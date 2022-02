Tené cuidado: tu televisor Smart TV te puede estar espiando, ¿cómo solucionarlo?

Los televisores conectados a Internet que pueden ejecutar aplicaciones y transmitir todos tus servicios favoritos es en gran medida buena, porque libera a las personas de las opciones limitadas de los canales de transmisión locales y brinda un panorama completo de alternativas a las suscripciones de cable tradicionales.

Pero hay un aspecto de los televisores inteligentes que no está tan de moda. Y esa es toda la gama de anuncios invasivos e información detallada que los fabricantes de televisores, incluidas las mejores marcas, pueden recopilar sobre los hábitos de visualización de tu hogar.

Desde las aplicaciones que abrís hasta los programas que ves, tu televisor está prestando mucha atención a lo que hacés e informando para que los datos recopilados se puedan usar para personalizar anuncios para vos o para venderlos a otros grupos, en su mayoría anunciantes ).

Un informe de ganancias del fabricante de televisores Vizio reveló que la publicidad y los datos de los espectadores eran más rentables para el fabricante de televisores que el propio hardware del televisor.

Es una de las razones por las que los televisores se han vuelto tan asequibles en los últimos años, porque estas oportunidades de publicidad y recopilación de datos brindan un flujo de ingresos adicional para las empresas, lo que hace que los televisores sean rentables más allá de la venta del hardware físico.

Con televisores inteligentes que cuentan con software creado por empresas hambrientas de datos como Google y Amazon, esta lucrativa faceta de la industria de los televisores inteligentes es un pilar para todos los jugadores en el pasillo de la televisión.

Usando una variedad de tecnologías, desde el seguimiento de los programas que ves y las aplicaciones que abrís hasta la comparación de tus datos de visualización con la navegación web desde otros dispositivos gracias a la información de ubicación y dirección IP, los televisores inteligentes recopilan mucha información.

En el mejor de los casos, esos datos se utilizan para brindarte anuncios más relevantes y mejores sugerencias de contenido. Sin embargo, la mayoría de las veces también se vende a terceros. ¿La peor parte? Probablemente le diste el visto bueno para hacerlo todo cuando configuraste tu televisor en primer lugar.

El encendido de un nuevo televisor inteligente incluye invariablemente algunas pantallas breves de acuerdos de usuario que rara vez obtienen una segunda mirada de los usuarios mientras se apresuran a conectarse y comenzar a transmitir.

Pero esas pantallas breves a menudo incluyen acuerdos de usuario que pueden tener docenas o incluso cientos de páginas. E incluye otorgar permiso a la televisión para husmear en tus hábitos de visualización.

Si bien hay mucho que decir sobre las preocupaciones éticas en torno a estas prácticas, una cosa está muy clara: tenés un espía o más de uno en realidad en el living de tu casa. Hay algunas acciones que podés hacer para luchar contra la marcha de los anuncios intrusivos y el monitoreo espeluznante.

La conexión entre teléfonos y televisores refina los datos recopilados por los fabricantes.

Inhabilitar anuncios y seguimiento

La opción más fácil es optar por no recibir anuncios y seguimiento donde puedas. Gracias en gran parte a leyes como el Reglamento General de Protección de Datos de Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2020, los televisores vendidos en gran parte del hemisferio norte tienen que ofrecer a los usuarios una forma de optar por no participar en la mayor parte del seguimiento y la recopilación de datos.

El mayor infractor viene en forma de Reconocimiento Automatizado de Contenido (ACR). Esta tecnología toma una pequeña muestra de los píxeles de su pantalla como una huella digital para identificar qué contenido está viendo.

Esto permite que el televisor tenga un nivel de detalle bastante alto sobre tus hábitos de visualización, ya sea que esté transmitiendo a través de una aplicación independiente o mirando desde un dispositivo externo. Desactivar ACR detendrá la recopilación de la mayoría de los datos con un solo cambio de configuración. Pero no es una solución única para todos.

Los métodos de recopilación de datos varían ampliamente entre las marcas, y el proceso se vuelve un poco opaco al enterrar las opciones en lo profundo de la configuración y usar nombres que suenan benignos para las funciones de seguimiento.

Optar por no participar en estas prácticas eliminará la mayoría de los comportamientos preocupantes, pero no es una panacea. Es muy probable que aún se recopile cierta información en cualquier dispositivo conectado, y aún se te mostrarán anuncios y recomendaciones de contenido, aunque es posible que no se ajusten a tus gustos.

También existe el temor justificado de que las marcas de televisores no respeten por completo una solicitud de exclusión voluntaria. Este no es un temor infundado, porque varias marcas importantes han sido sorprendidas actuando un poco sombrías sobre estas prácticas. Es comprensiblemente sospechoso confiar en ellos para que respeten una casilla de verificación o un cambio de configuración que corta un importante flujo de ingresos.

Borrón y cuenta nueva en tu Smart TV

Otro método simple para cortar cualquier práctica de datos que no te parezca bien es detenerla en la fuente, la conexión a Internet. Al configurar tu televisor, no lo conectés a Wi-Fi o a una línea Ethernet. Sin conectividad a Internet, tu televisor inteligente es tonto. En algunos televisores, es obligatoria una conexión a Internet para completar la configuración, por lo que esto puede hacer que un televisor sea tan tonto que sea inútil.

Si ya tenés un televisor inteligente configurado, aún podés realizar un restablecimiento de fábrica, lo que borrará todas tus aplicaciones y configuraciones, pero también te permite configurar el televisor como nuevo, completo con la oportunidad de omitir el Wi-Fi. e iniciar sesión. Pero, al igual que con la compra de un televisor tonto, simplificar un televisor inteligente y eliminar las funciones integradas por las que pagaste no atraerá a todos.

Los servicios de streaming también recopilan información del usuario.

Cómo deshabilitar anuncios y seguimiento en televisores inteligentes

Aquí te mostramos cómo encontrar los menús y las configuraciones necesarias para tu televisor inteligente, categorizados por marca y plataforma de televisor inteligente.

Android TV y Google TV

Debés ir a Configuración > Acerca de > Información legal. Aquí podés deshabilitar los anuncios personalizados. En los televisores Sony, también deberá deshabilitar Samba TV. Debés ir a Configuración > Preferencias del dispositivo. Apagá Samba Interactive TV para deshabilitar ACR

Sistema operativo LG

Debés ir Configuración > Configuración adicional > General. Seleccioná Live Plus para deshabilitar ACR. Seleccioná Anuncios y cambiá la configuración a "No vender mi información personal". Debés ir luego a Configuración > Configuración adicional > Acuerdos de usuario.

Revisá los términos de uso y la política de privacidad y luego desactivá la visualización de información, la información de voz, la publicidad basada en intereses y entre dispositivos, y el reconocimiento automático de contenido de Live Plus. Luego debés ir a Ajustes > Privacidad. Seleccioná Smart TV Experience para deshabilitar "Usar información de entradas de TV".

Seleccioná Publicidad para ajustar la configuración de seguimiento de anuncios. Seleccioná Micrófono para ajustar la configuración de Acceso al micrófono del canal y Permisos del canal

Samsung Tizen

Debés ir a Configuración > Soporte > Términos y privacidad > Opciones de privacidad. Seleccioná Ver servicios de información para deshabilitar ACR. Seleccioná Publicidad basada en intereses para ajustar la configuración de personalización de anuncios. Seleccioná Servicios de reconocimiento de voz para ajustar la recopilación de datos de voz.