¿Por qué Steve Jobs limitaba el uso de tecnología a sus hijos?

El fundador de Apple no es la única celebridad de Silicon Valley con esta preocupación. Cómo limitan los líderes tecnológicos el uso de dispositivos

Steve Jobs marcó a fuego el mercado de la tecnología de consumo, con dispositivos que rápidamente fueron un éxito de ventas y hasta trazaron un antes y un después en la vida cotidiana de millones de personas.

Pero a pesar de ello, el cofundador de Apple tenía reglas muy estrictas para sus hijos con respecto al uso de estos equipos. Aún con los fabricados por su propia empresa. Así lo señaló en una entrevista que mantuvo con Nick Bilton, periodista del New York Times, en 2010, año en el que se lanzó la iPad.

"Ellos no lo usaron. Nosotros limitamos cuánta tecnología usan nuestros hijos en la casa", le respondió sin dudar el empresario e ícono tecnológico.

Steve Jobs tuvo cuatro hijos.

Walter Isaacson, el autor de la biografía autorizada de Steve Jobs que se adaptó al cine con Michael Fassbender en el rol principal, aseguró a Bilton que "cada noche, Steve usaba un momento de de la cena familiar en la larga mesa de su cocina, discutiendo sobre libros, historia y una variedad de temas".

"Ninguno de ellos nunca sacó un iPad o una computadora", afirmó Isaacson, quien agregó: "Los chicos no parecen ser adictos para nada a los dispositivos".

No es el único

Bill Gates también limitaba la cantidad de "horas de pantalla" de sus hijos

Si bien puede parecer rara la actitud de Jobs, no es la única celebridad del mundo tecnológico que ejerció control sobre el uso de dispositivos por parte de sus hijos.

Por ejemplo, Chris Anderson, exeditor de la revista Wired y cofundador del fabricante de drones 3D Robotics, afirmó que sus hijos lo acusan de sobrepreocuparse sobre la tecnología. Y le ponen como ejemplo los padres de sus amigos, quienes no poseen reglas tan estrictas.

"Esto es porque pudimos ver de primera mano los peligros de la tecnología. Lo vi en mí mismo, no quiero que esto les ocurra a mis hijos", remarcó.

Otro caso paradigmático es el de Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del planeta.

En 2007, Gates recortó la cantidad de horas que podían utilizar una pantalla luego de que su hija comenzó a desarrollar un apego insalubre a un videojuego. Además, los autorizó a tener un celular cuando cumplieron 14 años, cuando la edad promedio del primer teléfono es a los 10.

Al actual CEO de Apple, Tim Cook, no le gusta que su sobrino use las redes sociales; Evan Williams, fundador de Blogger, Twitter y Medium, sustituye los iPads por cientos de libros físicos para sus hijos.

A Tim Cook no le gusta que su sobrino use redes sociales

Según Business Insider, una encuesta de 2017 a casi 1.000 padres de Silicon Valley ya revelaba que muchos de ellos estaban preocupados por el impacto de la tecnología en el desarrollo psicológico y social de los niños, mientras que varios estudios y expertos advierten del impacto de un uso excesivo de los dispositivos en los menores, hasta el punto de que podrían tener un coeficiente más bajo que sus padres por ello.

Limitar las limitaciones

Las limitaciones del uso de dispositivos no pueden llevarse al extremo, ya que en un mundo cada vez más digitalizado, los niños y niñas no pueden vivir permanentemente al margen de la tecnología.

Ali Partovi, fundador de iLike y asesor de Facebook, Dropbox y Zappos, remarcó la importancia de distinguir entre el tiempo que dedican a "consumir" (ver vídeos en Youtube, jugar a videojuegos) y el que emplean para "crear" en las pantallas. "Al igual que no se me ocurriría limitar el tiempo que una niña puede pasar con sus pinceles, o tocando el piano, o escribiendo, creo que es absurdo limitar el tiempo que pasa creando con el ordenador, editando vídeos o programando", señaló a The New York Times.

Alba Alonso Feijoo, maestra y fundadora de RealKiddys, recomienda en una entrevista a Business Insider España ir introduciendo a los más pequeños en el mundo de la tecnología a partir de los 7 años: "Comenzando en primaria, los menores pueden ir adentrándose ya en este mundo de manera responsable. Y eso depende mucho de nosotros padres y madres", explicó.

Dick Costolo, ex director general de Twitter, dijo al mencionado medio que "cuando estaba en la Universidad de Michigan, había un tipo que vivía en el dormitorio de al lado y tenía cajas y cajas de Coca-Cola y otras gaseosas en su habitación. Más tarde me enteré de que era porque sus padres nunca le habían dejado tomar gaseosas cuando crecía. Si no dejas que tus hijos estén expuestos a estas cosas, ¿qué problemas les causa después?", planteó.