar en su sitio web.

El segundo paso: deberás asociar una forma de pago como la tarjeta de crédito o transferir fondos desde una cuenta bancaria a la cuenta de PayPal Argentina, vinculación que permitirá hacer incluso pagos internacionales. Es posible asociar varias tarjetas a la misma cuenta de PayPal Argentina.

Una vez creada tu cuenta personal o de negocios en PayPal Argentina podrás pagar y cobrar en todos los sitios web que permitan este tipo de transacciones económicas.

Entonces, ¿cómo pagar con PayPal? Al comprar un producto en una tienda online buscá el botón de PayPal, iniciá sesión con el correo electrónico y contraseña asociadas a la plataforma y terminá el pago.

PayPal Argentina: valor de las comisiones

Si las operaciones son entre dos cuentas radicadas en la Argentina, PayPal no cobra comisiones al comprador.

Sin embargo, si la compra implica una conversión de divisas, por ejemplo, de dólares a pesos, existe una comisión del 4,5%. Otra comisión, del 3,5%, corresponde cuando se realiza una transferencia entre dos cuentas propias, en monedas diferentes.

El sistema de PayPal Argentina permite enviar o recibir dinero. Desde hace algunos años se incrementa la cantidad de argentinos registrados en sitios como Workana o Freelancer en busca de oportunidades laborales en el exterior.

Entonces, para cobrar los honorarios, PayPal aparece como una buena opción. Conviene aclarar que ambas partes (es decir, quien ofrece el trabajo y quien va a pagar por él) deben estar registrados en PayPal para que esto funcione.

Cumplido este requisito, la cuestión es sencilla. El freelancer deberá elegir la opción PayPal.me para crear un enlace, que puede ser web, por teléfono móvil o, incluso, en redes sociales. Cuando introduce su correo y su clave, el contratista podrá realizar el pago.

Atención: como consecuencia de las restricciones cambiarias, todas las operaciones de PayPal en Argentina serán convertidas a pesos argentinos, a la cotización vigente 72 horas hábiles después de autorizado el pago.

Para retirar fondos de una cuenta, PayPal se asoció en la Argentina con el banco Macro y con la fintech Nubi. En este caso, la comisión es de 75 pesos por cada extracción. Desde cuentas en Estados Unidos, es del 2,5%, en dólares.

Límites de transacción en PayPal en Argentina

En la Argentina, el importe máximo de retiro para una sola transacción es de $30.000. Pero si se deseas cambiar la divisa, por ejemplo, en dólares: el máximo en PayPal Argentina es de u$s10.000.

¿Por qué comprar con PayPal?

Comprar y vender a través de la plataforma de PayPal Argentina te ofrece varias ventajas. Te compartimos algunas de ellas:

Se pueden realizar transacciones en PayPal de una forma innovadora y eficaz, ya sea desde una computadora, celular o a través de una aplicación.

Las principales tiendas online de marcas reconocidas de deportes, electrónica, moda y accesorios, viajes , entretenimiento, entre otros, cuentan con esta posibilidad de pago de PayPal.

A través de PayPal, tenés la posibilidad de realizar compras internacionales, en tiendas en línea como Wish, Alibaba, AliExpress, entre otras.

PayPal te brinda la opción de pagar sin tarjeta de crédito. La plataforma digital está asociada con bancos y servicios que permiten transferir fondos desde cualquier cuenta bancaria de la Argentina a tu cuenta de PayPal.

Protección al comprador durante 180 días y, lo más importante, servicio de reembolso de tu dinero.

PayPal ofrece a sus usuarios la total confianza porque es un método para realizar transacciones económicas seguras. Cuenta con un monitoreo de 24 horas los 365 días del año para prevenir el fraude y cifrado avanzado y así proteger tu información financiera al comprar online.

La plataforma de PayPal tiene la posibilidad, como cualquier otra aplicación tipo billetera virtual, de crear un link personalizado para recibir pagos. Se llama "PayPal.Me".

Servicio de reembolso de PayPal

Si hiciste una compra pero cambiaste de opinión y deseás recuperar tus fondos, tenés que ponerte en contacto con el vendedor y solicitarle que cancele tu compra hecha con PayPal Argentina.

Para esto, buscá en movimientos y hacé clic en la transacción en PayPal. Allí encontrarás los detalles de la compra con el nombre y correo electrónico del vendedor y hasta el número de teléfono de servicio de atención al cliente del vendedor.

Es posible solicitar un reembolso hasta 180 días después de haber pagado un producto y en un plazo de cinco días hábiles se te realizará el reembolso.

En caso de que el vendedor no acepte reembolsarte tus fondos, tenés la opción de presentar una queja en el centro de resoluciones de PayPal que sirve también para cuando el producto que compraste no concuerda con la descripción del vendedor o no recibís el artículo en el tiempo acordado.

PayPal es usada para sortear las restricciones cambiarias.

Cuenta gratuita en PayPal

El primer paso para utilizar este sistema de PayPal Argentina consiste en abrir una cuenta gratuita.

Existen dos opciones en PayPal: personal o empresa.

En el caso de la cuenta personal, luego de proporcionar algunos datos, habrá que optar por un usuario y una contraseña. Enseguida, la plataforma de PayPal enviará un mensaje de correo electrónico para validar el mail del nuevo usuario.

Tarjetas de crédito que aceptan PayPal en Argentina

Con asociar tu cuenta de PayPal a una forma de pago de tarjeta de crédito, ya no tendrás que volver a ingresarla. Podrás pagar con PayPal desde la Argentina a cualquier lugar del mundo solo con tu correo electrónico y contraseña.

Las tarjetas que operan con PayPal son varias, el único requisito es completar los datos de un número de verificación o código de seguridad para usarla. Entre las principales tarjetas de crédito internacional que acepta, están:

American Express

Discover

DIners Club

Eurocheque

Giropay

JCB

Maestro

MasterCard

Visa

A continuación, te compartimos el paso a paso para asociar PayPal Argentina con una tarjeta de débito o de crédito:

Hacer clic en " Cartera " en la parte superior del sitio web.

" en la parte superior del sitio web. Hacer clic en "Asociar" una tarjeta.

Asociar la información de tu tarjeta y hacer clic en " Asociar tarjeta ".

". Repetí este procedimiento si querés asociar más tarjetas.

La tarjeta debe tener habilitada la posibilidad de hacer pagos online e internacionales; la dirección de facturación debe coincidir con la dirección del domicilio incluido en PayPal; tener al menos un dólar de saldo en la tarjeta; y, en caso de que presentar la leyenda "Electronic Use Only", tener presente que tu tarjeta no es compatible con la plataforma de PayPal.

¿Por qué es mejor asociar varias tarjetas de crédito con PayPal?

La ventaja de la asociación de más de una tarjeta es que, a la hora de comprar, el usuario puede elegir la que más le convenga.

Como la forma de pago queda registrada en los servidores de PayPal, no hace falta ingresar ciertos datos sensibles, como el código de seguridad de la tarjeta, cada vez que se realiza una compra. Alcanza con el correo electrónico y la contraseña de PayPal.

Esto también sirve para enviar a dinero a otra persona que tenga cuenta PayPal. Para los detalles de estas transacciones, visitar la página.

Otra ventaja es la protección de comprador mediante la cual PayPal garantiza el reembolso del dinero si el producto nunca llega al domicilio del comprador o no reúne las características prometidas en la página web del vendedor. Esta protección está disponible durante un período de 180 días después de la realización de la compra.

Historia de PayPal

La historia de PayPal se inició en 1998, cuando Max Levchin y Peter Thiel crearon la plataforma Confinity, con el propósito de facilitar los pagos electrónicos. En la vereda opuesta tuvieron a Elon Musk, quien soñaba con un verdadero banco digital.

Thiel, Levchin y luego Ken Howery y Luke Nosek, tuvieron suerte porque Musk, quien a los 26 años había cobrado u$s21 millones por la venta de Zip2 a Compaq, se convirtió en socio.

En esa época, el gigante de las ventas online eBay había desarrollado un sistema de pagos electrónicos. Thiel, Musk y sus socios se dieron cuenta de que eBay era su "enemigo número uno".

Pero PayPal, el nombre que adquirió Confinity en 2001, ganó la batalla ya que fue adquirido por eBay en US$ 1.500 millones. Y Musk ya era el nuevo CEO.

Elon Musk (a la derecha) fue uno de los impulsores de PayPal.

Cambios por la blockchain

La cadena de bloques de datos informáticos ("blockchain") y criptoactivos como Bitcoin cambiarán la infraestructura de los sistema de pagos globales, según vaticinó Sri Shivananda, vicepresidente senior y director de tecnología (CTO sigla en inglés) de PayPal.

En una conferencia de prensa a fines de mayo en forma remota con medios de América latina, en la que participó iProfesional, el responsable tecnológico de esta compañía de unos 1.800 millones de usuarios estimó que en los últimos 20 años hubo mejoras en las formas de los pagos, aunque observó que los criptoactivos serán los responsables de la innovación en estas transacciones.

Al respecto, comparó el desarrollo de bitcoin y blockchain con los inicios de Internet, cuando la comunicación entre dispositivos se desarrolló con los protocolos TCP/IP. "El protocolo subyacente de internet es HTTPS, pero cuando indagas más en HTTPS te vas a encontrar con una familia de protocolos de nivel más profundo, que es TCP-IP", explicó.

Con los criptoactivos y su tecnología de base, la cadena de bloques sucede algo similar a los comienzos del protocolo TCP/IP.

Para Shivananda, "es un nuevo paradigma y todo el mundo alrededor del planeta, los consumidores, las empresas como nosotros, los gobiernos están intentando entender cómo funciona el sistema de este nuevo paradigma, no sólo desde una perspectiva tecnológica sino desde un punto de vista económico".

Ante este nuevo paradigma, Shivananda advirtió la necesidad de que consumidores, comercios, empresas y gobiernos aprendan estas tecnologías y después definan su posición al respecto.

En ese sentido, reconoció que se debe ser "pacientes para que ese proceso ocurra y mientras pasa eso, aprender sobre el tema juntos y crear las vías, los procesos, los productos y las plataformas para apoyar al consumidor a que siga haciendo lo que hace de forma más conveniente y también para alcanzar a aquellas personas que están completamente excluidas del sistema que tenemos".

PayPal permite desde 2020 a sus usuarios hacer pagos con criptomonedas en los comercios afiliados a la plataforma. También permite la compra, el almacenamiento y la venta de criptomonedas a través de PayPal y de su servicio de pagos móviles Venmo.

Estos productos se ofrecen sólo en los Estados Unidos, aunque la plataforma tiene planes de convertirlos globales. Al respecto, Shivananda aclaró que la compañía es apoyar la introducción de las monedas digitales de los bancos centrales como formas de dinero.

"Creemos que tienen el potencial de ayudarnos en nuestra misión de democratizar los servicios financieros", sostuvo.

Aseguró que la compañía está muy interesada en integrar estas tecnologías a su plataforma: "Es un paradigma y un cambio en la tecnología que nos ayudará a cumplir con nuestra misión de democratizar los servicios financieros y hacer posible la inclusión financiera para millones de personas que no están incluidos en el sistema de hoy", destacó.

En la misma conferencia participó Guru Bhat, vicepresidente de plataforma de éxito del cliente de PayPal, quien destacó el impacto de la pandemia del coronavirus en la adopción digital y los riesgos por el incremento de ataques cibernéticos en este contexto.

Bhat aseguró que un motivo de preocupación adicional es el nivel de desinversión en ciberseguridad, que puede resultar muy costoso en lo que atañe a servicios financieros.