Google Maps vs. Waze: ¿qué aplicación de navegación es mejor?

Google Maps puede tener el reconocimiento de nombre y el alcance, pero Waze tiene seguidores leales de conductores que confían en su método para llevarlos

Cuando se trata de Google Maps vs Waze, no es fácil decidir qué aplicación debés usar para ayudarte a moverte. Ambos servicios son increíblemente similares, incluso hasta su empresa matriz: Google. Entonces, ¿cómo decidís cuál usar?

A pesar de su creciente similitud, Waze y Google Maps ofrecen cosas diferentes. Google Maps puede tener el reconocimiento de nombre y el alcance, pero Waze tiene seguidores leales de conductores que confían en su método para llevarlos rápidamente de A a B.

Decir qué servicio es mejor no es una pregunta sencilla de responder, debido a lo sutiles que son en realidad las diferencias entre ellos. Entonces, si arrojás ambas aplicaciones al ring y tenés una pelea total de Google Maps vs Waze, ¿qué servicio se destaca?

Ambas aplicaciones están disponibles en dispositivos iOS y Android y son compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Por lo tanto, no importa qué dispositivo usés o qué automóvil conduzcas, tenés la opción de usar ambos.

Incluso hay versiones disponibles en los navegadores de escritorio, aunque están limitadas por el hecho de que no podés obtener ninguna navegación en vivo de esa manera. Aún así, podés buscar direcciones, ubicaciones y guardar cosas en tu cuenta, que podés recoger en su teléfono más adelante.

Waze puede vincularse con el sistema operativo del auto.

Google Maps vs Waze: navegación

En esencia, tanto Google Maps como Waze te llevarán a donde quieras ir. Dicho esto, a pesar de que ambos son operados por Google, son bastante diferentes. Hasta el punto en que el "ganador" depende completamente de cómo te muevas.

Google Maps es tu aplicación de navegación tradicional. Marcá una ubicación y encontrarás la manera de llevarte allí, sin importar cómo planees hacerlo. Podés caminar, conducir, andar en bicicleta o tomar el colectivo, y Google Maps tiene algo que ofrecer. Google incluso puede alertarte sobre obstáculos o tráfico en el camino y darte la opción de tomar un camino diferente.

Waze está diseñado exclusivamente para usuarios de automóviles y motocicletas. En lugar de encontrar el camino más rápido hacia tu destino y dejarte ahí, Waze siempre analiza las condiciones para intentar llevarte allí de la manera más rápida posible.

Ambos servicios pueden determinar las condiciones del tráfico a partir de la cantidad de usuarios en la carretera, pero Waze en realidad hace algo al respecto. Google Maps marcará el tráfico u obstáculos que conoce en la pantalla, al igual que Waze, pero la diferencia es que Google te enviará felizmente por la misma ruta preestablecida independientemente de cómo cambien las cosas. Es posible que te pregunte si deseás tomar una ruta alternativa dependiendo de lo mal que esté el tráfico, pero no es particularmente agresivo al respecto.

Pero a principios de este año, Google Maps cambió la forma en que calculaba sus rutas. El servicio ahora utiliza una serie de factores, incluidas las condiciones del tráfico en tiempo real y la cantidad de semáforos, para hacer que la ruta propuesta sea más segura y más ecológica. De esa manera, ahorra combustible y es menos probable que tenga un accidente. Google Maps comenzó a mostrarte exactamente cuánto costará una ruta en particular, en caso de que pases por los peajes. Una característica que extrajo de Waze.

Comparaciones de navegación entre Google Maps y Waze

Waze se basa en una cosa, y solo una cosa: minimizar tu tiempo en la ruta y llevarte a tu destino lo más rápido posible. Por lo tanto, no pide permiso para alterar tu ruta a mitad del viaje y ofrece automáticamente direcciones que te permiten sortear los obstáculos que han aparecido.

Todo en nombre de llevarte a algún lugar en el menor tiempo posible. Por esa razón, los usuarios de Waze a menudo descubren que los envían a lugares muy aleatorios, ya que la aplicación funciona para llevarlos a donde necesitan ir.

La desventaja del sistema de Waze es que depende de otros usuarios activos en la carretera. Entonces, si sos el único usuario de Waze en cientos de millas, la aplicación no tiene idea de lo que está sucediendo más adelante.

Afortunadamente, ambos servicios te permiten guardar mapas sin conexión para su uso posterior, aunque Google Maps es más directo al respecto. La función de mapas sin conexión de Google Maps te permite seleccionar un área del mapa y descargar todos los datos disponibles en él. Anteriormente, podías guardar rutas individuales, aunque este ya no parece ser el caso.

Waze no tiene ninguna de las dos opciones, pero guardar una ruta en tus favoritos almacena en caché la información relevante para que puedas usarla sin conexión. Pero debido a que Waze depende de los datos en vivo, si perdés el servicio de telefonía móvil, no obtendrás información actualizada sobre lo que sucede en las carreteras. Básicamente, perdés la parte de Waze que lo hace especial.

Cuando se trata de conducir, los dos servicios son prácticamente idénticos, pero la forma única de Waze de sortear los retrasos lo convierte en una herramienta invaluable para los automovilistas. Siempre que estés contento de tomar rutas extrañas, Waze es el camino a seguir.

Google Maps supera a Waze en transporte público de pasajeros.

Google Maps vs Waze: transporte público y alternativo

Esta es una decisión fácil de tomar. Si viajás en transporte público u otro medio de transporte alternativo, Waze no tiene absolutamente nada que ofrecer. Literalmente nada. El objetivo de Waze es redirigirte como conductor cada vez que ve una ruta más rápida alrededor de obstáculos, pero obviamente no tenés ese lujo en el transporte público porque no sos vos quien conduce. Entonces tendrás que usar Google Maps.

Google Maps tiene soporte para transporte público, caminar y andar en bicicleta. Intentar usar Waze simplemente te enviaría por cualquier ruta anterior, ya que un automóvil puede llegar allí, lo que no siempre es una idea particularmente segura.

Google Maps está repleto de información sobre el transporte público. Para empezar, incluye horarios y mapas completos para los servicios de tránsito en todo el mundo, y podés integrarlos en tus direcciones sin dudarlo. También tiene actualizaciones en tiempo real sobre retrasos y otros problemas que podés enfrentar en tu viaje, por lo que al menos está al tanto de los problemas con anticipación.

Google Maps también puede estimar qué tan ocupado estará un servicio en particular, utilizando una combinación de datos históricos y cuántas personas puede ver allí en un momento dado. Incluso se integra con los servicios locales de viajes compartidos y, cuando está disponible, con el alquiler de bicicletas y scooters eléctricos. Waze no puede competir con todo eso, pero se podría hacer más en lo que respecta al transporte alternativo. Especialmente en áreas donde esos servicios de alquiler están disponibles.

Google Maps vs Waze: interfaz y diseño

A pesar de ser de la misma empresa y hacer cosas similares, Google Maps y Waze se ven completamente diferentes. Si bien Google Maps tiene el aspecto de una aplicación más tradicional con toda la información en pantalla que proporciona, Waze adopta un enfoque mucho más simple con menos detalles y un diseño de dibujos animados.

Esa diferencia proviene del hecho de que estas dos aplicaciones están diseñadas para cosas totalmente diferentes. Waze es una herramienta para ayudar a los automovilistas a ir de A a B mientras evitan el tráfico y los peligros de la carretera, pero nada más. Google Maps es útil para casi todo, ya sea para navegar, descubrir cosas nuevas o incluso chatear con empresas.

Sin embargo, cuando se trata de navegar, las dos aplicaciones se ven funcionalmente idénticas. Las aplicaciones reducen todo el desorden innecesario y solo le muestran lo que necesitás saber. Eso incluye tu ícono, a dónde debés ir, además de información adicional, como límites de velocidad y peligros en la carretera en su camino.

Waze solo te muestra lo que necesitás ver. No importa si estás recibiendo direcciones de forma activa o simplemente mirando el mapa, todo es agradable y limpio. Si bien la información adicional de Google Maps tiene sus usos, tiende a saturar su vista. Y, francamente, a veces tiende a parecer un desastre, especialmente si estás en una gran ciudad.

Waze en un Chevrolet Ónix.

Google Maps vs. Waze: publicidad

Tanto Google Maps como Waze tienen publicidad, aunque cada uno difiere en cómo manejan el tipo de contenido pago que realmente ves. Como regla general, Google Maps es bastante sutil acerca de su publicidad, aunque más recientemente ha realizado cambios para que los anuncios sean más distinguibles en el mapa. Un buen ejemplo es usar un ícono cuadrado, en lugar de uno circular, para una empresa o ubicación a la que se le paga por estar allí.

Mientras tanto, Waze está muy en tu cara y puede mostrar anuncios publicitarios que distraen cada vez que dejas de moverte. Los anuncios desaparecen cuando comenzás a moverte nuevamente, por lo que no tenés que preocuparte por descartarlos todo el tiempo.

Pero siguen siendo grandes y muy notables, especialmente si la pantalla de tu teléfono tiene un tamaño más pequeño. A Waze le vendría bien atenuarlo un poco, porque si necesita mostrar anuncios, lo mínimo que podría hacer es intentar que sean menos intrusivos.

Google Maps vs Waze: datos

Google Maps y Waze dependen en gran medida de los datos, pero Waze sobre todo. Eso es porque toda la operación de Waze se basa en información enviada por el usuario. Una gran parte se recopila automáticamente, simplemente por el hecho de que estás conduciendo con la aplicación abierta. Los usuarios también pueden enviar informes sobre cualquier obstáculo o peligro que pueda obstaculizar a otros conductores.

El análisis de toda esa información pinta una imagen de lo que está sucediendo en las carreteras y se puede utilizar para dirigir o redirigir a los usuarios cuando sea necesario. También ayuda a los algoritmos de Waze a mejorar el servicio y sus mapas.

Google Maps también puede ver una imagen de las condiciones de la carretera, pero su sistema se basa en una mayor cantidad de información. Utiliza datos históricos para adivinar cómo serán las condiciones en un momento dado del día, pero también puede obtener información en tiempo real de los sensores de tráfico y los usuarios de Google Maps. Los sistemas tienen similitudes, aunque Google Maps puede utilizar mucha más información que Waze. Por esa razón, no importa si te desvías hacia un área con pocos usuarios de Google Maps. La aplicación podrá ver lo que está sucediendo en función de otros factores y mantenerlo informado.

Por supuesto, Google Maps y Waze utilizan sus datos de manera muy diferente. Si bien Waze redirigirá activamente su viaje en función de los datos que reciba, es una función que aún no se ha transferido a Google Maps, a pesar de que ambos servicios son propiedad y están operados por Google.

Podés controlar las próximas condiciones de la carretera si prestás atención a lo que Google Maps tiene en la pantalla, pero depende de vos seleccionar esas rutas alternativas si alguna vez están disponibles. Google Maps no te enviará automáticamente por un camino diferente de la misma manera que lo hace Waze.

Pero años de recopilación y análisis de datos tienen muchas ventajas. Google Maps sabe cuántas personas usan rutas particulares en un período determinado del día, e incluso en áreas donde las personas generalmente superan el límite de velocidad.

A menos que haya factores externos que se interpongan en el camino después de que ya se haya puesto en marcha, Google Maps siempre tiene una idea bastante clara de qué ruta debés tomar y cuánto tiempo te llevará llegar a tu destino. Si bien Waze tiene mucho a su favor, esa falta de datos históricos y de sensores de tráfico no funciona a su favor.

Google Maps vs Waze: descubrimiento

A pesar de que Waze es principalmente una aplicación de navegación, tiene características de descubrimiento sorprendentemente sólidas que coinciden con las que se encuentran en Google Maps. Ambas aplicaciones tienen una serie de funciones similares que te ayudan a encontrar negocios y ubicaciones importantes en el área que te rodea.

Incluyen una barra de búsqueda y botones especializados que eliminan la mayoría de los pasos intermedios y te muestran qué es qué. Ya sea que estés buscando una gasolinera o un supermercado, tiene las herramientas para encontrarlos rápidamente y llegar allí.

Pero, como suele ser el caso, Google Maps trata de ofrecerte más. Cuenta con una mayor cantidad de botones especializados. Entonces, si necesitás artículos deportivos o una tienda de electrónica, la lista de botones de descubrimiento de Google Maps tiene algo. Waze, por otro lado, lo mantiene simple.

Fácilmente se podría argumentar que menos es más cuando se trata de encontrar cosas, especialmente cuando siempre podés usar la barra de búsqueda para hacer aproximadamente el mismo trabajo. Sin embargo, las tarjetas de ubicación de Waze no tienen tanta información como Google Maps.

Google Maps vs Waze: tráfico y peligros

En el pasado, controlar el tráfico y los peligros de la carretera estaba en Waze, pero Google Maps se ha puesto al día. En este momento, los dos son funcionalmente iguales en todos, excepto en algunas áreas menores. Waze es muy agresivo para evitar obstáculos que otros usuarios han informado.

Hasta el punto en que podés encontrarse conduciendo por extrañas calles sinuosas solo para reducir unos segundos tu viaje. Hay que admirar su dedicación. Google Maps todavía no llega a estos extremos, lo cual está bien. Si bien Google Maps y Waze te permiten informar esos peligros a medida que los encuentras, no siempre coinciden, especialmente si estás usando Google Maps. Waze tiene la ventaja debido al hecho de que su base de usuarios no es tan pasiva.

Google Maps vs Waze: control manos libres

Tanto Google Maps como Waze operan sus controles de manos libres de la misma manera. Sus opciones son tocar el micrófono en pantalla cada vez que quieras decir un comando, o confiar en la función "Hey Google" del Asistente de Google para que lo haga por vos.

Si estás en Android, eso es fácil, porque el Asistente de Google ya está instalado. Los usuarios de iPhone deben seguir algunos pasos adicionales. Siri enviará comandos a ambas aplicaciones, pero también usará Apple Maps de forma predeterminada si no lo especificás.

Así que pedí "cómo llegar a casa con Waze" y no solo "cómo llegar a casa". Alternativamente, podés tocar el micrófono en pantalla para alternar el modo de comando de voz o descargar el Asistente de Google para que lo haga todo por vos.

No parece haber ninguna diferencia entre las dos aplicaciones en términos de comandos, y podés usar un asistente para navegar a nuevas ubicaciones, alterar tu ruta actual, ver qué hay más adelante, cómo es el tráfico, etc. Incluso podés usar comandos de voz para informar sobre peligros en la carretera, tráfico y otros problemas que encuentre en sus viajes. Estas funciones también están disponibles en iOS si tenés instalada la aplicación. Por lo tanto, no importa qué opción elijas o qué dispositivo use, tu experiencia debería ser prácticamente idéntica.

Google Maps vs Waze: personalización

Waze tiene muchas opciones de personalización, particularmente en la sección de voz. Si bien Google generalmente solo tiene una opción de voz por país o región, Waze tiene varias. Las voces de celebridades también están disponibles, pero suelen estar allí con fines promocionales y no son adiciones permanentes a la aplicación. Además, si te negás a recibir órdenes de un robot aleatorio, Waze te permitirá grabar tu propia voz para usarla en su lugar.

Waze también te permitirá elegir uno de los diez íconos de vehículos que se muestran en la pantalla cuando estás navegando, incluido un auto de carreras de Fórmula Uno, una motocicleta o la vieja y aburrida flecha. Además, podés cambiar tu "estado de ánimo", lo que esencialmente te permite personalizar el avatar que otras personas verán en sus propios mapas. Conduce lo suficiente o contribuye lo suficiente al conjunto de datos de Waze y podrás desbloquear un estado de ánimo especial que presenta una corona dorada.

Google Maps te permite cambiar tu ícono en pantalla a uno de tres autos si lo deseas, y podés cambiar la voz a un idioma o región diferente. Pero eso es todo lo que tiene en términos de opciones de personalización reales. Pero si te apetece conducir con un amable robot que te diga a dónde ir, entonces esa es una opción para vos.

La personalización es una parte muy pequeña de lo que pueden hacer ambas aplicaciones, pero si deseas expresarte mejor a través de tu aplicación de navegación, Waze es el camino a seguir. Del mismo modo, Waze es la mejor opción si deseas mezclar las cosas y cambiar la aburrida voz predeterminada.

Google Maps se acomodó a los tiempos de la pandemia.

Conclusiones

No se puede negar el hecho de que Google Maps es el servicio de navegación más completo. No solo ofrece una cantidad considerable más que Waze, es más detallado y tiene muchos más recursos a su disposición. Más concretamente, no importa cómo elijas moverte, Google Maps tiene las herramientas para ayudarte a hacerlo.

Waze es muy limitado en comparación, y solo ofrece navegación para conductores. Y, sin embargo, es capaz de ofrecer un servicio que Google Maps no puede igualar, lo cual es bastante extraño considerando cuánto tiempo ha sido parte de la familia de Google. ¿Por qué? No está del todo claro qué tiene que ganar Google al mantener activos ambos servicios y no ofrecer la función de ruptura de Waze como parte de Google Maps. Pero así son las cosas.

Si eres un conductor que quiere llegar a su destino lo más rápido posible y no te importa cómo llegas, querrás usar Waze. Es posible que Google Maps pueda ver y anticipar las condiciones de la carretera, pero no es tan proactivo para enviarlo por una ruta diferente cuando las cosas se ponen difíciles.

Pero si no estás conduciendo un automóvil o una motocicleta, Waze es completamente inútil. Tiene un caso de uso muy estrecho, que es un vacío que Google Maps llena con mucha facilidad. Entonces, en muchos casos, Google Maps no es solo el ganador, es su única opción.

Por Cesar Dergarabedian