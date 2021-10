Descargar música de YouTube a MP3: te contamos cómo convertir tus videos favoritos

Si bien los términos de servicio de YouTube prohíben la descarga no autorizada, se justifica la facilidad de uso para pasar música de la plataforma a MP3

El uso de un convertidor para descargar música de YouTube a MP3 puede ayudarte a escuchar un video en tu iPhone o un dispositivo con el sistema operativo Android de forma gratuita, o en una computadora portátil si deseás almacenar una colección en una carpeta.

El mejor convertidor es Any Video Converter Free. Esta aplicación para descargar música de YouTube a MP3 puede convertir un enlace en una amplia variedad de formatos que prefieras con pasos sencillos a un precio gratuito.

Pero si necesitás usar uno de estos para solo uno o dos videos, hay otros convertidores que pueden hacer esto en un instante, todos con sus ventajas y pequeñas desventajas.

Si bien los términos de servicio de YouTube prohíben la descarga no autorizada, la facilidad de uso para descargar música a MP3 si no está disponible para comprar o si deseás escucharlo como un podcast, se justifica.

Descargar música de YouTube a MP3 con WinX HD Video Converter Deluxe

Si necesitás descargar música de YouTube a MP3 a un formato diferente, WinX HD Video Converter Deluxe es el mejor software que existe.

No es gratis, a diferencia de otras herramientas, pero podés manejar videos de prácticamente cualquier fuente (incluidos Facebook, YouTube, Vimeo, Blu-ray y DVD) y convertirlos a casi cualquier tipo de archivo. Incluso hay perfiles preestablecidos para la reproducción en diferentes dispositivos.

Any Video Converter Free para descargar música

Si estás buscando un convertidor para descargar música de YouTube a MP3 en forma rápida y flexible, esta es la herramienta para vos. Se te perdonará por juzgar Any Video Converter Free por su nombre y creer que es una herramienta para convertir de un formato de video a otro.

La función de descargar música de YouTube a MP3 no es el único propósito del programa, por lo que es bastante más grande de lo que cabría esperar, pero esto no debería desanimarte, pero debés tener cuidado de no instalar el adware opcional.

Parece casi exagerado usar lo que es un software poderoso y versátil para una sola tarea, pero descargar música es tan simple como pegar la URL de un video y esperar a que se complete la descarga. Luego podés seleccionar MP3 como formato de salida y presionar el botón Convertir ahora.

Es una pena que no haya una opción de un solo clic para descargar música de YouTube a MP3, pero no es una dificultad importante.

YouTube contiene millones de canciones.

Descargar música con 4K YouTube to MP3

4K YouTube to MP3 es muy similar al 4K Video Downloader pero está dedicado específicamente a eliminar el audio de los videos.

A pesar de su nombre, 4K YouTube to MP3 también te permite guardar las bandas sonoras de videos en formatos OGG y M4A, y podés elegir entre varias velocidades de bits para que puedas elegir un equilibrio adecuado de velocidad y calidad, luego de descargar música.

Este programa no solo es compatible con YouTube; también podés usarlo para guardar el sonido de videos alojados en Vimeo, Flickr, Facebook, SoundCloud y otros.

Simplemente copiá la dirección en tu navegador web y hacé clic en el botón verde Pegar URL para comenzar a descargar música de YouTube a MP3.

Quizás lo mejor de todo este programa es que, a diferencia de algunos convertidores, 4K YouTube to MP3 viene sin software adicional incluido.

La actualización a la versión premium por una tarifa única te permitirá descargar música a MP3 desde listas de reproducción completas, pero el software gratuito es perfecto para el uso diario.

4K Video Downloader para descargar música

Puede que no sea el software más elegante que exista para descargar música, pero al igual que 4K YouTube to MP3 anterior, 4K Video Downloader es brillante.

También funciona de manera similar, pero debido a que esta aplicación es principalmente para descargar videos completos, hay un par de pasos adicionales involucrados.

Para descargar música a MP3, copiá la URL de un video desde su navegador web (es compatible con YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr y DailyMotion) y hacé clic en Pegar URL.

Seleccióná Extraer audio y elegí MP3, OGG o M4A, luego hacé clic en Extraer y el audio se convertirá y guardará en el destino que elijas para terminar de descargar música de YouTube.

La versión gratuita de 4K Video Downloader te permite descargar música a MP3 en una lista de reproducción, lo que es particularmente útil para capturar varias canciones de un artista en particular.

Podés descargar música de YouTube y convertir listas de reproducción más largas a formato MP3 si comprás una clave de licencia, pero las funciones gratuitas del software son muy impresionantes.

YouTube no ofrece aplicaciones para descargar y convertir videos a MP3.

Con Free YouTube to MP3 Converter

Free YouTube to MP3 Converter hace exactamente lo que esperarías y es perfectamente seguro juzgarlo por su nombre. Sin embargo, una vez instalado, te espera un capricho antes de descargar música.

No hay necesidad de jugar con las opciones, simplemente podés continuar descargando la música que te interesa de inmediato.

Para descargar música de YouTube a MP3, usá un menú desplegable simple para elegir la calidad y el formato en el que te gustaría guardar tu archivo de audio, pegá la URL y hacé clic en Descargar. Los archivos se guardan y convierten de una sola vez.

La belleza de Free YouTube to MP3 Converter es que no hay que perder el tiempo, nada superfluo y nada confuso. Fue diseñado para descargar música de YouTube a MP3 de la manera más eficiente posible.

ClipGrab para descargar música de YouTube a MP3

ClipGrab hace que la descargar música de YouTube a MP3 sea agradable y simple, además del paquete del navegador Opera, que es fácil de omitir si preferís evitarlo. La interfaz simple te da una agradable pista de lo fáciles que van a ser las cosas, desde el primer momento.

Para descargar música, copiá una URL de YouTube en el portapapeles y ClipGrab entrará en acción y te ofrecerá descargar el video relacionado por vos.

Incluso si esto no sucede, es posible que aún no tengas el programa en ejecución, por ejemplo, un pegado rápido en el campo relevante es todo lo que necesitás.

Cuando buscás un programa para descargar música de YouTube a MP3, una de las primeras cosas a considerar es cuántos videos deseás convertir.

Si solo lo vas a hacer una o dos veces, podría valer la pena considerar una herramienta en línea, pero para cualquier otra cosa, vale la pena descargar una aplicación de escritorio dedicada para descargar música.

El software de escritorio también será más rápido, porque los datos no se procesan en un servidor remoto y algunas aplicaciones también son capaces de convertir varios videos de YouTube a formato MP3 a la vez.

Sin embargo, vale la pena tener cuidado. El software de YouTube a MP3 es muy popular, por lo que puede ser fácil encontrar malware cuando estés buscando uno.

¿Qué formato de archivo de audio aceptan los reproductores de MP3?

El reproductor MP3 es un tipo de reproductor de audio digital o reproductor multimedia portátil. Tiene un pequeño medio de guardado que se utiliza para almacenar grandes cantidades de archivos de audio.

El término "reproductor MP3" es algo engañoso y hace que algunos consumidores crean que el dispositivo solo admite archivos MP3. De hecho, aparte de este formato de archivo de audio, la mayoría de los reproductores MP3 también pueden admitir:

WMA (Windows Media Audio) : es una serie de códigos de audio y sus correspondientes formatos de codificación de audio desarrollados por Microsoft.

: es una serie de códigos de audio y sus correspondientes formatos de codificación de audio desarrollados por Microsoft. WAV (Waveform Audio) : es un estándar de formato de archivo de audio desarrollado por IBM y Microsoft y es para almacenar un flujo de bits de audio en computadoras.

: es un estándar de formato de archivo de audio desarrollado por IBM y Microsoft y es para almacenar un flujo de bits de audio en computadoras. AAC (codificación de audio avanzada) : es un estándar de audio para la compresión de audio digital con pérdida.

: es un estándar de audio para la compresión de audio digital con pérdida. OGG : es un archivo de audio comprimido que utiliza compresión de audio Ogg Vorbis gratuita y sin patente.

: es un archivo de audio comprimido que utiliza compresión de audio Ogg Vorbis gratuita y sin patente. M4A (MPEG 4 Audio) : este archivo de audio está codificado con AAC.

: este archivo de audio está codificado con AAC. FLAC (Free Lossless Audio Codec): es un formato de archivo de audio similar al MP3, pero sin pérdidas.

Los reproductores de MP3 son producidos por varias empresas de tecnología. Las opciones más populares son Apple iPod, Microsoft Zune y SanDisk Sansa.

Para confirmar qué formato de archivo de audio admite su reproductor MP3, podés consultar su manual de instrucciones o consultar la tecnología de posventa del fabricante.

YouTube es una de las principales plataformas de video en línea.

Transferir música descargada al reproductor MP3 en computadoras con Windows

Si la música de YouTube se ha guardado en su computadora con Windows, se plantea la pregunta: ¿Cómo transferir música descargada al reproductor MP3? Hay tres formas:

Utilizá Windows Media Player.

Utilizá el Explorador de archivos de Windows.

Usá iTunes.

Utilizá Windows Media Player

Windows Media Player es desarrollado por Microsoft para reproducir audio, video y ver imágenes en computadoras personales que ejecutan los sistemas operativos Windows.

Si tiene una gran lista de reproducción para transferir, es posible que prefiera hacerlo desde el software de Microsoft.

Paso 1: Conectá tu reproductor MP3 a tu computadora a través de su cable USB . Si es la primera vez que hacés esto, tu computadora instalará el controlador del reproductor MP3 automáticamente. Una vez que se haya instalado el controlador, tu computadora y software reconocerán su reproductor MP3.

Conectá tu reproductor MP3 a tu computadora a través de su . Si es la primera vez que hacés esto, tu computadora instalará el controlador del reproductor MP3 automáticamente. Una vez que se haya instalado el controlador, tu computadora y software reconocerán su reproductor MP3. Paso 2: Escribí Windows Media Player en la barra de búsqueda de Cortana y hacé clic en el resultado para iniciar Windows Media Player.

Escribí Windows Media Player en la barra de búsqueda de y hacé clic en el resultado para iniciar Windows Media Player. Paso 3: Hacé clic en el botón Sincronizar en la esquina superior derecha del Reproductor de Windows Media.

Hacé clic en el botón Sincronizar en la esquina superior derecha del Reproductor de Windows Media. Paso 4: Arrastrá la música descargada a la sección de la lista de sincronización. Si agregás música incorrecta, podés hacer clic derecho y luego hacer clic en la opción Eliminar de la lista.

Arrastrá la a la sección de la lista de sincronización. Si agregás música incorrecta, podés hacer clic derecho y luego hacer clic en la opción Eliminar de la lista. Paso 5: Haga clic en el botón Iniciar sincronización para transferir la música agregada a su reproductor MP3.

Haga clic en el botón Iniciar para transferir la música agregada a su reproductor MP3. Paso 6: Cuando finalices el proceso de transferencia , desconectá de forma segura tu reproductor MP3. Podés hacer esto haciendo clic en tu dispositivo USB en la bandeja del sistema y haciendo clic en la opción Expulsar hardware con seguridad.

Cuando finalices el , desconectá de forma segura tu reproductor MP3. Podés hacer esto haciendo clic en tu dispositivo USB en la bandeja del sistema y haciendo clic en la opción Expulsar hardware con seguridad. Paso 7: Esperá a que tu reproductor MP3 escanee las nuevas canciones. Esto debería suceder después de eliminarlo de tu computadora. Si las nuevas canciones no aparecen en el menú Música, reiniciá tu reproductor MP3 para escanear archivos nuevos nuevamente.

Utilizá el Explorador de archivos de Windows

La mayoría de los reproductores MP3 más nuevos son compatibles con la función de arrastrar y soltar, lo que significa que podés usar el Explorador de archivos de Windows para transferir la música descargada de YouTube al reproductor MP3 de forma rápida y sencilla.