Sandra Borghi fue víctima de un robo virtual de identidad: ¿qué técnica emplearon?

El delincuente escribió solo a colegas mujeres porque la "falsa Borghi" les proponía formar parte de un programa de televisión hecho por periodistas

"Hola Sandra". "Mejor hablemos por acá". Estos fueron algunos de los mensajes que la periodista televisiva Sandra Borghi recibió este mes en su teléfono de parte de colegas a las que nunca les había escrito. Sin entender qué pasaba, les preguntaba qué necesitaban. Y cuando le contaron que había sido ella quien las había contactado para un proyecto nuevo se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa virtual.

Un desconocido creó un perfil paralelo en su Facebook, subió sus fotos con el fin de entablar diálogo con sus contactos y robarles información. Le escribió solo a colegas mujeres porque la "falsa Borghi" les proponía formar parte de un programa de televisión hecho por periodistas.

"Cuando empezaron a llamarme y me decían ‘seguimos mejor por acá' me llamó la atención y me imaginé que algo no andaba bien. Que había sido víctima de una ciberestafa. A mis colegas les llamó la atención que las contactara por Facebook, entonces decidieron escribirme por WhatsApp. Si ellas no me alertaban, no me hubiera dado cuenta. Ellas ya están avisadas, pero lo preocupante es cuántas otras están chateando con este estafador y no se dieron cuenta. Por eso decidí hacerlo público, más allá de hacer la denuncia formal", detalló la periodista en diálogo con la web de TN.

Borghi hizo la denuncia en la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía porteña y la investigación está en curso. Los efectivos recomendaron que cualquier persona que sea víctima de este tipo de delito, no borre el perfil, no lo bloquee y no envíe mensajes hasta tanto no haya hecho la denuncia correspondiente. También sugirieron que los damnificados hagan historias de Facebook para alertar a sus seguidores de los que les está pasando para que no caigan en una maniobra de estafa.

Claudia tiene 30 años, es periodista y fue una de las víctimas. "A Sandra la admiro, entonces nunca sospeché que no era ella quien me había contactado. Me preguntaba cosas de mujeres, en qué medio me gustaría trabajar, cómo me sentía con mi cuerpo, opinaba sobre mi ropa, era una charla de mujeres apoyándonos entre nosotras. A diferencia de las demás chicas, a mi no me ofreció trabajo. Nada que sospechar. Hasta que le dije que siguiéramos por WhatsApp y me contestó con evasivas, entonces empecé a desconfiar, pero me engañó 24 horas", contó.

El falso perfil de Borghi tiene fotos con sus hijos, su familia y su trabajo. En uno de los chats con Claudia le dijo que tenía una hija adolescente y otra de cuatro años. "Ahora que descubrí todo tengo miedo por Sandra y por mí. Y empecé a atar cabos, ni bien Sandra subía una foto a su Instagram él o ella la replicaba", detalló. Lo cierto que ante la gravedad del caso, la Policía porteña ordenó una custodia para Sandra Borghi.

Modalidades de "phishing"

Más de una cuarta parte (28%) de los argentinos encontró casos de suplantación de identidad ("phishing", en jerga informática en inglés), y uno de cada cinco fue víctima de un ataque de esta modalidad, mientras que tres de cada diez dijeron que no están seguros ante esta práctica.

Así lo informó un estudio de la empresa informática Avast. De los encuestados que cayeron en un ataque de phishing, tres cuartas partes fueron víctimas en un contexto personal y un tercio en un contexto laboral.

La modalidad de la encuesta fue en línea del 7 al 27 de julio sólo entre usuarios de Avast con el siguiente desglose de edades: Menores de 18 años: 15%; 18-24 años: 11%; 25-34 años: 10%; 35-44 años: 13%; 45-54 años: 15%; 55-64 años: 16%; 65-74 años: 13%; 75-84 años: 6%; 85+ años: 1%.

La encuesta preguntó si se encontraron o fueron víctimas de los siguientes tipos de suplantación de identidad:

Phishing de correo electrónico : mensajes que están diseñados para que parezca que provienen de una organización legítima, lo que dificulta su reconocimiento e incluyen un enlace o archivo adjunto malicioso.

: mensajes que están diseñados para que parezca que provienen de una organización legítima, lo que dificulta su reconocimiento e incluyen un enlace o archivo adjunto malicioso. Sitios web de phishing: parecen sitios web reales, pero están diseñados para robar información o entregar malware a los visitantes del sitio.

de phishing: parecen sitios web reales, pero están diseñados para robar información o entregar malware a los visitantes del sitio. Phishing telefónico : se llama a una víctima potencial y se la convence que lleve a cabo acciones en su computadora, entregue información personal o confidencial, otorgue a la persona que llama acceso a un sistema o cuenta que de otra manera estaría restringida o envíe dinero.

: se llama a una víctima potencial y se la convence que lleve a cabo acciones en su computadora, entregue información personal o confidencial, otorgue a la persona que llama acceso a un sistema o cuenta que de otra manera estaría restringida o envíe dinero. Smishing : mensajes SMS o por WhatsApp que, por ejemplo, afirman que el destinatario ha ganado un premio, como un teléfono móvil. También intentan controlar la cuenta de WhatsApp, convenciendo a la víctima para que entregue un código de verificación necesario para iniciar sesión en una cuenta. Incluye un enlace malicioso que lo conduce a un software malicioso o un sitio web malicioso.

: mensajes SMS o por WhatsApp que, por ejemplo, afirman que el destinatario ha ganado un premio, como un teléfono móvil. También intentan controlar la cuenta de WhatsApp, convenciendo a la víctima para que entregue un código de verificación necesario para iniciar sesión en una cuenta. Incluye un enlace malicioso que lo conduce a un software malicioso o un sitio web malicioso. Phishing físico: cuando alguien finge ser alguien que no es, como un policía, un empleado o un reparador, para obtener acceso a un área restringida o para engañar a las personas para que les den dinero o información.

En la Argentina, el tipo más común de estafa de phishing que las personas han encontrado y del que han sido víctimas es la modalidad por correo electrónico. "Los delincuentes de hoy pueden atacar a las personas con ataques de phishing a través de varios canales diferentes, por lo que es fundamental que las personas estén al tanto de ellos y de las estafas actuales que circulan", dijo en una conferencia de prensa en la que participó iProfesional Luis Corrons, evangelista en seguridad de Avast

La palabra inglesa "phishing" se refiere al anzuelo de la pesca tradicional.

Montos involucrados en el "phishing"

Entre los argentinos que dijeron ser víctimas de phishing, el 21% dijo que le robaron datos personales; el 16%, le robaron dinero; el 14%, tuvo que cambiar su contraseña; y el 13%, tuvo que cancelar tarjetas de crédito y/o débito.

De los que sufrieron pérdidas económicas, un tercio perdió hasta $3.499; el 21%, entre $3.500-6.999; el 6%, entre $7.000-13.999, el 9%, entre $14.000-20.999; y tres de ellos más de $21.000.

"La ingeniería social se utiliza para llevar a cabo el phishing, para engañar a las personas para que realicen determinadas acciones. Los ciberdelincuentes utilizan la ingeniería social para aprovecharse del comportamiento humano, ya que es más fácil engañar a una persona que piratear un sistema. Lo hacen jugando con las emociones de la gente, usando el miedo, presionando a la víctima con un sentido de urgencia, emoción o alegando que necesitan caridad", dijo Corrons.

La mayoría de las estafas de "phishing" no se denuncian

El 64% de los encuestados que han sido víctimas de phishing no denunciaron la estafa. Las razones para no hacerlo incluyen no saber a quién denunciarla (47%), o se considera que valga la pena (34%), la creencia de que no pasaría nada si se informa (21%) y el 8% considera que la pérdida financiera no es lo suficientemente alta como para que valga la pena denunciar la estafa.

De las víctimas de phishing que informaron la estafa, el 43% fue a la policía, el 29% a la empresa de la que informaba el estafador, el 14% a su proveedor de correo electrónico, el 14% a su proveedor de antivirus y el 9% a alguien de la empresa para la que trabaja.

La suplantación de identidad apunta a conseguir los datos personales de la víctima.

Cómo evitar caer en estafas de phishing

Corrons ofreció los siguientes consejos sobre cómo los usuarios pueden evitar caer en estafas de phishing:

Cuestionar el mensaje

Independientemente del contexto, ya sea personal o profesional, es importante que los usuarios adivinen los mensajes que no los abordan. Muchos mensajes de phishing son genéricos y se propagan a las masas, o son mensajes que presentan una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, cómo ganar un nuevo teléfono inteligente o heredar una gran suma de dinero de un familiar desconocido. Además, las personas deben tener cuidado cuando un mensaje afirma o amenaza que se requiere una acción inmediata.

Los mensajes de ransomware, por ejemplo, son conocidos por intentar convencer a las víctimas de que el mensaje es del FBI y que hicieron algo ilegal y, por lo tanto, necesitan pagar una multa con urgencia para recuperar el acceso a su sistema bloqueado.

Comprobar si hay errores

Los mensajes de phishing tienden a contener errores gramaticales, enlaces mal escritos, están mal escritos o contienen archivos adjuntos de algo a lo que normalmente solo se puede acceder desde una cuenta, como una factura mensual.

Los usuarios también deben considerar si el mensaje proviene de un servicio que no usan o que ya no usan, o si se trata de un pedido que el usuario no realizó, ya que estos también podrían ser signos de un mensaje de phishing.

Ser cauteloso

En ninguna circunstancia, ningún contacto legítimo debe solicitar credenciales de inicio de sesión, independientemente de si la solicitud llega por correo electrónico o por teléfono, de una persona que dice ser alguien de un banco o un especialista en TI que necesita acceso a un sistema o credenciales.

Evitar abrir enlaces o adjuntos

Los enlaces en los correos electrónicos pueden llevar a sitios web maliciosos diseñados para recopilar información confidencial o credenciales de inicio de sesión, y los archivos adjuntos pueden instalar malware si se descargan.

Es mejor evitar abrir enlaces y archivos adjuntos, a menos que se pueda confiar en la fuente desde la que se envían. De lo contrario, es mejor visitar los sitios web de la empresa directamente para descargar software o acceder a sitios.

En caso de duda, vuelva a verificar a través de un canal diferente

Si los usuarios no están seguros de si el mensaje, la llamada telefónica o la visita que recibieron son confiables, no deben reaccionar. En cambio, es recomendable que utilicen un canal diferente para comunicarse con la empresa de la que dice ser la persona.

Por ejemplo, los usuarios pueden ponerse en contacto con la empresa a través de los canales que suelen utilizar como forma habitual de contacto con esta compañía, como a través de los canales de redes sociales oficiales de la firma, o direcciones de correo electrónico o números de teléfono que figuran en el sitio web oficial de la organización.