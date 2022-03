Algoritmos: proponen crear una Agencia Nacional para reglamentar su uso

La Defensoría del Pueblo bonaerense recomendó al Congreso de la Nación la redacción, tratamiento y aprobación de un proyecto de ley que apunte a la creación de una Agencia Nacional de Algoritmos, un organismo que sirva para mejorar la protección de los datos personales ante el uso que hacen de ellos las empresas digitales.

"Esta idea nace de entender que estas compañías tienen un poder casi absoluto en cuanto al acopio y utilización de nuestros datos personales. Conocen en forma exhaustiva todo de nosotros y nosotras y no podemos eludir a los algoritmos, que eligen presentarnos al mundo de una forma sólo guiada por el ánimo de lucro de estas firmas", expresó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Según informó el organismo en un comunicado, el funcionario indicó que "resulta indispensable crear un estándar de protección de las personas que limite el libre desempeño de los algoritmos, y que analice las finalidades y valores que persigue la inteligencia artificial. Desde el Estado debemos evitar que se instaure un modelo de totalitarismo digital".

El pedido realizado por el organismo apunta a que el Congreso cree esta agencia para velar por la vigencia, aplicación y eventuales reformas de la ley de protección de datos personales; la digitalización del Estado; la ciberseguridad; la soberanía digital; la protección de la ciudadanía ante los posibles riesgos que deriven de la implementación de algoritmos e inteligencia artificial; y la supervisión y registro de los algoritmos e inteligencia artificial a fin que no contengan sesgos de género, raza o clase, etc.

Las redes sociales están bajo la mira en gran parte del mundo por su influencia.

"No puede ser que tres o cinco personas tengan más poder que los Estados"

Cambridge Analítica o el referido al Brexit en Gran Bretaña nos muestran cómo los algoritmos pueden ser utilizados para incidir en la vida política, social y económica de las sociedades. Hay un direccionamiento de la voluntad de las personas mediante la utilización de grandes cantidades de información obtenidas de las redes sociales que hoy se encuentran fuera de toda regulación", explicó Lorenzino.

En declaraciones a la FM 107.3, Lorenzino, se refirió a la propuesta: "Nosotros creemos que hay un totalitarismo digital, donde no está transparentada la manera en que Google, y todos los buscadores, construyen los algoritmos para que aparezcamos en el orden en que ellos dispongan".

"Me parece que es necesario regular a estas empresas que tienen más poder que los Estados, que los gobiernos, y que, lamentablemente, no transparentan su información, más allá de que son muy necesarios. Los usamos todos los días en nuestras vidas. Requieren una regulación como por ejemplo está empezando a hacer hoy Dinamarca o muchos países de la Unión Europea", dijo.

"No puede ser que tres personas o cinco, que son los dueños de las empresas, tengan más poder que gobiernos, que Estados. Está mal que nadie los regule, que nadie los controla. Me parece que no funciona, está claro que no funciona y que es arbitrario y que es absolutamente tendencioso en función de una rentabilidad y un interés", agregó.

Señaló entonces mque "Google no es inocuo, tiene un interés. No es que es aséptico y no tiene decisión. Tiene decisión cuando en un buscador te pone primero un tema que otro, o una información respecto a otra. Eso lo tenemos que regular para poder tener nosotros los Derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en todo el resto de las cuestiones menos en este tema", advirtió.