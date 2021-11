Inteligencia artificial: este experto advierte sobre los retos que enfrenta

¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar adelante esta revolución y a qué costo? Y la respuesta no puede ser sólo técnica sino también humana y ética

"Cómo piensan las máquinas: Inteligencia artificial para humanos" es un libro, editado por Galerna, escrito por Fredi Vivas, coordinador académico del programa Big Data de la Universidad de San Andrés y CEO de Rocking Data, una "startup" argentina que desarrolla algoritmos y se vale de la inteligencia artificial para resolver problemas concretos de las organizaciones.

La obra es una mezcla de ciencia ficción futurista con conceptos de inteligencia artificial, y aborda el funcionamiento y las principales preguntas que derivan de ella. Su prólogo tiene la originalidad de ser uno de los primeros del mundo en estar escrito en forma íntegra por una inteligencia artificial.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Vivas advierte sobre los retos que enfrenta la inteligencia artificial, más allá de las tecnologías de la información y la comunicación:

-¿Cómo nació y creció la idea de escribir este libro? ¿Qué "feedback" recibió desde su lanzamiento?

-Siempre digo que este libro nació de un sueño. O más bien, de dos: uno en sentido figurado y otro literal. Por un lado, desde hace mucho sueño con poder aportar mi granito de arena para que más chicos y no tan chicos encuentren en la programación y la ciencia de datos un futuro profesional, que, en mi caso, me cambió la vida. Pero no quería hacer un manual, sino un formato más innovador.

En un sentido más literal, un día de cuarentena de 2020 soñé que el mundo enfrentaba un apocalipsis tecnológico, donde las máquinas se revelaban contra las personas, y la "resistencia humana" me convocaba para ayudarlos en su tarea, porque, según ellos, yo podía explicarles cómo piensan las máquinas. De ese sueño, un poco loco, surgió no solo el título, sino parte de la trama del libro. Por ahora la recepción es muy buena, así que muy contento por eso.

-¿Cuáles son las preguntas filosóficas, éticas y morales que plantea el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial?

-Son muchas, y tanto en el libro como en el trabajo cotidiano de RockingData buscamos ponerlo sobre la mesa y no debajo de la alfombra, como a veces pasa. La construcción y aplicación de inteligencia artificial responsable es fundamental para nosotros.

Creo que muchas de ellas podrían resumirse en una gran pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar adelante esta revolución y a qué costo? Y la respuesta no puede ser sólo técnica sino también humana y ética. Hacernos estas preguntas es clave para evitar una reacción social en contra esta tecnología en un futuro no tan lejano.

La regulación de la inteligencia artificial es imperiosa ante su avance rápido en actividades múltiples.

Inteligencia artificial y clases dirigentes

-El prólogo del libro fue escrito por una aplicación de inteligencia artificial. ¿Cómo se le ocurrió esa alternativa? ¿Qué opinó la editorial?

-No te voy a mentir: me costó mucho elegir un prologuista. De hecho, le escribí a dos personas a las que admiro mucho, y no obtuve respuestas favorables. Y un día, mientras trabajábamos en RockingData, Agustín, que es uno de los miembros del equipo, me mostró que estaba trabajando con GPT3, una tecnología desarrollada por Open IA, y me pareció que podía estar muy bueno usarla. Y, por suerte, a la editorial le encantó la idea, porque era una forma muy gráfica de transmitir el espíritu del libro.

-¿Es optimista o pesimista o cauteloso respecto a la evolución de la inteligencia artificial?

-Muy optimista. El futuro es muy prometedor si lo sabemos aprovechar.

Fredi Vivas.

-¿Las clases política, empresarial, sindical y social de la Argentina son conscientes del poder de la inteligencia artificial?

-En algunos casos sí, y en algunos casos hay preocupación. Por eso una parte muy importante de nuestro trabajo, y uno de los grandes objetivos de "¿Cómo piensan las Máquinas?" es concientizar sobre la importancia de subirse a la revolución de la inteligencia artificial de forma planificada y responsable.