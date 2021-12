Amazon entra al negocio del 5G corporativo y amenaza a las "telcos"

El lanzamiento implica la entrada de un nuevo y potente jugador en el negocio con las expectativas más prometedoras de rendimientos

El gigante del e-commerce occidental, Amazon, acaba de hacer una jugada maestra que sacudió el negocio de las telecomunicaciones a nivel mundial.

En los últimos días la empresa fundada por Jeff Bezos confirmó el lanzamiento de AWS private 5G, una solución propia de conexión 5G para construir redes privadas y enfocada al segmento empresarial.

Fuentes de la empresa explicaron en un evento que el objetivo de este nuevo servicio es que las empresas puedan configurar y escalar redes móviles 5G privadas de forma más rápida, en días y no meses, como se suele demorar.

Este anuncio supone una importante amenaza para el sector de las operadoras de telecomunicaciones y sus perspectivas de futuro gracias al 5G. En el sector existe un consenso acerca de la mayor parte del negocio incremental que pueden producir las tecnologías de 5G comenzará en el ámbito empresarial, mediante el uso de redes privadas, virtuales o no, de 5G para las empresas.

A diferencia de otro tipo de conexiones, estas redes son capaces de conectar millones de dispositivos a la vez y reducir la latencia, lo que las convierte en una herramienta perfecta para aumentar la automatización y la robotización de las empresas industriales, así como mejorar la gestión de las empresas en general.

Por este motivo, los operadores tradicionales alrededor del mundo, como Telefónica o Vodafone, se están centrando en construir redes privadas o redes privadas virtuales para dichas empresas.

El lanzamiento de AWS private 5G por parte de Amazon implica la entrada de un nuevo y potente jugador en el negocio con las expectativas más prometedoras de rendimientos para el sector de las operadoras de telecomunicaciones.

Cómo serán las redes 5G de Amazon

Cómo se compone el servicio 5G que acaba de lanzar Amazon para competir con las "telcos" en el segmento corporativo

El gigante tecnológico explicó durante un evento que este nuevo servicio, por ahora, solo estará disponible en los Estados Unidos.

La propuesta de Amazon en el campo 5G se basa en el uso de una banda de frecuencias de uso público y acceso abierto en Estados Unidos llamada Citizen Broadband Radio Service (CBRS). Cuenta con 150 MHz en la banda de 3.5 GHz, exactamente la misma que soporta el uso fundamental del 5G en Europa.

Según analizó Expansión, la mayor ventaja de AWS private 5G es la enorme potencia de Amazon Web Services (AWS), el mayor gigante mundial de Internet en la nube (cloud), que este año facturará unos 60.000 millones de dólares. Ofrece, por tanto, su reputación tecnológica a muchas empresas que ya han confiado en AWS partes críticas de su negocio.

Además, utiliza un modelo de pago que no depende del tráfico ni de la cantidad de dispositivos conectados, lo que no supone un desembolso inicial. AWS se ocupa de todo, el cliente sólo tiene que gestionar la red desde la misma consola AWS desde la que puede gestionar sus servicios en la nube.

"Las empresas tendrán todas las ventajas de la tecnología móvil sin el sufrimiento de los largos ciclos de planificación, las integraciones complejas y los altos costos iniciales", afirmó Adam Selipsky, CEO de Amazon Web Services

Respecto a las desventajas, la mayor es que, como decíamos antes, Amazon no cuenta con frecuencias. En Estados Unidos se usa la banda CBRS que solamente puede servir para empresas pequeñas y entornos no muy densos sonde no haya interferencias con otros usuarios. Todavía está por ver su rendimiento en instalaciones complejas, donde se hace necesaria una planificación radioeléctrica precisa.