"Fake news" en redes sociales: cómo podés evitar la desinformación

Ante las elecciones se profundiza la necesidad de reconocer noticias falsas para prevenir la desinformación y evitar la difusión de contenido engañoso.

Las redes sociales es uno de los principales medios para obtener información. Miles de noticias circulan a diario por los distintos canales digitales que los usuarios encuentran, reciben y envían. Con el auge de las plataformas digitales, surgieron las noticias falsas (" fake news"). Enlaces maliciosos, textos reenviados en largas cadenas de mensajes, son algunas de las formas que toman las noticias falsas para propagarse.

El éxito de las "fake news" reside en la difusión masiva entre usuarios, quienes comparten esta información buscando alertar a otras personas sobre un hecho y, sin darse cuenta, están propagando una noticia falsa. Las fake news abundan en el ecosistema digital y crecen en situaciones específicas como períodos electorales o frente a sucesos de amplia visibilidad pública.

Una vez que se identifica una noticia falsa es fundamental frenar su viralización: dejar de compartirla en redes sociales, denunciar la publicación de ser posible y alertar a la persona que la envió, si fuera el caso. De esta forma, se evitan sesgos y se disminuye la propagación de la desinformación.

¿Cuáles son los motores del fraude informativo?

En el laboratorio de la empresa de seguridad informática BTR descubrieron un vínculo entre las personas que compartían información con comportamientos asociados a reacciones de emergencia y emoción. A partir del análisis de las respuestas aportadas por más de 900 personas, identificaron el anonimato, la suplantación de identidad y el empleo de las plataformas tecnológicas y bots como factores en común para engañar.

El coronavirus y el aislamiento de las personas fueron el escenario ideal para la difusión de noticias falsas. El top 12 de las noticias que circularon a través de las distintas plataformas, tuvo que ver con el origen del virus, personalidades afectadas y métodos para prevenir o combatir el contagio.

"Más de la mitad de la información que circula en diferentes plataformas proviene de fuentes no tradicionales", destacaron desde BTR. Este fenómeno dio lugar al término "infodemia" para describir este conjunto de información que rodea a la Covid-19. Se refiere a una avalancha de información y al hecho de que no está verificada y gran parte de ella probablemente no sea precisa.

Otro punto destacado es el concepto de "Deep fake". Corresponde a videos falsos hechos con software de inteligencia artificial, para representar a personas haciendo cosas que nunca han hecho, o hacer que parezcan decir cosas que nunca han dicho. "El 53% de los encuestados dijo que estaba al tanto de los deep fakes, de los cuales una de cada tres informó haber compartido contenido en las redes sociales que posteriormente descubrieron que era falso", dice el análisis que BTR compartió con iProfesional.

Las fake news proliferan en tiempos electorales.

Adultos mayores, las principales víctimas

En cuanto a los targets y el riesgo en la pandemia, desde BTR destacaron que "las "fake news" tienen un 70% más de probabilidad de ser replicadas que las noticias verdaderas, y que se difunden viralmente mediante "bots". Sin embargo, "el problema no son los bots, sino las personas", advierte el informe, que indica que la exposición a las noticias falsas y la desinformación en general, no se distribuye por igual entre los usuarios, ya que "los adultos mayores tienen muchas más probabilidades de visitar sitios web de fake news o compartir artículos de este tipo de noticias".

Según esta empresa, cuando las personas difunden información errónea, a menudo creen en ella. Por el contrario, la desinformación se elabora y difunde con la intención de engañar a los demás. "Todo depende de quién lo comparta y por qué. Por ejemplo, si un político difunde estratégicamente información que sabe que es falsa en forma de artículos, fotos, audios e incluso memes, etc., eso es "fake news", indicó.

Las fake news más frecuentes

En BTR identificaron siete tipos de "fake news" que tienen en común tres principales vectores por los cuales se constituyen: las granjas de trolls, la estructura de las redes sociales y el factor humano. Estas fueron clasificadas así:

Sátira o parodia : Sin intención de causar daño, pero tiene potencial para engañar.

: Sin intención de causar daño, pero tiene potencial para engañar. Contenido engañoso : Uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo.

: Uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Contenido del impostor : Cuando se suplantan fuentes genuinas.

: Cuando se suplantan fuentes genuinas. Contenido fabricado: Contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado para engañar y perjudicar.

Conexión falsa : Cuando el título, las imágenes o los subtítulos no son compatibles con el contenido

: Cuando el título, las imágenes o los subtítulos no son compatibles con el contenido Contenido falso : Cuando se comparte contenido genuino con información falsa del contexto.

: Cuando se comparte contenido genuino con información falsa del contexto. Contenido manipulado: Cuando la información o imágenes genuinas se manipulan para engañar.

Principales consecuencias de las fake news

A partir del análisis realizado por BTR, se identificaron tres principales efectos:

La desinformación perturba y perjudica

La desinformación y las fake news están diseñadas para alterar la vida y distraer a los ciudadanos de temas más importantes. Estas campañas se han utilizado para alimentar teorías de conspiración después de grandes tragedias, como tiroteos masivos, atentados o la pandemia.

La desinformación puede amplificar conflictos

Las campañas de desinformación pueden utilizar fake news para intensificar los conflictos. Las fake news que tienen motivaciones políticas se pueden difundir a través de gobiernos extranjeros, grupos políticos y teóricos de la conspiración. Aunque cada uno de estos grupos puede tener diferentes motivaciones, el resultado es el mismo: difundir fake news para intensificar los conflictos sociales.

La desinformación amenaza el proceso democrático

Las granjas de trolls rusas difundieron deliberadamente fake news que favorecieron a Donald Trump y desacreditaron a Hillary Clinton. Las fake news socavan la confianza en las noticias reales y los gobiernos, las implicaciones de esto para la democracia son enormes.

Los procesos electorales pueden ser afectados por las "fake news".

Consejos de prevención

Desde la red social Kwai compartieron con iProfesional los siguientes pasos para verificar la veracidad de una información y desalentar la difusión de las noticias falsas:

Mirar más allá de los titulares

Las redes sociales son un espacio muy dinámico en el que cientos de publicaciones luchan por la atención de los usuarios. Mostrar títulos impactantes es una estrategia recurrente para captar la mirada de los internautas que muchas veces no reparan en el contenido de la noticia y toman la información brindada en las primeras líneas, que puede ser exagerada o carecer de contexto. Leer la publicación o el artículo de manera integral permite tener una visión ampliada y concreta de la noticia.

Recurrir a las fuentes primarias

Las redes son un canal muy útil a la hora de recibir información, pero en muchos casos, no son la fuente primaria de la misma. Para encontrar más referencias sobre determinados temas, es posible acceder a fuentes oficiales -organismos públicos, asociaciones científicas, informes, etc.- que ofrecen datos y cifras de primera mano, avalados por la entidad que los publica.

Identificar medios confiables y comparar con otros canales de difusión

Encontrar aquellos medios que por su trayectoria, características o cuerpo periodístico aseguran mayor fidelidad en la cobertura de las noticias. La mayoría de ellos cuentan con usuarios verificados en redes, un punto a considerar a la hora de buscar perfiles de este tipo en las diversas plataformas. Además, un ejercicio efectivo para detectar fake news es buscar la misma información en otros canales de difusión y comparar los contenidos. Los usuarios podrán constatar si la noticia aparece en otros espacios y si los datos coinciden entre sí.

Verificar el contexto

De la misma forma en la que un titular puede redactarse para generar clickbait, el contenido, las imágenes y los datos dentro de una publicación pueden publicarse fuera de contexto. Resulta útil corroborar en qué ámbito sucedió el acontecimiento, si la noticia es actual u ocurrió en el pasado, qué visión dan los actores que participaron y considerar otros elementos que ayuden a tener una visión más amplia de lo sucedido.

Chequear las imágenes adjuntas

Existen casos de noticias difundidas con imágenes que no corresponden al hecho retratado y que se amplifican en redes sociales. Al hacer clic derecho en cualquier foto publicada online, se despliega la opción "buscar imagen en Google" y esto permite verificar el origen de la misma y corroborar si ya ha sido utilizada en el pasado.