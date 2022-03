Algoritmos en tu vida cotidiana: así es el mundo del texto automático

Imagínate un mundo en el que las computadoras puedan escribir sus propios textos. Podrías encontrarte con un libro, un artículo académico o periodístico, escritos por una computadora.

Y no nos referimos a que lo escribió una persona usando una computadora, sino que la computadora sola a partir de una imagen, o un conjunto de lineamientos se las arregla para escribir todo el texto sola.

Bueno, ese mundo ya existe, y es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cómo lo hacen? Esto tal vez sea más sorprendente aún: lo logran leyendo, y tienen un montón para leer, todo Internet con todos los e-books, páginas web, blogs, y un largo etcétera.

Los sistemas actuales de generación de texto leyeron más que cualquier eximio lector, más que todos los premios Nobel juntos, y en muchos idiomas, casi todos los idiomas.

Si es cierto que las computadoras ya pueden escribir sus propios textos: ¿cómo puedo estar seguro de que este artículo lo escribieron ustedes y no una computadora? Creo que vas a tener que confiar y creernos.

Mejor aún, hagamos una prueba. Los párrafos anteriores lo escribimos nosotros, pero vamos a dejar que el siguiente lo escriba uno de los algoritmos más potentes del mundo en generación automática de texto: el GPT3.

¿Ves? No sabemos si este segundo párrafo lo escribió usted o una computadora pero es probable que no lo sepas con certeza. La idea de que estos algoritmos son capaces de generar texto a partir de otro texto es bastante nueva y no tiene mucho tiempo de haberse popularizado. Es más, ni siquiera es tan popular.

Sin embargo, es un tema poco explorado, poco comentado, y no se le da la importancia que se merece. También es algo inevitable. ¿Qué pasaría si una computadora pudiera escribir perfectamente? ¿Cuál sería el resultado? ¿Podríamos seguir escribiendo? ¿Por qué escribimos? Y lo más importante, ¿podría una computadora escribir mejor que nosotros?