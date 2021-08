Llega a la Argentina una empresa brasileña que te revela la historia que hay detrás de tu ADN

Cuentan con una plataforma donde explican sobre los procesos migratorios que pudieron haber influido en la llegada de antepasados a América latina

La empresa brasileña Genera, el primer laboratorio de América latina especializado en genómica personal que ofrece una plataforma de pruebas de ancestralidad y de salud personalizada, anunció su desembarco en la Argentina.

Esta compañía realiza desde 2010 pruebas de ADN para que las personas conozcan su ascendencia. Con un test a partir de una muestra de saliva en el hogar y envío gratis, podés conocer más sobre vos, tus orígenes, tus ancestros, y hasta encontrar familiares alrededor del mundo.

Según informó Ricardo di Lazzaro Filho, médico y socio fundador y co-CEO de Genera, en una conferencia de prensa en forma remota, en la que participó iProfesional, con el test de ancestralidad se informa el origen de tu ADN.

Los resultados se exhiben en un mapa, en el que se indicarán las zonas de donde proceden tus antepasados, con sus respectivos porcentajes. Cuentan con una plataforma interactiva donde te contarán sobre los procesos migratorios que pudieron haber influido en la llegada de tus antepasados a América latina.

Además de la prueba de ascendencia, Genera también trabaja sobre datos acerca de la salud y el bienestar. El mapeo genético que realiza la empresa analiza hasta 700 mil puntos del ADN. Ellos se relacionan con el metabolismo y el funcionamiento de los medicamentos en el cuerpo, entre otros.

Los resultados procuran una mejora en la calidad de vida: por ejemplo, indican el tipo de alimentación más adecuada según tu metabolismo, las formas de cada uno para alcanzar el máximo rendimiento en los ejercicios físicos y evitar lesiones.

También se conocen los desafíos del ADN del cliente para el futuro y así prevenir las enfermedades más comunes y de características muy peculiares a través de la genómica personal. Los resultados están disponibles en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción de las muestras en el laboratorio.

Caja que contiene el kit de Genera.

Un test en crecimiento

"En los 10 años de Genera, más de 100 mil personas descubrieron sus orígenes y pudieron hacer mejores planes para el futuro, dijo Di Lazzaro Filho. "Desde Genera apuntamos a seguir creciendo y estar presentes en toda la región de América latina. Nuestro objetivo es alcanzar los 10 millones de test para el 2026", agregó.

Según indicaron desde el laboratorio, cerca de un 5% de la población de los Estados Unidos ya se hizo este tipo de test. En Brasil se multiplicó por 15 la cifra de pruebas en 2020 respecto a 2018.

Genera, que en 2019 vendió una parte de la compañía al gigante de medicina diagnóstica Dasa, invirtió 10 millones de dólares para este desarrollo. El test habilita la posibilidad de una autorización de una búsqueda de parientes en la base de datos.

Por ejemplo, gracias a este test se reencontraron hermanos, padres y hubo personas que obtuvieron la ciudadanía europea por descubrir un familiar. Los resultados pueden ser compartidos en plataformas públicas.

Ricardo di Lazzaro Filho, médico y socio fundador y co-CEO de Genera.

Cómo funciona el test de ADN

El test llega al cliente en una caja que se envía a domicilio, con un instructivo de uso sencillo. Se raspa con hisopos de manera superficial la cavidad bucal. Una vez que el cliente hizo el test, debe enviarlo por correo a una oficina en Buenos Aires desde donde la muestra viajará a Brasil.

Hay tres tipos de test (básico, standard y completo) según los datos que incluyen. Puede ser sólo en torno a la ancestralidad o se le agrega bienestar y, el más completo, salud. Los precios van de $7999 a $14.999.

¿Qué no es este test? No aporta información sobre el coronavirus, no es un test de paternidad, no es un test genético que se realiza en el embarazo, no representa un chequeo médico, aunque puede servir como acompañamiento.

El co-CEO de la empresa aclaró que se da una importancia clave a la confidencialidad, con datos encriptados y consultoría periódica de seguridad. No se comparten los datos con otras organizaciones o el Estado, y sólo de forma anónima con universidades para investigación.