CyberMonday: lo que debés saber para que tus compras sean seguras

Debés desconfiar de mensajes con ofertas extraordinarias, precios insólitamente bajos y promociones increíbles, especialmente en estas fechas especiales

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) prepara el próximo CyberMonday, una de las actividades de ventas en línea más importantes de la Argentina que se realizará del 1 al 3 de noviembre.

La actividad brinda la posibilidad a empresas y pymes de posicionar su tienda en línea, atraer nuevos clientes, impulsar sus ventas y promocionar sus productos en el sitio oficial. Para evitar cualquier inconveniente a la hora de realizar una compra por Internet, es recomendable que tengas en cuenta las siguientes medidas:

Una vía de ingreso oficial

Siempre ingresá a las empresas adheridas a la actividad a través de la web oficial de CyberMonday. Esto asegura que no es una página falsa. En la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, se debe encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro.

Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica informática debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

La URL segura

Si la URL de la página empieza con https://, está en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura. Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, el consumidor puede estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Datos de contacto

Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable. El editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda en línea debe anunciar las menciones legales en su página web.

La URL correcta

Verificá que la URL es correcta: siempre es una buena práctica escribir en forma directa la URL en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

Sólo datos justos y necesarios

A la hora de comprar, proporcioná sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda en línea solicita información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar la compra en otro sitio.

Un registro útil

Llevar un registro escrito de las transacciones es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra.

Como precaución, conservá esta información hasta que termine el período de garantía del producto. Es muy posible que un sitio web no confiable redirija al consumidor hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tiene ningún valor.

Alerta por "phishing"

La modalidad de estafa virtual, también conocida como "phishing", puede darse en todas las plataformas, no sólo el correo electrónico. Por ello, debés desconfiar de mensajes con ofertas extraordinarias, precios insólitamente bajos y promociones increíbles, especialmente en las fechas en que las compras en línea son más populares, como el CyberMonday.

También debés revisar los enlaces antes de hacer clic, y no abrir archivos adjuntos si se duda de la entidad que lo envía. Se recomienda evitar las redes Wi-Fi públicas a la hora de hacer compras: utilizar redes confiables, conocidas y que tengan contraseñas seguras.

Si las redes parecen inseguras y tampoco cuentan con contraseña es mejor no ingresar, también evitá ingresar datos sensibles en redes de uso masivo como centros comerciales, o confiterías etc.

Una vez realizada la compra, controlá el estado de la cuenta bancaria para comprobar que los cargos registrados sean correctos. Siempre se puede reclamar al banco o sitio de compras en caso de que se observe algo irregular.

Las estafas virtuales cunden en actividades como el CyberMonday.

¿Cuáles son las novedades de esta edición del CyberMonday?

Desde la CACE informaron a iProfesional que entre las novedades de la edición 2021 del CyberMonday se encuentran las siguientes, inspiradas en plataformas como Twitch, Instagram y TikTok:

Live shopping

La principal novedad de este año es un "streaming" en vivo, en el cuál las marcas participantes podrán mostrar sus productos en una transmisión de alta calidad a los consumidores.

Esto representa una gran oportunidad para aquellos que estén en duda si adquirir o no un producto, ya que podrán verlo, analizarlo, hacer preguntas en un chat y evaluar cuál es la mejor opción para su necesidad, además de preguntar por stock y opciones de un mismo producto. Las transmisiones se realizarán los tres días de la actividad entre las 18.30 y las 22.00.

Historias

Los consumidores encontrarán en el sitio oficial del evento un carrusel de historias similar al de redes sociales, donde podrán ver ofertas de último momento de las marcas participantes, que se actualizarán durante los tres días. Además, habrá una historia exclusiva de CyberMonday, donde se podrán encontrar todas las comunicaciones oficiales, para no perderse ninguna oportunidad.

Mega Ofertas top estrella

Al ingresar al sitio los consumidores podrán acceder a esta nueva funcionalidad para visualizar los productos participantes con ofertas destacadas y no sólo los logos de sus marcas, cómo se observaba en ediciones anteriores. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.

MegaOfertas Bomba

Una vez por día, durante los tres días de la actividad se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías al mediodía. Las MegaOfertas Bomba estarán disponibles sólo por una hora y/o hasta agotar stock.

Contenidos destacados

También estará disponible una página de arribo con ofertas destacadas de las marcas participantes. De esta forma, el consumidor encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre ofertas destacadas, todo en un sólo lugar.

Más clickeados

En esta sección, los usuarios podrán acceder a un ranking de los productos con más clics, para que observen lo que genera¿ más interés entre otros consumidores, y conocer las mejores oportunidades. Además, se podrán filtrar por categorías.

Nuevos filtros

La web tendrá nuevos filtros más funcionales y fáciles de usar, para que el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc.), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

"Este año, el foco estará 100% puesto en la experiencia del usuario, para que puedan encontrar ofertas de forma fácil y rápida, ya sea desde su celular o computadora. Tenemos muchas expectativas para el próximo evento, donde empresas de todo el país tendrán la oportunidad de impulsar sus ventas y alcanzar nuevos usuarios", sostuvo Lorena González, directora de campañas de ventas de CACE

Consejos y categorías

Desde la CACE recomendaron a registrarse en el sitio oficial y suscribirse a las notificaciones, para recibir las novedades en las categorías que interesen al consumidor. Las 13 categorías de productos de este año serán las siguientes:

Electro y tecno

Viajes

Muebles, hogar y deco

Indumentaria y calzado

Deportes y fitness

Alimentos y bebidas

Cosmética y belleza

Automotriz

Bebés y niños

Emprendedores

Servicios

Solidaridad

Varios

¿Qué eligen comprar los consumidores?

A lo largo de las nueve ediciones anteriores, la CACE detectó la evolución de los consumidores en sus hábitos durante las campañas de venta a sus necesidades y las del contexto.

En el comienzo, el comercio electrónico se presentaba como una apuesta de algunos sectores de la economía. El turismo siempre fue el rubro embajador de las primeras ediciones.

Pero en los años siguientes, la cantidad de jugadores que se sumaron a la iniciativa acompañó el éxito de las ventas en la línea y sedujo a nuevas empresas para llevar sus negocios al consumidor virtual, como indumentaria y electrónica.

A partir de la pandemia se comenzaron a notar crecimientos por encima de la media de algunas categorías que se consolidan en el comercio electrónico. Esto se evidencia en el Estudio MID-term que realiza CACE todos los años junto a Kantar TNS:

En 2020, los usuarios realizaban compras en línea principalmente para adquirir productos básicos para subsistir dentro del hogar. Hoy se puede detectar que la intención de compra está más orientada a adquirir servicios relacionados con el ocio y el entretenimiento, lo que genera una gran proyección de crecimiento de estas categorías en esta nueva edición del CyberMonday.

El confinamiento social por la pandemia del coronavirus aceleró el proceso natural de adopción del comercio electrónico para nuevos consumidores. Según el mismo informe, el 16% de los argentinos compraron en línea por primera vez durante la pandemia, principalmente jóvenes (el 51% tiene entre 18 y 34 años) y de niveles socioeconómicos bajos (el 65% integran el segmento D).