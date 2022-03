Apple impulsaría el modelo Netflix: pagar una suscripción para tener el iPhone

Apple estaría desarrollando un servicio de suscripción de hardware que permitiría a los clientes suscribirse y tener acceso al iPhone u otro dispositivo de la compañía, como parte de su membresía.

En otras palabras: se podrían alquilar dispositivos a la propia Apple como si fuera un vehículo.

Según ha informado Bloomberg, los clientes podrían pagar una cuota de suscripción mensual y obtener acceso a un dispositivo durante el periodo que dure la suscripción. Esto sería una gran novedad para los clientes que no tienen suficiente dinero como para comprar un iPhone, iPad o Mac, que suelen ser dispositivos muy caros y por los que hay que hacer un importante esfuerzo económico.

Apple pretende que el proceso de alquiler de un iPhone o un iPad sea muy similar con la compra de almacenamiento en iCloud o el pago de una suscripción a Apple Music, y que los clientes puedan suscribirse al hardware con su ID de Apple y su cuenta de la App Store.

Para poder acceder a este tipo de suscripciones Bloomberg ha informado que los clientes podrían hacerlo a través de la App Store, a través de la página web de la compañía o la tienda online de Apple.

Este servicio se diferenciaría del Programa de Actualización del iPhone porque Apple cobraría una cuota mensual, que aún está por determinar, en lugar de dividir el costo de un dispositivo en un periodo de 12 o 24 meses.

También abarcaría otros productos de Apple, mientras que el Programa de Actualización del iPhone se limita solamente a los teléfonos móviles.

En este sentido, es posible que Apple permita a los usuarios suscriptos cambiar sus dispositivos viejos por modelos actualizados cuando se lancen productos renovados como el próximo iPhone 14.

Además, la compañía de Cupertino ha mantenido conversaciones internas sobre la vinculación del programa de suscripción con los paquetes Apple One y los planes de asistencia técnica AppleCare.

Las computadoras también se podrían alquilar

Según Bloomberg, el servicio será el "mayor empuje hasta ahora" de Apple en las ventas recurrentes; sin embargo, se trata de un proyecto que todavía está en desarrollo y se sabe bastante poco sobre él en este momento.

No obstante, la compañía que dirige Tim Cook ha estado trabajando en él durante meses, pero se ha tenido que aplazar en el tiempo para permitir a Apple centrarse en un servicio paralelo al estilo buy now, pay later que está pensado para permitir pagar las compras de Apple Pay en cómodas cuotas.

¿Cuándo llegará?

Pese a los pocos detalles que se tienen, Apple podría acabar implementando este nuevo servicio de suscripciones de hardware a finales de 2022, pero podría retrasarse hasta 2023 e incluso acabando en un cajón si no le ven potencial suficiente como para lanzarlo al mercado.

Otras empresas del sector ya han puesto en marcha servicios similares. Google también ha intentado un enfoque similar con sus portátiles Chromebook, que están dirigidos a clientes corporativos. Por otra parte, Peloton ya ha comenzado a probar un servicio de suscripción que permite a los clientes alquilar bicicletas y todo tipo de contenido de fitness.