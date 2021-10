Telegram también tiene fallas en su servicio: de qué se trata esta app y cómo funciona

Las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger sufrieron estes mediodía una caída en sus servicios a nivel global. Como suele ocurrir en estas ocasiones, el flujo de usuarios que optó por Telegram, su principal competidor, se disparó.

Este servicio de mensajería surgió en 2013 para disputarle un lugar dentro del segmento a WhatsApp, que fue adquirida por Facebook en 2014 por 19.000 millones de dólares.

Desde entonces, los desarrolladores de Telegram aseguran que su aplicación tiene muchas virtudes frente a WhatsApp, fundamentalmente en términos de privacidad y seguridad.

Sin embargo hoy parece que no estuvo al alcance de las circunstancias: todo funcionó razonablemente bien durante un par de horas, pero cerca de las 3 pm, hora local, el mensajero dejó de estar disponible en todo el mundo, como reporta Downdetector, un sitio que sigue las fallas de servicio de las plataformas más populares.

La propia compañía lo explicó por Twitter: ante el influjo de usuarios los servidores de Telegram están a máxima capacidad, lo que ralentiza el servicio en general. Cerca de las 3.40 pm volvió a funcionar en la Argentina, aunque con un servicio más lento de lo usual.

With all the new folks signing up, things are a little slow - it's nice to have them, but all at once is a little much. Sorry! — Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021