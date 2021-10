Así serán las "cafeterías inteligentes" Amazon y Starbucks

Se trata de Amazon y Starbucks, las cuales planearían lanzar un nuevo concepto de locales a partir de la tecnología de Amazon Go. Los detalles del proyecto

¿Puede la inteligencia artificial mejorar la experiencia del cliente a la hora de entrar a un local? Los consumidores se renuevan constantemente y, cada vez más, buscan una experiencia que los satisfaga luego de pasar por una cafetería, por ejemplo.

En linea con esto, es sabido que cadenas como la reconocida tienda de café Starbucks, vienen innovando crecientemente en este sentido. Ahora, se conoció la noticia de que el gigante eCommerce Amazon podría asociarse con dicha cadena para desarrollar un nuevo concepto de cafeterías inteligentes, según informó Business Insider.

Starbucks estaría trabajando con Amazon en el lanzamiento de cafeterías inteligentes

El gigante de comercio electrónico, que lidera el mercado de las compras en línea, viene creciendo en el rubro de las tiendas físicas. Lo anterior gracias a Amazon Go, una serie de locales de nueva generación que automatiza los procesos de ingreso y salida de una tienda a partir de la tecnología. Por ejemplo, no hay presencia de cajeros, sino que el cobro se hace automáticamente al salir por medio de una aplicación. Es decir, que no es necesario hacer filas para pagar.

"La nueva cafetería vendería tanto las bebidas de Starbucks como la comida que se vende en las tiendas Amazon Go", de acuerdo a lo señalado por el medio, en lo que representaría un negocio conjunto de ambas multinacionales

De esta forma, las nueva cafeterías, estarían equipadas con la tecnología de Amazon Go. Se ofrecerían bebidas de Starbucks, así como "productos horneados y alimentos calientes" de la firma de Bezos. Por lo menos en un principio, eso sí, sería necesario emplear dos aplicaciones de pago, una de cada compañía, aunque más adelante no se descarta una app unificada. Las nuevas cafeterías tendrían la tecnología equipada de Amazon Go

Más detalles del proyecto

La finalidad de estas cafeterías inteligentes sería eliminar las filas habituales de estos comercios. Así lo describe un documento filtrado del proyecto, que internamente es conocido como "Verde", concebido como una tienda moderna, que contaría con sofás, mesas y espacios en los que disfrutar del lugar y los bienes que se consuman.

"Nuestro plan es lanzar una tienda de ubicación conjunta, donde los clientes puedan disfrutar de bebidas preparadas de un café Starbucks y/o comprar comida deliciosa para llevar de Amazon Go, sin tener que esperar en la fila", detalla el escrito.

La primer propuesta de esta iniciativa habría surgido a mediados de 2020, en plena pandemia, aunque se desconoce el estado actual de la misma. Los planes incluían el lanzamiento de seis cafeterías de este estilo para 2021, pero dicho proyecto se frenó.

Representación de la disposición de la tienda inteligente. Fuente: Business Insider

La asociación podría dar a Amazon nuevos canales de monetización para la tecnología, ya que sus tiendas Go sin personal siguen siendo en gran medida poco rentables, según dos fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron anonimamente con BI.

La firma eCommerce pretende seguir aumentando su presencia fuera de internet y aliarse con otros gigantes es una de las estrategias que viene mostrando la misma en este último tiempo.

Amazon Fresh y Whole Foods, los modelos de inspiración

Amazon está probando la tecnología de compras sin cajero "Just Walk Out", creada para sus tiendas de conveniencia Go, en algunos de sus nuevos locales, donde solo se necesita usar el smartphone para hacer las compras diarias.

Dos de ellos donde se comenzó a implementar son Amazon Fresh y Whole Foods. Esta última fue adquirida por Amazon durante 2017 por u$s13.700 millones de dólares en 2017. En Estados Unidos tuvo un gran impacto porque se consideró como una rivalización con Walmart.

En cuanto a Amazon Fresh, se trata de, en gran medida una tienda de comestibles convencional, pero con una variedad de productos que se encuentra en algún lugar entre los pequeños especialistas como Trader Joe's y los supermercados más grandes. Tiene florituras tecnológicas, incluidas etiquetas de precio digitales y carros de compras inteligentes "Dash" que cuentan las compras más pequeñas a medida que los clientes navegan por los pasillos.