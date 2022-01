Sony WH-1000XM4: auriculares inalámbricos para aislarte de todo

Introducen funciones útiles que mejoran la experiencia del usuario; y, lo que es más importante, obtiene un aumento importante en la calidad del sonido.

Los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido Sony WH-1000XM4 compiten con sus rivales de Bose y Sennheiser, e incluso superan a al galardonado Sony WH-1000XM3, uno de los pares de auriculares más populares del planeta.

En lugar de cambiar el nombre del modelo anterior y reemplazar el 3 por un 4, Sony renovó el diseño por uno más cómodo, con mejor cancelación de ruido, audio, calidad de llamada y funciones más útiles en comparación con sus predecesores.

Así, la empresa japonesa los coloca en el mismo estadio que otros rivales clave, como los auriculares con cancelación de ruido Bose 700 y Sennheiser Momentum 3 Wireless.

Diferencias

En las pruebas que realizó iProfesional se encontraron algunas diferencias sutiles con el antecesor de este equipo. La primera se relaciona con los plásticos que se utilizan alrededor de los cascos y los controles deslizantes. Las cosas se sienten un poco más texturizadas en comparación con las superficies lisas de los XM3. Esto ayuda a dar la impresión de que son un poco más resistentes.

Quizás todavía no se ven tan premium o elegantes como un par de B&W PX7 o Bose Noise Canceling 700, pero ciertamente dan la impresión de que están hechos para durar.

El WH-1000XM4 usa los mismos controladores de 40 mm que se encuentran en el modelo anterior y los acabados también son los mismos: negro, azul o plata platino. Hubo cambios en la sección de la horquilla con bisagras que cuelga y se conecta a los auriculares.

El espacio entre el hangar y las copas se ha reducido, creando una apariencia más perfecta, y el espacio donde se conectan a los cascos se ha reducido para reducir la posibilidad de cualquier fuga de sonido.

Los WH-1000XM4 tienen un diseño más delgado, mientras que las almohadillas utilizadas son más suaves y en realidad un 10 por ciento más grandes que las utilizadas en el XM3. El cojín para la cabeza también es ligeramente más delgado. En general, el XM4 también es más liviano en un gramo entero (254 g frente a 255 g).

Todos estos factores se combinan para producir un ajuste muy cómodo. Hay suficiente presión para sujetar tus oídos y obtener un sello sólido alrededor de ellos sin que los auriculares se sientan demasiado flojos.

Sin embargo, debido a que el agarre no es tan parecido al de algunos rivales, y al hecho de que los auriculares aún no tienen una clasificación IP (para resistencia al agua y al polvo), no se recomienda usarlos durante tiempos de ejercicio.

El botón de encendido, un puerto de carga USB-C y una toma de auriculares de 3,5 mm se han transferido desde el XM3. También lo ha hecho el botón Ambient / NC ( cancelación de ruido ), aunque ha sido renombrado como "Personalizado" en el XM4. El nombre puede ser diferente, pero realiza las mismas funciones que antes, como cambiar entre los modos de cancelación de ruido y sonido ambiental y ejecutar NC Optimiser.

También deberás ejecutar NC Optimiser de Sony antes de usar los auriculares por primera vez. Si no estás familiarizado con este software, es básicamente un programa de calibración automática que se activa presionando en forma prolongada ese botón personalizado. Optimizan la cancelación de ruido en función de diferentes factores, como la forma de tu rostro y si llevas o no gafas. Si eres un viajero frecuente, incluso pueden tener en cuenta los cambios en la presión del aire.

Los auriculares admiten diferentes formas de conexión por cable.

Características de los Sony WH-1000XM4

La característica principal del WH-1000XM4 es la introducción de un nuevo procesador de sonido. Sony ha cambiado de DSEE HX a un nuevo motor DSEE Extreme. El nuevo motor no solo intenta mejorar la música comprimida a una calidad cercana a la alta resolución, sino que también agrega tecnología de inteligencia artificial llamada Edge-AI.

Fue desarrollada con la ayuda de Sony Music Studios Tokyo para analizar la música en tiempo real para reproducir un sonido más preciso, más fiel a la pista original.

Bluetooth: versión 5.0

Cancelación de ruido: Sí

Duración de la batería: 30 horas

Peso: 254g

Colores: azul, negro y plata.

Precio: $39.999 en Sony Store.

Tecnología de sonido "inteligente"

No hay soporte para aptX o aptX HD , pero los de Sony son compatibles con su propia tecnología LDAC. Esto le permite transmitir audio de alta calidad de forma inalámbrica desde una fuente compatible, incluidos ciertos teléfonos inteligentes Android que ejecutan Android 8.0 o superior.

Si te suscribes a un servicio de transmisión que admite pistas codificadas en Sony 360 Reality Audio, el WH-1000M4 también se puede utilizar para experimentar el formato de audio inmersivo.

La función de atención rápida que se encuentra en el XM3, donde puedes cubrir el auricular derecho con la mano para mantener una conversación, se trasladó al sucesor, pero Sony ha llevado las habilidades de conversación del WH-1000XM4 a un nivel completamente nuevo. Ahora puedes activar "Hablar para chatear", una función que te permite hablar con alguien mientras los auriculares todavía están en tu cabeza, todo sin mover un músculo.

Los auriculares reconocen que estás hablando y detendrán la reproducción y cambiarán automáticamente al modo de sonido ambiental. Es un buen truco de fiesta y funciona bastante bien.

Sin embargo, hay una pequeña demora entre el momento en que comienzas a hablar y el modo que se activa, que sería mejor que se acortara. De manera útil, puedes configurar la sensibilidad de Speak-to-Chat en la aplicación Headphones Connect de Sony para intentar evitar que se apague accidentalmente.

Hay un par de ocasiones en las que se activó la función cantando con entusiasmo, pero puedes deslizar un dedo hacia arriba o hacia abajo en el panel táctil derecho para volver a tu música.

El estuche compacto alberga todos los accesorios.

Sensores

Otra característica nueva del modelo 2020 es la siguiente: los auriculares utilizan un sensor de proximidad y sensores de aceleración en cada auricular para pausar la reproducción cuando se quita los auriculares y luego para comenzar a reproducir automáticamente cuando te los vuelves a poner.

Sony también impulsó su función Adaptive Sound Control para el WH-1000XM4. El XM3 podía determinar si estabas viajando o parado y adaptar sus configuraciones de sonido. El XM4 puede usar el aprendizaje de ubicación y los datos de GPS de tu teléfono para cambiar los niveles de cancelación de ruido y de sonido ambiental en función de ubicaciones particulares.

El único pequeño inconveniente es que si pierdes la señal de GPS, los auriculares no podrán cambiar su configuración automáticamente. Pero puedes configurar perfiles y geolocalizar ciertas áreas usando la aplicación Headphones Connect, por lo que los WH1000XM4 cambiarán automáticamente de modo cuando los ingreses.

Una crítica del WH-1000XM3 fue la imposibilidad de conectarse a más de un dispositivo simultáneamente. Esto se ha corregido para el WH-1000XM4 gracias a su nueva función Multipunto que se habilitó en una actualización de firmware lanzada poco después de su lanzamiento. Ahora puedes cambiar entre dos dispositivos conectados por Bluetooth.

Calidad de sonido

Sony también se ha centrado en conseguir que el WH-1000XM4 suene más claro durante las llamadas de voz. Usa algo a lo que Sony se refiere como tecnología Precise Voice Pickup, donde los auriculares controlan los micrófonos y utilizan el procesamiento de la señal para hacer que las voces suenen más claras y precisas. Las voces suenan más vívidas cuando usamos los nuevos auriculares.

La duración de la batería sigue siendo una de las mejores de su clase, con una carga completa que dura hasta 30 horas con Bluetooth y cancelación de ruido habilitados. Esto aumenta a 38 horas si sacrificas la cancelación de ruido. Cargar los auriculares con un adaptador de corriente alterna le dará cinco horas de duración de la batería con solo diez minutos de energía.

Sony trabaja en el mercado de auriculares con cancelación de ruido desde hace algunos años, y afirma que los WH-1000XM4 pueden cancelar más sonidos de rango medio y de alta frecuencia que nunca.

Su procesador de cancelación de ruido HD QN1 utiliza un nuevo algoritmo y funciona en conjunto con un nuevo sistema Bluetooth en chip (SoC). Juntos, pueden monitorear constantemente las señales de audio y ruido, además de la relación entre los controladores de los altavoces y sus oídos.

Todo esto está sucediendo en tiempo real, una novedad para los auriculares Sony, y se afirma que la tecnología brinda un mayor control sobre el rendimiento de la cancelación de ruido.

Todo esto se traduce en un rendimiento de cancelación de ruido impresionante. Te sientes aislado del mundo exterior, lo que te deja libre para disfrutar de la música que llega a tus oídos.

Los Sony no tienen problemas para eliminar los ruidos extraños no deseados, desde el estruendo de un tren al pasar por debajo de un puente de ferrocarril, hasta el ajetreo y el bullicio de una calle concurrida.

Al escuchar una amplia gama de pistas, pronto se hace evidente que Sony de alguna manera ha logrado exprimir aún más el rendimiento del WH-1000XM4. El campo de sonido parece más amplio, y los auriculares pueden aprovechar el margen adicional para descubrir aún más detalles.

El WH-1000XM4 suena más compuesto y seguro, especialmente cuando se trata de frecuencias más bajas. La gama WH de Sony ha establecido constantemente un punto de referencia para la sincronización y la dinámica, y los XM4 continúan esta tendencia.

Los auriculares comunican cambios dinámicos, los saltos de momentos tranquilos a ruidosos, con facilidad. Su capacidad para encajar en el ritmo de una pista y seguirla fielmente significa que pueden entretenerte con los ritmos más básicos y luego hacer el cambio a arreglos más complejos sin pensarlo dos veces.

Conclusión

Sony podía mejorar el XM3 y de alguna manera el WH-1000XM4 lo ha logrado: son tan cómodos como siempre; introducen funciones útiles que mejoran la experiencia del usuario; y, lo que es más importante, obtiene un aumento importante en la calidad del sonido.