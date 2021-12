Este es el procesador gamer más vendido de AMD: ¿por qué se convirtió en un producto "estrella"?

A la hora de armar una computadora, conviene revisar cuáles son los componentes más elegidos del momento. Aquí, analizamos un chip destacado de AMD

Al momento de armar una nueva PC, la elección del procesador es clave para definir el rendimiento del equipo. Ya sea que se destine a productividad, creación de contenidos o gaming, se trata de un componente que hace que la computadora sea más o menos veloz.

Ahora bien, ¿cómo elegir el procesador adecuado para una computadora? Si bien el análisis de características y el consejo experto deben ser determinantes, un buen primer paso es considerar qué es lo que más compra la gente en estos momentos. En este sentido, el ranking de "los más vendidos" en Mercado Libre es un buen indicador de las tendencias.

Por eso, aquí veremos cuáles son los chips gamers más elegidos del fabricante AMD y analizaremos por qué esos modelos hoy lideran en las preferencias de los usuarios.

Los procesadores más vendidos

Al momento de revisar el ranking de los chips más vendidos en Mercado Libre, el primer lugar entre los chips de AMD corresponde a un Athlon 3000G, que se trata de una solución básica para computadoras hogareñas o de oficina.

Ya en el segundo lugar, la cuestión se pone más interesante, dado que aquí encontramos un procesador potente, que sí puede considerarse gamer. Se trata del AMD Ryzen 7 5700G, que ha venido ocupando una posición destacada durante los últimos meses.

Otro destacado gamer del ranking, que semanas atrás ocupaba el primer lugar, es el AMD Ryzen 5 5600X.

Ya se sabe: la volatilidad del tipo de cambio, los vaivenes de las importaciones y otros factores afectan a la oferta y los precios de los productos tecnológicos en la Argentina. Eso hace que el ranking no está escrito en piedra y vaya variando. No obstante, los chips que mencionamos arriba vienen marcando tendencia.

Los procesadores Ryzen 7 5700G y Ryzen 5 5600X traen cooler en la caja, una ventaja a la hora de armar la PC.

¿Por qué lo eligen?

El Ryzen 7 5700G, tiene dos virtudes claras: la abundante cantidad de núcleos y los gráficos integrados, una característica cada vez más buscada.

El 5700G cuenta con 8 núcleos (y 16 hilos de procesamiento simultáneos) con una frecuencia base de 3,8 GHz y un máximo de hasta 4,6 GHz, con una memoria caché L3 de 16 MB. Estas características le permiten ejecutar con soltura múltiples aplicaciones exigentes al mismo tiempo. Por eso, puede utilizarse tanto para gaming como para ser el motor de una workstation dedicada a, por ejemplo, creación de contenidos.

Para los usuarios que se enfocan en el gaming, la ventaja de disponer de más núcleos de procesamiento no tiene que ver solo con tener la potencia para satisfacer los requerimientos de los videojuegos en sí, sino con la posibilidad de ejecutar en paralelo aplicaciones de streaming y otras como el chat de voz de Discord.

Por otra parte, los gráficos integrados del 5700G pueden resultar "salvadores" para quienes necesitan una PC potente pero no quieren sumar, de entrada –se puede agregar más adelante–, el alto costo que implica hoy una placa de video.

¿Sirven estos gráficos integrados para jugar? "Con los gráficos Radeon integrados en los chips de la serie G es posible alcanzar altos niveles de gaming a 1080p, impulsando más de 100 FPS en juegos eSport y 60 FPS en títulos AAA", responden a la consulta de iProfesional Carlos Santabaya, Sr. Channel Manager de AMD SSA Componentes y Pablo Ance, Technology Trainer en AMD.

Si se trata de eSports, según datos difundidos por AMD, los gráficos integrados del procesador Ryzen 7 5700G son capaces de entregar 199 FPS (fames per second, cuadros por segundo) en League of Legends, 92 FPS en Fortnite y 127 FPS en Counter-Strike: Global Offensive. Todos ellos, configurados a resolución de 1080p detalles en "bajo".

En similar configuración, un juego de estrategia como Civilization VI se puede jugar a 84 FPS. Títulos más exigentes se mantienen también jugables. Por ejemplo, Assasin’s Creed Oddisey se ejecuta a 34 FPS y en Metro Exodus se logra 46 FPS.

"Sus gráficos integrados de alto rendimiento y funciones pensadas para satisfacer a los jugadores, creadores de contenido y entusiastas más exigentes, son un punto clave para explicar el éxito de este procesador", puntualizan y recuerdan que también está disponible "hermano menor" de este modelo, el Ryzen 5 5600G de seis núcleos.

El rendimiento de los gráficos integrados del Ryzen 7 5700G frente a su competencia, según datos de AMD.

Ryzen 5 5600X

Por su parte, el Ryzen 5 5600X es una propuesta que cuenta con 6 núcleos (12 hilos de procesamiento) con una frecuencia base de 3,7 GHz y un boost de hasta de 4,6 GHz. Su memoria caché interna L3 es de 32 MB. Este modelo requiere que en la computadora se utilice una placa de video independiente.

"Estamos hablando de un procesador ideal para el usuario gamer, ya que cuenta con un excelente rendimiento para cualquier tipo de juego. Sin embargo, no es solo un procesador destinado a los juegos, sino que es ideal para usuarios que hagan uso de aplicaciones con altas cargas de trabajo, ya que aporta una gran productividad. En este sentido, el Ryzen 5 5600X se convierte en una opción muy versátil", señalan desde AMD.

Overclocking

Una de las características de los chips Ryzen 7 y Ryzen 5 de AMD es que ambos pueden ser "overclockeados" por los usuarios entusiastas. Esto es, ser acelerados por encima de sus especificaciones oficiales (como si se tratase del tuning de un auto).

Para esto, quienes busquen exprimir al máximo el desempeño de sus chips pueden modificar parámetros del motherboard o utilizar programas como Ryzen Master, provisto por AMD.

Los chips Ryzen pueden overclockearse para lograr un extra de desempeño.

Ya elegí el procesador: ¿qué más necesito?

Quien busque armar una nueva computadora alrededor de los procesadores AMD Ryzen 5700G y 5600X, deberán buscar memoria del tipo DDR4. Una cantidad de 16 GB es hoy un buen punto de partida para una PC gamer, y 32 GB pueden brindar beneficios si se utiliza la computadora para tareas de creación de contenidos pesadas (como la edición de video en altas resoluciones).

"Las memorias recomendadas para la familia Ryzen 5000 son de 3.200 MHz en adelante y, en lo posible, en dual channel. Es decir, utilizando dos módulos idénticos. Mientras más rápida sea la memoria, nuestro sistema va a funcionar de manera más veloz", explicaron desde AMD.

En cuanto al motherboard donde montar el procesador, existen muchos modelos compatibles, que utilizan el zócalo AM4.

Un motherboard con chipset X570, compatible con procesadores Ryzen de serie 5000.

"Los procesadores Ryzen 5000 funcionan en motherboards con chipset serie 400 (B450, X470) y serie 500 (A520, B550, X570). En el caso de usar este procesador solo para gaming, se puede optar por un B450 o un A520, pero si además utilizarán aplicaciones de productividad o creación de contenido y cuentan con dispositivos PCIe 4.0, como una tarjeta gráfica o un disco SSD NVMe, lo ideal es optar por chipset B550 o X570 que son compatibles para esta tecnología", detallaron los expertos de AMD.

Por otra parte, quienes usen un procesador Ryzen 5 5600X necesitarán utilizar en su computadora una placa de video separada. En cambio, en el Ryzen 7 5700G este componente no es indispensable pero puede sumarse para obtener mayor rendimiento en juegos.

AMD afirma que ambos procesadores ofrecen el rendimiento necesario para juegos actuales en resoluciones 4K, siempre que se los acompañe con una tarjeta gráfica adecuada.