Todo lo que debés saber sobre las llamadas de WhatsApp

En esta nota, analizaremos en profundidad cómo hacer llamadas telefónicas y video llamadas en WhatsApp. Muchas de las funciones son prácticamente idénticas para las versiones de Android e iOS de la aplicación.

Si deseás hacer llamadas telefónicas en estos días, usar un teléfono fijo es muy de la década del 90. Las aplicaciones de mensajería en dispositivos móviles y de escritorio acaparan estas comunicaciones, ya que todas adoptan capacidades de video chat y VoIP (Voice over Internet Protocol).

Skype comenzó todo, y ahora todos, desde Facebook Messenger y Zoom hasta Signal y WhatsApp, han sacado sus propias versiones.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo.

Cómo hacer una llamada telefónica o un video llamado en WhatsApp

Para hacer una llamada telefónica individual en WhatsApp, debés ir al contacto con el que deseás hablar. En la esquina superior derecha de la pantalla, verás íconos: uno para llamar y otro para video. Elegí el que deseás en función del tipo de llamada que desee realizar. Tu dispositivo ahora llamará a su contacto.

Hay botones en la parte inferior para finalizar la llamada, silenciarla y ajustar el volumen. Alternativamente, debés ir a la pestaña Llamadas, tocá el ícono Nueva llamada en la parte superior izquierda y elegí tu contacto desde allí. Esta sería la forma más eficiente si tu contacto ha sido archivado y actualmente no está en tu lista principal.

Cómo cambiar entre una llamada telefónica de WhatsApp y un video llamado

Si estás en una llamada telefónica y deseás cambiar a un video llamado, o viceversa, hay una manera de hacerlo sin colgar y comenzar la llamada nuevamente. Cuando la llamada esté en curso, tocá el icono de la cámara en la parte inferior de la pantalla.

Si estás en una llamada telefónica, tocá el ícono de la cámara encenderá la cámara. Si estás en un video llamada, al tocar el ícono de la cámara apagarás el video.

WhatsApp ofrece cifrado en sus llamadas.

Cómo aceptar o rechazar una llamada telefónica o un video llamado de WhatsApp

Cuando alguien te llame por WhatsApp, la pantalla mostrará quién está llamando. En la parte inferior de la pantalla hay dos botones: Aceptar y Rechazar. Elegí el que coincida con tu estado de ánimo, las ganas de hablar con esa persona o si te interrumpen haciendo algo muy importante, como actualizar tu estado de Facebook.

Cómo hacer una llamada telefónica o un video llamado de grupo/conferencia de WhatsApp

Si deseás realizar una llamada de grupo/conferencia en WhatsApp, podés tener hasta ocho participantes (incluido vos mismo). Debés ir la pestaña Llamadas y seleccioná el ícono Nueva llamada en la parte superior.

Ahora seleccioná Nueva llamada de grupo. Tus contactos aparecerán con casillas de verificación circulares junto a ellos. Marcá los que deseás que estén en la llamada grupal, luego tocá el ícono del teléfono o el ícono de video en la parte superior.

WhatsApp permite el mensaje de comunicaciones en diferentes formatos.

Cómo agregar personas adicionales a una llamada telefónica o video llamada de WhatsApp

Si estás en medio de una llamada y decidís agregar participantes adicionales, podés hacerlo fácilmente sin colgar y reiniciar la llamada. En la pantalla de llamada, tocá este pequeño ícono en la esquina superior derecha.

Esto abre tu lista de contactos. Seleccioná a quién desea agregar a la llamada. Tu teléfono comenzará a sonar y podrás elegir si lo acepta o no.

Cómo bloquear llamadas de WhatsApp y detener llamadas telefónicas molestas

Si alguien te molesta con llamadas telefónicas no deseadas persistentes, podés bloquearlo para que no lo vuelva a hacer. En Android tocá los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Cuando el menú se despliega, elegí Más en la parte inferior.

Ahora seleccioná Bloquear para evitar que el contacto vuelva a comunicarse con vos. Esto también incluye el envío de mensajes de texto a través de WhatsApp. Pero si tienen tu número de teléfono, también querrás bloquearlos en la configuración de tu dispositivo.

En un iPhone, tocá primero el nombre del contacto en la parte superior. Ahora desplazáte hacia abajo y tocá Bloquear contacto.

WhatsApp es propiedad de Facebook.

Cómo reducir la cantidad de datos que genera una llamada de WhatsApp

Si estás haciendo y recibiendo llamadas de WhatsApp a través de wi-fi, entonces no tenés que preocuparte de que las llamadas consuman una cantidad de datos mensuales de Internet. Pero si tenés una tarifa móvil mensual y necesitás asegurarte de tener suficientes GB hasta fin de mes, hay una manera de reducir la cantidad de datos que consume una llamada de WhatsApp.

Debés ir a Configuración—>Almacenamiento y datos y seleccioná Usar menos datos para llamadas. Como resultado, la calidad de audio y video de tus llamadas disminuirá ligeramente, pero si te estás quedando sin datos de Internet, una imagen algo borrosa es mejor que nada.

Preguntas frecuentes sobre WhatsApp

¿Las llamadas de WhatsApp aparecen en la factura de tu teléfono?

No, porque las llamadas de WhatsApp se realizan a través de tu plan de datos de Internet o tu wi-fi. Por lo tanto, no aparece ningún registro de una llamada en tu factura de teléfono móvil detallada. Sin embargo, aparecerán en el registro de llamadas de su teléfono, pero podés borrarlos fácilmente.

Hay herramientas en WhatsApp para enriquecer las comunicaciones.

¿WhatsApp cobra por llamadas internacionales?

No, porque solo estás llamando desde una cuenta de WhatsApp a otra cuenta de WhatsApp a través de Internet. Por lo tanto, el único "costo" de una llamada internacional de WhatsApp es la cantidad de datos que consume del plan de datos de su dispositivo.

¿Las llamadas de WhatsApp están encriptadas?

Sí, cada llamada está "cifrada de extremo a extremo". Para una explicación más detallada, consulte nuestro artículo sobre el cifrado de WhatsApp.

¿WhatsApp puede llamar a teléfonos fijos?

No, solo podés llamar a otras cuentas de WhatsApp.

¿Puedo hacer un video llamado en el escritorio de WhatsApp?

Sí, el escritorio de WhatsApp funciona de la misma manera que la aplicación móvil con respecto a las llamadas.

¿Se guardan el video llamadas de WhatsApp?

No, no es posible grabar video llamadas de WhatsApp y la aplicación no guarda nada en sus servidores. Además, con cada llamada encriptado, WhatsApp no podría guardar nada aunque quisiera.

¿Un video llamado de WhatsApp te muestra en línea?

Sí, si estás hablando con uno de tus contactos de WhatsApp, tus otros contactos te verán en línea.