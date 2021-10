WhatsApp: cómo podés leer los mensajes de la aplicación con el celular apagado

La empresa de Facebook activa funciones esperadas por sus usuarios, y una de ellas es la de recibir y leer mensajes con el celular desactivado

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, con más de dos mil millones de usuarios diarios, quienes pueden conversar con quien deseen con solo tener su número de teléfono registrado en el celular.

La empresa de Facebook activa funciones esperadas por sus usuarios, y una de ellas es la de recibir y leer mensajes con el celular desactivado. La función multidispositivo te permite comunicarte con quien desees en WhatsApp sin necesidad de tener tu celular encendido.

Para aprovechar esto, debés unirte a la beta de la aplicación para visualizar tus notificaciones, mensajes, videos, GIF, memes, entre documentos en Word o PDF. Solo deberás ir a Ajustes y allí pulsar sobre "Dispositivos vinculados".

Es sencillo. Con la función multidispositivo de WhatsApp podés abrir tus chats hasta en cuatro computadoras a la vez. De esa manera no tendrás problemas de ver tus chats en otro lado que no sea tu celular.

Paso a paso

Ingresá a WhatsApp en tu celular. Ingresá a Ajustes de la aplicación. Buscá la pestaña "Dispositivos vinculados". En la parte baja podrás encontrar la notificación para activar la función beta de multidispositivo. Ahora ingresá a WhatsApp Web en tu computadora o PC. Escaneá el código QR. Apagá tu celular y podrás comunicarte en la computadora sin necesidad de tener tu móvil a un lado.

Otros cambios en WhatsApp

A inicios de 2021, WhatsApp anunció que tendría un cambio en sus políticas de seguridad. Esta medida fue impopular y causó una migración de usuarios a otras aplicaciones de mensajería como Telegram y Signal. La implementación de esta decisión fue postergada por WhatsApp, pero se acerca su fecha límite: 6 de noviembre.

Con sus más de 2.000 millones de usuarios, WhatsApp es una de las aplicación de mensajería más importantes del mundo. Se crean y comparten a diario unos 100.000 millones de mensajes y se realizan cerca de 1.000 millones de llamadas cada día, gracias a esta aplicación propiedad de Facebook.

En 2014 WhatsApp fue comprada por Facebook. La compañía busca integrar sus servicios y por ello dará este paso en relación a las políticas de seguridad el 6 de noviembre. Por ello, ya ha empezado a notificar a sus usuarios para que acepten o rechacen estos ajustes.

Este tipo de mensajes ya fueron enviados a inicio de año por la compañía, por lo que volverán a aparecer en los dispositivos de quienes no aceptaron las medidas. Quien no acepte las condiciones sufrirá varios cambios en el funcionamiento de la aplicación de mensajería.

"WhatsApp está actualizando las Condiciones del servicio y la Política de privacidad de modo que reflejen las nuevas funciones y cumplan con la nueva legislación de protección de datos de la Unión Europea. (...) WhatsApp es una de las empresas de Facebook, que trabaja y comparte información con las demás empresas a cambio de servicios como infraestructura, tecnología y sistemas (...) Este intercambio nos permite proporcionar y mejorar la aplicación, así como proteger a WhatsApp y las demás compañías (...) la información que compartimos con ellas se usa para mejorar WhatsApp de conformidad con nuestras instrucciones".

¿Qué sucede si no se acepto los cambios de WhatsApp?

A inicios de 2021, cuando se dio el primer aviso sobre el cambio de políticas en WhatsApp, la compañía indicó que las cuentas de quienes no acepten las nuevas medidas no serán eliminadas, pero no tendrán acceso a todas las funciones de la aplicación.

"Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", explicó WhatsApp al respecto. La compañía enfatizó que los usuarios que no acepten estos ajustes sufrirán limitaciones en las conversaciones y no podrán enviar ni recibir mensajes como siempre, pero sí verán sus notificaciones.

Esto no significa que la aplicación deje de funcionar por completo. Pero para usarla será necesario aceptar las nuevas políticas de WhatsApp antes del 6 de noviembre.

Nuevas funciones en WhatsApp

WhatsApp, la empresa de mensajería perteneciente a Facebook, cuenta con alrededor de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo. Frente a la competencia de otras aplicaciones de mensajería como Telegram y Signal, WhatsApp planea incorporar nuevas funciones próximamente.

Denunciar mensajes

Cuando un usuario reciba un mensaje de una persona que no tenga agendada, la aplicación permitirá denunciar el chat. Si una cuenta es denunciada más de 5 veces, WhatsApp la prohibirá de forma permanente.

Privacidad

Se incorporará la opción de esconder información (foto de perfil, última hora de conexión, estado) a contactos específicos. Para eso, se habilitará la herramienta de "Mis contactos excepto".

Transcripción de audios

La herramienta convertiría audios a texto, con el objetivo de facilitar la comunicación a las personas con problemas de audición. Sin embargo, para hacerlo, WhatsApp debería compartir audios con Apple o Google, lo cual suscitaría conflictos de privacidad.

Silenciar videos

Esta opción permitirá silenciar videos de manera definitiva, tanto en el caso de videos enviados como recibidos.

Reacciones a los mensajes

Consiste en una herramienta que ya existe en Facebook y en Twitter, y que permite reaccionar con un emoji predeterminado a un mensaje específico; la reacción será visible para todos los miembros de una conversación.

Directorio de negocios locales

Según Will Cathcart, jefe de WhatsApp, se está ensayando una prueba piloto que permite a los usuarios encontrar negocios en las cercanías. Así, las empresas podrían promocionarse en la aplicación.

5 trucos para usar WhatsApp en "modo incógnito"

WhatsApp ya forma parte de la vida cotidiana y, como tal, puede ser un arma de doble filo, ya que los usuarios suelen exponerse y brindar información que no siempre quieren que se sepa.

Para todos aquellos que buscan ocultar información y que no se puedan deducir datos personales de su perfil, aquí hay cinco trucos para ocultar la identidad y evitar que alguien ajeno acceda a los datos de la cuenta.

1. Eliminar o cambiar

Al iniciar una conversación en WhatsApp la foto de perfil es lo primero que se suele mirar. La imagen -sea familiar o individual- brinda muchas pistas sobre la persona que está detrás.

Para evitar que alguien desconocido se aproveche de esta información, una de las primeras medidas que se deben tomar es ocultar o cambiar la foto por una imagen genérica.

En este sentido, hay dos alternativas: subir una foto en negro o cualquier otro color o un paisaje, una calle, un monumento, donde nadie puede asociar con el receptor del mensaje.

Para cambiarla, el usuario debe ir a los ajustes de WhatsApp y pulsar en el perfil para editarlo. Al entrar, pulsar en el botón de editar foto de perfil. Se puede elegir entre los archivos de la galería multimedia.

2. Quien puede verlo

Otra alternativa es elegir quiénes pueden verlo. No es posible seleccionar individualmente, ya que los parámetros que ofrece la app son más genéricos.

WhatsApp habilita tres opciones: que todas las personas vean la foto de perfil, que ninguna pueda verla o que sólo las personas que figuren entre los contactos. La opción más práctica y razonable es ésta última.

La foto de perfil es uno de los primeros detalles de WhatsApp que los usuarios miran

3. Ocultar nombre

Para evitar que un desconocido acceda al nombre de la cuenta, existe un truco que para ocultarlo en pocos pasos. Si bien la propia aplicación exige al menos una letra o un carácter para habilitarlo, hay algunos métodos que permiten dejarlo en blanco.

La idea es entrar en Unicode Explorer, que es un sitio web experimental para explorar la gama completa de caracteres Unicode.

Así, una vez dentro de esta página, uno puede optar por varias opciones. Algunas son letras diminutas que no llegan a ser percibidas, hay otros que directamente aparecen en blanco y también hay caracteres en otros idiomas.

Al hacer clic sobre algunos de estos códigos, se abre una nueva página para poder copiar el elemento seleccionado. Basta con pegarlo en el campo de WhatsApp donde se escribir el nombre.

4. Bloquear chats

Esta es una de las formas de usar WhatsApp en "modo incógnito"

Para eso hay que ingresar en WhatsApp > Ajustes > Cuenta > Privacidad > Bloqueo con huella dactilar y activar la opción correspondiente. De ser necesario, habrá que presionar el sensor de huellas para confirmar la identidad.

5. Ocultar escritura

Para ocultar que se está conectado o escribiendo hay dos trucos. Uno es tan simple como incómodo, ya que requiere colocar el dispositivo en modo avión, espera a que se desconecte de la red celular o del Wi-Fi y el otro es a través de una app.

Con la primera opción se conseguirá que el teléfono se quede sin internet y se pueda ingresar libremente a WhatsApp sin que difunda cualquier actividad que está realizando la app.

La segunda forma es a través de una aplicación, la más popular es Flychat, sólo disponible en Android. El software permite el modo incógnito y agrupa mensajes de diferentes aplicaciones de chats.

Sin embargo, las herramientas externas que se vinculan con las redes sociales son peligrosas, ya que cuando se sincronizan, puede acceder a toda la información personal.