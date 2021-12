Elon Musk y Neuralink implantarán chips en cerebros humanos

Neuralink es un proyecto muy ambicioso y futurista que se desarrolla en Estados Unidos, en manos del multimillonario Elon Musk, también fundador de las empresas Tesla y SpaceX.

Ahora, Musk dio a conocer una fecha probable para los ensayos en humanos de su implante cerebral Neuralink. En respuesta a un tuit, como suele hacer, el multimillonario sostuvo que sustituir neuronas defectuosas o ausentes "tendiendo un puente" entre las señales neuronales existentes es la mejor manera de abordar el problema.

"El proceso se acelerará cuando tengamos los chips insertados en humanos (es difícil tener una conversación matizada con monos), el año que viene", escribió Musk, en Twitter.

I seriously hope it gets to the point where Neuralink could help my husband. Like with memory and delusions. Why not?The part of his brain that is dead just needs to be "replaced."@elonmusk what's the timeline on something like Neurualink helping with memory loss from stroke? https://t.co/7hvf1dibAG — Jeremy Judkins ???? ???? (@teslafsdbeta) December 7, 2021