Deep Web: qué es y cómo podés entrar en el lado más oculto de Internet

Estos sitios pueden esconderse detrás de contraseñas mientras que otros simplemente le dicen a los motores de búsqueda que no los "rastreen"

La Deep Web es el conjunto oculto de sitios de Internet a los que solo se puede acceder mediante un navegador web especializado.

Se utiliza para mantener la actividad de Internet privada y en el anonimato, lo que puede ser útil tanto en aplicaciones legales como ilegales. Si bien algunos la usan para evadir la censura del Estado, también termina siendo un buen recurso para actividades ilegales.

Internet tiene un tamaño inmenso, con millones de páginas web, bases de datos y servidores que funcionan las 24 horas del día. Pero la denominada Internet "visible", compuesta por sitios que se pueden encontrar a través de motores de búsqueda, como Google y Bing, solo es la punta del iceberg.

Hay una serie de términos relacionados con la red no visible, entre ellos la Deep Web, pero vale la pena saber diferenciarlos si vas a explorar una ruta de navegación alternativa.

La web superficial o la web abierta

La web abierta o superficial es la capa superficial "visible". Si consideramos a toda la web como un iceberg, la abierta sería la parte superior que está sobre el agua y no es la Deep Web. Desde un punto de vista estadístico, este conjunto de sitios y datos constituye menos del 5 % del total de Internet.

En ella se encuentran todas las páginas disponibles al público a los que se accede a través de los navegadores tradicionales como Google Chrome, Edge, Safari y Firefox. Los sitios se suelen identificar con operadores de registro como ".com" y ".org" y pueden localizarse fácilmente con los motores de búsqueda más populares.

La localización de sitios superficiales es posible porque los motores de búsqueda pueden indexar la web a través de enlaces visibles. Se trata de un proceso llamado "rastreo" debido a que el motor de búsqueda recorre la web como una araña.

La reputación de la Deep Web se ha vinculado a menudo a la intención criminal o al contenido ilegal.

¿Qué es la Deep Web?

La Deep Web se encuentra debajo de la superficie y representa aproximadamente el 90% de todos los sitios.

Esta "internet profunda" sería la parte de un iceberg debajo del agua, mucho más grande que la superficial. De hecho, es imposible determinar con exactitud cuántas páginas o sitios están activos en un momento dado.

Siguiendo con la analogía, los grandes motores de búsqueda podrían considerarse como barcos de pesca que solo pueden "atrapar" sitios cerca de la superficie pero no en la Deep Web.

Todo lo demás, desde revistas académicas hasta bases de datos privadas y contenido ilícito, está fuera de alcance. Esta Deep Web también incluye la parte que conocemos como la oscura o dark.

Si bien muchos medios de comunicación utilizan indistintamente la "web profunda o Deep Web" y la "web oscura o dark web", gran parte de la Deep Web en su conjunto es perfectamente legal y segura. Algunas de las partes más grandes incluyen:

Bases de datos : colecciones de archivos tanto públicas como privadas protegidas que no están conectadas a otras áreas de la web, solo para que se busquen dentro de la propia base de datos.

: colecciones de archivos tanto públicas como privadas protegidas que no están conectadas a otras áreas de la web, solo para que se busquen dentro de la propia base de datos. Intranets: redes internas de empresas, gobiernos e instalaciones educativas utilizadas para comunicar y controlar aspectos privados dentro de sus organizaciones.

Deep Web: ¿la estás usando sin saberlo?

En el caso de que te estés preguntando cómo acceder a la Deep Web, es probable que ya la estés utilizando a diario.

El término "Deep Web" hace referencia a todas las páginas que los motores de búsqueda no pueden identificar. Los sitios pueden esconderse detrás de contraseñas u otros muros de seguridad, mientras que otros simplemente le dicen a los motores de búsqueda que no los "rastreen". Sin enlaces visibles, estas páginas están más ocultas por varias razones.

En la Deep Web más grande, su contenido "oculto" es generalmente más limpio y seguro. Todo, desde las publicaciones de blogs en revisión y rediseños de páginas pendientes, hasta las páginas a las que accede cuando realiza una transacción bancaria en línea, forma parte de la Deep Web.

Además, no suponen ninguna amenaza para tu equipo ni para la seguridad en general. La mayoría de estas páginas de la Deep Web se mantienen ocultas de la abierta para proteger la información y la privacidad del usuario, como por ejemplo:

Cuentas financieras como banca y planes de jubilación.

como banca y planes de jubilación. Cuentas de correo electrónico y mensajería de redes sociales.

y mensajería de redes sociales. Bases de datos de empresas privadas.

de empresas privadas. La información confidencial como, por ejemplo, documentación médica.

como, por ejemplo, documentación médica. Archivos legales.

Adentrarse más en la Deep Web trae un poco más de peligro a la luz.

Para algunos usuarios, ofrecen la oportunidad de pasar por alto las restricciones locales y acceder a servicios de televisión o películas que pueden no estar disponibles en sus áreas locales. Otros utilizan la Deep Web para descargar música pirateada o hacerse con películas que todavía no están en el cine.

En el extremo oscuro encontrarás el contenido y la actividad más peligrosos. Los sitios Tor se encuentran en este extremo que se consideran la "web oscura" y solamente se puede acceder a ellos utilizando un navegador anónimo.

La seguridad en la Deep Web es más relevante para el usuario medio de Internet que la seguridad en la oscura, ya que podría terminar en zonas peligrosas por accidente: todavía se puede acceder a muchas partes de la Deep Web con navegadores de Internet normales.

Así es como los usuarios pueden navegar a través de suficientes vías tangenciales y terminar en un sitio de piratería, un foro políticamente radical o viendo contenidos inquietantemente violentos.

La Dark Web dentro de la Deep Web

La dark web se refiere a los sitios que no están indexados y a los que solo se puede acceder a través de navegadores especializados. Significativamente más pequeña que la diminuta superficial, la oscura se considera parte de la Deep Web.

Al usar nuestro océano y un iceberg como referencia, la web oscura sería la punta inferior del iceberg sumergido, con la que pocos interactúan o incluso visitan.

En otras palabras, la Deep Web abarca todo lo que hay bajo la superficie y sigue siendo accesible con el software adecuado, incluida la red oscura. El análisis de la construcción de la web oscura revela algunas capas clave que la convierten en un refugio anónimo:

No hay indexación de páginas web por parte de los motores de búsqueda de la superficial. Google y otras herramientas de búsqueda populares no pueden descubrir o mostrar resultados de páginas dentro de la web oscura.

por parte de los motores de búsqueda de la superficial. " Túneles de tráfico virtual " a través de una infraestructura de red aleatoria.

" a través de una infraestructura de red aleatoria. Inaccesible para los navegadores tradicionales debido a su único operador de registro. Además, está oculta por varias medidas de seguridad de la red como los cortafuegos y el cifrado.

debido a su único operador de registro. Además, está oculta por varias medidas de seguridad de la red como los cortafuegos y el cifrado. La reputación de la web oscura se ha vinculado a menudo a la intención criminal o al contenido ilegal, y a sitios de "comercio" en los que los usuarios pueden adquirir bienes o servicios ilícitos. Sin embargo, las partes legales también han hecho uso de esta plataforma.

Cuando se trata de la seguridad, los peligros de la Deep Web son muy diferentes de los peligros de la oscura. La actividad cibernética ilegal no tiene por qué ser fácil de encontrar, pero tiende a ser mucho más extrema y amenazadora si se busca.

Cómo acceder a la web oscura de la Deep Web

La web oscura fue una vez terreno de hackers, miembros de las fuerzas del orden y criminales. Sin embargo, las nuevas tecnologías, como el cifrado y el software de navegador de anonimización Tor ahora hacen posible que cualquier persona profundice si le interesa.

El navegador de red Tor (proyecto "The Onion Routing") proporciona a los usuarios acceso para visitar sitios con el operador de registro ".onion". Este navegador es un servicio desarrollado originalmente a finales de la década de 1990 por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos.

Al comprender que la naturaleza de Internet significaba una falta de privacidad, se creó una versión temprana de Tor para ocultar las comunicaciones de espías. Con el tiempo, la plataforma se redefinió y desde entonces se ha hecho pública en la forma del navegador que conocemos hoy en día. Cualquiera puede descargarlo gratuitamente.

Pensá en Tor como en un navegador como Google Chrome o Firefox. Sin embargo, en lugar de seleccionar la ruta más directa entre tu computadora y Deep Web, el navegador Tor utiliza una ruta aleatoria de servidores cifrados conocidos como "nodos".

Esto permite a los usuarios conectarse a la Deep Web sin temor a que sus acciones se rastreen o a que tu historial de navegación se exponga. Los sitios también utilizan Tor (o un software similar, como I2P, el "Proyecto de Internet Invisible") para mantener su anonimato, es decir, que no es posible averiguar quién los administra ni dónde se alojan.

¿Es ilegal entrar en la Deep Web?

En pocas palabras, no es ilegal acceder a la web oscura. De hecho, algunos usos son perfectamente legales y apoyan el valor de la "web oscura" ya que los usuarios pueden buscar tres beneficios claros de su uso:

Anonimato del usuario.

Servicios y sitios prácticamente imposibles de rastrear.

prácticamente imposibles de rastrear. Capacidad de adoptar medidas ilegales tanto para los usuarios como para los proveedores.

De este modo, la web oscura ha atraído a muchas partes que, de otro modo, estarían en peligro al revelar sus identidades en línea. Las víctimas de abusos y persecuciones, los informantes y los disidentes políticos han sido usuarios frecuentes de estos sitios ocultos.

Pero por supuesto, esos beneficios pueden extenderse fácilmente a quienes deseen actuar fuera de las limitaciones de las leyes de otras formas explícitamente ilegales.

Cuando se ve a través de esta lente, la legalidad de la web oscura se basa en la forma en que el usuario se involucra. Puede rozar el límite de la legalidad por muchas razones que son importantes para la protección de la libertad. Otros pueden actuar de manera ilegal para la protección y la seguridad de los demás.

¿Es ilegal utilizar Tor en la Deep Web?

Por lo que respecta al software, el uso de Tor y otros navegadores anonimizados no es estrictamente ilegal. De hecho, estos supuestos navegadores de la "web oscura" no están vinculados exclusivamente a esta parte de Internet. Muchos usuarios utilizan ahora el navegador Tor para navegar tanto en la Internet pública como en las partes más profundas de la Deep Web de forma privada.

La privacidad que ofrece el navegador Tor es importante en la era digital actual. En la actualidad, tanto las empresas como los órganos rectores participan en la vigilancia no autorizada de la actividad en línea. Algunos simplemente no quieren que las agencias gubernamentales o incluso los proveedores de servicios de Internet (ISP) sepan lo que están viendo en línea, mientras que otros tienen pocas opciones.

A menudo se impide a los usuarios de países con leyes estrictas de acceso y de usuario acceder incluso a sitios públicos, a menos que utilicen clientes de Tor y redes privadas virtuales (VPN).

Sin embargo, todavía se pueden tomar acciones ilegales dentro de Tor que podrían incriminar al usuario sin importar la legalidad del navegador. Podrías utilizar Tor en un intento de piratear contenido con derechos de autor de la Deep Web, compartir pornografía ilegal o participar en ciberterrorismo. El uso de un navegador legal no hará que tus acciones estén en el lado correcto de la ley.

¿Es ilegal utilizar y visitar los sitios de la Deep Web?

En el extremo de la red, la web oscura es un poco más como una zona gris. Utilizarla suele significar que se está intentando realizar una actividad que, de otro modo, no podría llevarse a cabo a la vista del público. Para los críticos del gobierno y otros defensores francos, pueden temer una reacción negativa si se descubren sus verdaderas identidades.

En el caso de aquellos que han sufrido daño a manos de otros, pueden no querer que sus atacantes descubran sus conversaciones sobre el evento. Si una actividad es considerada ilegal por los órganos rectores a los que pertenece, entonces sería ilegal.

Por supuesto, el anonimato tiene una parte negativa, ya que los criminales y los hackers maliciosos también prefieren operar en la clandestinidad. Por ejemplo, los ciberataques y el tráfico son actividades por las cuales los participantes saben que serán incriminados. Por esto motivo llevan estas acciones a la web oscura, para ocultarse.

En última instancia, el simple hecho de navegar por estos espacios no es ilegal, pero puede ser un problema para el usuario. Aunque no es ilegal en su totalidad, es cierto que se llevan a cabo actividades desagradables en muchas partes de la web oscura. Puede exponerte a riesgos innecesarios si no sos cuidadoso o no tenés conocimientos avanzados, o si no eres experto en informática y consciente de sus amenazas.

Tor permite una navegación anónima en la Deep Web.

Cómo acceder a la Deep Web de forma segura

Si tenés una necesidad legítima o viable de acceder a la web oscura, también conocida como Deep Web, querrás asegurarte de que estás a salvo si decidís usarla.