Telecom acompaña a nuestros socios desde una nueva dimensión

Telecom profundiza este año su estrategia para IoT (Internet de las cosas), una tecnología que ocupa un rol relevante en la cadena de valor, que excede la conectividad, desarrollando nuevas propuestas de productos y servicios basados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Esta estrategia se refleja en el portfolio de Telecom, donde cobran mayor relevancia las Soluciones de IoT aplicadas a trazabilidad de personas, vehículos, cosas, o el monitoreo y análisis de entornos y procesos, a través del uso plataformas customizadas según las necesidades de nuestros clientes, conectividad IoT de baja potencia, etc. que aplican para el uso en industrias, empresas de servicios o transporte, gobiernos, etc.

Para Telecom, IoT significa poder crecer en el aporte de valor por sobre la conectividad hacia sus clientes-socios.

Es poder demostrar que además de redes y servicios de valor agregado tradicionales, Telecom se posiciona como socio en la transformación digital de las compañías a través de la integración de soluciones avanzadas y gran valor agregado,

El concepto de IoT evolucionó en los últimos años. Originalmente se impulsaba la idea de la exponencialidad en cantidades de objetos conectados.

En cambio, hoy ya no queda dudas, que el valor surge del análisis inteligente de los datos que capturan los sensores y es ahí donde se apoyan las virtudes de IoT, la generación de conocimiento accionable que asiste en la toma de decisiones basadas en evidencia.

IOT en una empresa

¿Para qué sirve la Internet de las cosas en una empresa? En Telecom afirman que pueden aproximar una solución de IoT como "solución conformada por objetos sensorizados y conectados, que permiten transformar los datos colectados por los sensores y procesados inteligentemente, en valor agregado para la toma de decisiones con un alto grado de autonomía".

En las empresas, hay dos direcciones principales que traccionan el uso de IoT:

Relacionamiento con clientes – Gestión del Ciclo de vida de los productos

Como las empresas pueden tener hoy sus productos sensorizados, pueden disponer información de manera permanente sobre el uso que sus clientes le dan a los productos, sobre el funcionamiento de estos, recomendaciones de mantenimiento o adelantar un service si se observan desviaciones respecto del funcionamiento de este, seguimiento de objetos y monitoreo de su condición, entre otras.

Eficiencia Operativa

Puertas adentro de las empresas, el uso de IoT permite un principal objetivo que es el aseguramiento de la disponibilidad del proceso de la forma más sostenible posible, controlando, recomendando y hasta accionando para actuar de manera adaptativa.

Esto puede estar relacionado a procesos productivos, centros de distribución, procesos logísticos, vehículos o bienes en general que resultan críticos para la continuidad de la operación.

En Telecom ofrecen soluciones para empresas que requieren tanto el entendimiento de sus flotas vehiculares, de sus cargas o de su personal a través de soluciones tecnológicas en la vertical de la trazabilidad.

Soluciones que hoy también se ofrecen en el ambiente empresarial son aquellas que tienen que ver con el correcto cuidado y guarda certificada de material y o productos termosensibles, con estándares elevados.

Para lograr esto, Telecom se apoya no solo en sus redes móviles LPWAN (Low Power Wide Area Network) sino también en sus redes fijas, plataformas de gestión, etc. que amalgaman soluciones diversas integradas por un referente tecnológico del mercado.

Diferencias entre Internet "a secas" y la IoT

Existe una definición de IoT que separa ambos mundos, en el que IoT sucede el conocimiento generado por procesamiento computacional de los datos captados por los sensores, con un grado avanzado de autonomía, mientras que en la Internet a secas, lo que allí existe es conocimiento y sabiduría, procesados, generados y expuestos por las personas.

Desde un punto de vista tecnológico, Internet es una red de redes donde su principal capacidad es la de conectar redes formadas por "nodos" que esencialmente contienen e intercambian información entre sí, siendo algunos servidores, otros usuarios etc.…

En la Internet de las cosas, puede haber una solución de IoT que no necesariamente use la red de Internet tradicional, pero que conceptualmente se encarga de relacionar orígenes de datos con entidades que los analizan de manera inteligente y que generan recomendaciones o acciones determinadas.

Dispositivos y software para la IoT

Cuando se habla de ejemplos típicos de equipos y programas de la Internet de las cosas, uno de ellos tiene que ver con la trazabilidad de recursos y la acción en función de la necesidad sobre estos.

Otro ejemplo es el seguimiento vehicular y la necesidad de una llamada de emergencia ante cierta condición, como airbags activados, desenganche de acoplado, desvío de ruta prestablecida, alertas y recomendaciones de rutas en función de parámetros configurables, etc.

Otros ejemplos son los derivados de la observación de ciertas variables en un proceso, temperatura, vibración, ruido , etc. que indiquen que la normalidad se ve alterada y poder acompañar con un diagnóstico de situación y recomendaciones a seguir, como es el caso de calentamiento en una zona de temperatura controlada.

Beneficios de la IoT en las empresas

La Internet de las cosas ofrece múltiples beneficios a las empresas:

Eficiencia operativa.

Reducción de costos.

Migración de modelos correctivos a modelos prescriptivos basados en datos.

Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios.

Modelos y oportunidades de negocio de la IoT en empresas

Existen diferentes modelos de negocios que llevan la IoT a las empresas, que se apoyan en el pago por uso, producto como servicio, etc. Por ejemplo, gracias a su modelo de servicio Power by the hour, la empresa Rolls Royce, uno de los principales fabricantes de turbinas de aviones, ya no las vende turbinas sino que arrienda la propulsión.

Implementación de la IoT en una empresa

La Internet de las cosas es la tecnología habilitadora dentro de lo que se conoce como Industria 4.0, que permite mejor escalabilidad.

Se puede arrancar con cosas muy pequeñas e ir creciendo en complejidad e integración conforme la demanda exista y la validación del caso de negocio lo justifique.

Las Pymes que inician un proceso de transformación digital, optan en general por la Internet de las cosas como una de las primeras tecnologías en incorporar.

Pueden operar sin interferir los procesos existentes pero aportando una capa valor que entrega visibilidad, diagnóstico, predicción y prescripción (en soluciones más avanzadas) sobre los procesos observados o controlados, en modo superpuesto con muy poca intervención sobre ellos.

Requisitos para implementar la IoT en una empresa

Los requisitos culturales y organizacionales son quizás los más importantes para poder incorporar cualquier tipo de tecnología en una empresa, sea de la dimensión que sea.

Si la organización no está preparada, predispuesta y comprometida en el uso efectivo de la tecnología para aumentar sus capacidades, sin verla como un enemigo, entonces seguramente siempre, la solución será cara.