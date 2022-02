¿Es malo dejar cargando el celular durante toda la noche?

La costumbre de cargar el celular durante toda la noche es un hábito muy común.

Ahora bien, ¿es bueno o malo para el celular?

Qué pasa si se deja el celular cargando durante toda la noche

Lo primero que hay que saber es que todos aquellos celulares que tengan una batería de litio no tendrán problema con este hábito.

Esto significa que aquellos aparatos que tengan este tipo de batería quedan fuera de peligro frente a este hábito, dado que los teléfonos celulares con batería de litio tienden a cortar la energía cuando llegan al 100%.

En caso de que el celular se use mientras está conectado, la pérdida energética será nuevamente completada para que así tengas otra vez el 100%.

Un dato clave: es importante tener siempre el puerto USB Tipo-C del reléfono Android totalmente limpio, libre de pelusas.

La lista completa de los celulares que dejarán de funcionar en este 2022

Cada año, nuevos celulares salen al mercado y renuevan la oferta de teléfonos que los usuarios pueden elegir para su uso cotidiano. Pero esa renovación constante tiene un obvio lado contrario: muchos modelos quedan obsoletos, ya que no reciben nuevas actualizaciones de software.

De esta manera, las personas ya no podrán tener las últimas versiones de los sistemas operativos de los teléfonos celulares, así como tampoco recibirán actualizaciones de ciertas apps, que toman decisiones similares. Con el tiempo, el celular y las herramientas en él acabarán por quedar obsoletos y lentamente dejarán de ser funcionales.

Recientemente, el portal especializado Statista indicó que el mundo tiene más de 6 mil millones de usuarios de smartphones. Esta cifra representa un 80 por ciento de la población de todo el planeta.

Porque hay muchos celulares, porque el mercado se renueva constantemente y porque las empresas necesitan generar más y más ganancias, los fabricantes continúan mejorando sus aparatos con nuevas versiones, modelos y funcionalidades.

Qué celulares Android dejan de funcionar en 2022

A partir del 1 de enero de 2022, los celulares con sistema operativo versión 2.3.7 o inferior no recibirán actualizaciones. Esto significa, como se ha mencionado, que comenzarán a quedar obsoletos hasta llegar al punto en que ya no sea posible utilizarlos.

Los celulares seguirán funcionando, claro, pero el sistema operativo, al no ser actualizado periódicamente, se irá ralentizando.

De este modo, dificultará el uso, al tiempo que también se dejarán de actualizar algunas aplicaciones -como WhatsApp-. Este cóctel resulta explosivo para el funciomaniento del teléfono celular, que lentamente dejará de ser útil para el usuario.

Muchos celulares con Android dejarán de funcionar a partir del 2022

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar Cat B15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawei Ascend Mate.

ZTE V956.

UMi X2.

Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

Que iPhone (iOS) dejan de funcionar en 2022

Es importante tener en cuenta que desde Apple también se ha dado a conocer el listado de celulares dejarán de funcionar este año.

iPhone 4 (8 GB)

iPhone 4S

iPhone 4S (8 GB)

iPhone 5

iPhone 5C

Por qué estos celulares dejarán de funcionar en 2022

Los teléfonos celulares dejarán de funcionar debido a que no recibirán más actualizaciones de seguridad o software, ya que los fabricantes presentan aparatos mejorados con nuevas funciones.

Además, y de acuerdo con un artículo del sitio en inglés DZnet, la obsolescencia de los teléfonos celulares se debe a un cambio en los modos de navegación protegidos por los certificados Let’s Encrypt Secure-Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS).

Con este cambio, algunos sitios protegidos por Let’s Encrypt informarán a los usuarios sobre las fallas en la conexión a internet, por lo que no podrán acceder a más de mil millones de sitios web.

En algunos teléfonos celulares, el mismo artículo menciona que quizás no perderán la conectividad por completo, pero les aparecerá un mensaje de error al momento de querer acceder a algún sitio web popular o, bien, a las actualizaciones de tus aplicaciones.

Hay muchos celulares que dejarán de recibir actualizaciones a partir de 2022

Es por este motivo que los celulares que funcionan con Android 7.1 Nougat de 2016 o anterior a este, podrían estar experimentando dichas fallas o no tendrán acceso a internet a partir del 1 de septiembre del 2021, por lo que quedarán obsoletos.

Aunque las causas no son responsabilidad de los desarrolladores de celulares Android, DZnet explica que crear actualizaciones para cada teléfono es un reto demasiado complejo, porque también se tienen que crear soportes para los operadores de cada telefonía móvil.

Es por eso que algunos celulares dejan de funcionar, ya que se le apuesta a los dispositivos de sistemas operativos más recientes para facilitar la enorme labor.

De acuerdo a la información de Napsix, la lista de los teléfonos que podrían experimentar fallas o quedar obsoletos frente a este cambio en Android es la siguiente: LG X Style, Sony Xperia Z3, Sony Xperia XA, Samsung Galaxy J5, S5, S6, S7, Samsung Galaxy Note 5, Huawei Mate 8, LG G4 BEAT, Lenovo Moto G4, LG G5, Huawei P8, Huawei G7, Nexus 5, 6 y 7.

¿Es posible revisar si mi celular deja de funcionar en 2022?

Para verificar si tu celular es uno de los que dejará de funcionar para el 2022 deberás ingresar a la parte de "Ajustes" o "Configuración", después ubicar la pestaña "Acerca del teléfono" o "Sobre el teléfono", ahí se podrá verificar el nombre del dispositivo y el sistema operativo que tiene.

¿Qué hago si mi celular está en la lista?

El sitio DZnet explica que estos cambios afectarán a muchos usuarios de teléfonos celulares con sistema operativo Android, por lo que es posible que muchos usuarios entren en pánico. Pero no es necesario.

El informe también explica que mientras el celular siga funcionando de manera correcta no es necesario correr a comprar uno nuevo, solo se debe tener en cuenta esta información para pensar en adquirir un dispositivo más nuevo en caso de necesitarlo en el día a día.

¿Se puede hacer algo para evitar el "apagón" de celulares?

El sistema operativo de los celulares tiene más duración que las funciones del mismo, por lo que es muy probable que algunos de estos modelos aún continúen con sus funciones básicas para el próximo año.

El problema aparecerá cuando se dañen o descompongan, ya que los soportes técnicos originales de las marcas no podrán solucionar el problema.

En qué celulares deja de funcionar WhatsApp

WhatsApp no deja de realizar cambios para mejorar su servicio y potenciar el área de privacidad y seguridad, dos áreas sumamente fundamentales para que la gente se sienta respaldada a la hora de enviar y recibir mensajes, fotos y videos con sus respectivos dispositivos.

Teniendo en cuenta esto, y de cara al 2022, varios celulares dejarán de funcionar. ¿Cuáles son?

En los últimos días, las autoridades de WhatsApp tomaron la decisión de que una gran cantidad de modelos de celulares ya no tengan el permiso correspondiente para poder utilizar la aplicación de mensajería.

De acuerdo a lo que ha informado la empresa estadounidense, aquellos dispositivos que sí podrán utilizar el servicio son los siguientes: los que cuenten con Android OS 4.1; iOS 10 (Apple); y KaiOS 2.5.8, y todas las versiones posteriores de cada sistema operativo mencionado.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares porque ya no se actualizará

En caso de que un celular no cuente con -al menos- dichos sistemas operativos, lo único que tendrá que hacer es actualizarlo.

¿Cómo actualizar el sistema operativo del celular? Para hacerlo, es necesario descargar la nueva versión. No obstante, en caso de que dicho dispositivo no tenga espacio o cuente con otra complicación, lo cierto es que ya no podrá usar esta app, o al menos no contará con la última versión.

Cuáles son los celulares que dejan de funcionar en WhatsApp en 2022: la lista completa

Cómo saber en qué celulares deja de funcionar WhatsApp

En caso de querer seguir utilizando la aplicación de WhatsApp, la empresa insiste en que el celular del usuario deberá contar con ‘‘el sistema operativo Android 4.1 o una versión posterior’’.

Además, tendrá que elegir la opción de ‘‘recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación’'. Por su parte, aquellos usuarios que tengan dispositivos de Apple deberán tener en cuenta que tienen que contar con iOS 10 o una versión posterior.

Los usuarios de muchos celulares ya no podrán usar WhatsApp por un problema en su actualización

Cómo comprobar si mi celular Android ya no actualizará WhatsApp

Para comprobar si el celular quedó anclado en Android 4.04, en los ajustes generales del teléfono hay una opción que permite ver la información del dispositivo y que suele encontrarse al principio o al final de ese menú.

Entre los datos que aparecen dentro de ese apartado, como el modelo del dispositivo y el número de serie, se encuentra la versión de Android o la versión del software.

En caso de que el celular cuente con una versión por debajo de Android 4.1, es conveniente que el usuario compruebe si tiene actualizaciones disponibles, ya que, si así fuera, tal vez la versión que se encuentre descargable le permita seguir utilizando WhatsApp.

Para poder asegurarse si tiene actualizaciones disponibles, en la misma ventana donde puede comprobarse la versión de Android suele aparecer la opción de buscar actualizaciones del software. Si aparece alguna, tendrá la opción de actualizar el sistema y, si no, se especificará que no se han encontrado actualizaciones.

Cómo comprobar si mi celular iPhone ya no actualizará WhatsApp

En los dispositivos de Apple, a través de los ajustes del teléfono, hay que buscar la opción General. Cuando se toca allí, se puede ver un menú desplegable con la información del teléfono celular y una opción de actualización del software.

En la primera opción, puede ver la versión de iOS que tiene; en la segunda, el usuario podrá comprobar si hay alguna actualización disponible.

En el caso de que no pueda actualizar el smartphone, desde WhatsApp recomiendan que guarde una copia de seguridad en la nube con el historial de conversaciones (si es que no quiere perderlas).

De esa manera, en caso de que tome la decisión de cambiar de dispositivo, el usuario podrá recuperar los chats al volver a descargar la aplicación en el nuevo smartphone.

En el menú de WhatsApp, que suele desplegarse en la esquina superior derecha, al ingresar en los ajustes de los chats, aparece la opción de realizar una copia de seguridad. Al insertar un correo electrónico (algo que seguramente se le solicitó en el pasado), la copia se almacenará en Google Drive o, en los iPhone, en iCloud.

Tanto en Android como en iOS puede exportar los chats en un archivo que le da la opción de incluir las imágenes, los vídeos o los documentos intercambiados con sus contactos.