Bitcoin: estas son las 3 preguntas que debés hacer antes de comprar criptomonedas

Los expertos que siguen el sector dicen que el enfoque para invertir no es tan diferente de otras inversiones que tienen un perfil de alto riesgo

Los inversores individuales que consideran apostar al Bitcoin y otras criptomonedas se encuentran con un mundo diferente al de las finanzas tradicionales.

Los precios pueden fluctuar enormemente en medio del comercio rápido de activos respaldados solo por bloques de código de computadora.

A pesar de la complejidad, los expertos que siguen el sector dicen que el enfoque para invertir en criptomonedas no es tan diferente de otras inversiones que tienen un perfil de alto riesgo: no inviertas dinero que no podés permitirte perder, aseguráte de tener sus otras bases financieras cubiertas y sé paciente.

La criptoinversión es muy diferente a la inversión tradicional. Se trata de comprar algo que tiene algunos fundamentos que crees que tendrán valor a largo plazo.

La tecnología subyacente, conocida como blockchain (cadena de bloques), tiene potencial. En una red de cadena de bloques, las computadoras trabajan juntas para autenticar transacciones sin la ayuda (y costos masivos) de autoridades centrales como bancos o reguladores gubernamentales.

Bitcoin es la criptomoneda más difundida.

¿Estás en condiciones de comprar criptomonedas?

En general, si decidís comprar Bitcoin, éste pertenece a un grupo de activos relativamente riesgosos que constituyen un pequeño porcentaje de su cartera general: del 5% al 10 es una pauta común. No se recomienda que nadie invierta en criptomonedas antes de alcanzar otros objetivos para la salud financiera a corto y largo plazo.

Más allá de eso, comprar criptomonedas no requiere un compromiso financiero sustancial. Algunos intercambios en línea permiten a los clientes comprar en incrementos de un dólar o menos. Una forma de ingresar a las criptomonedas es ahorrar unos cuantos dólares por semana.

Bitcoin es un activo digital aunque se lo representa como una moneda física.

¿Hiciste tu tarea?

Los intercambios de criptomonedas en los últimos años facilitaron la compra, la tenencia y la venta. Sin embargo, si no deseás delegar la seguridad de tus fondos a los operadores del intercambio, deberás investigar un poco sobre cómo funcionan las billeteras digitales y cuál es la mejor para vos.

Sin embargo, en términos más generales, ayuda a comprender qué es la tecnología blockchain, cómo la utilizan los productos de la competencia y cuáles tienen posibilidades de éxito. Además, hay mucha expectativa en torno a las criptomonedas, lo que significa que los inversores deben estar atentos a las señales de alerta.

Esta industria está plagada de monedas que no tienen caso de uso y en muchos casos son estafas reales, lo que significa que son solo personas que buscan su dinero.

Bitcoin es un activo muy volátil.

Investigá sobre la criptomoneda

Si bien es posible que no necesites experiencia en codificación, vale la pena el esfuerzo de ver cómo se puede usar una criptomoneda. Una forma de hacerlo es leer el libro blanco, un documento a menudo técnico que describe cómo funcionará una red.

Bitcoin, por ejemplo, está diseñado para ser dinero digital real utilizado como pago por bienes y servicios. Ether, la segunda criptomoneda más valiosa, también se puede usar como pago o para compensar a los usuarios que ayudan a operar la red Ethereum.

La red está diseñada para ejecutar "contratos inteligentes" que se pueden liquidar automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Se recomienda observar cómo se distribuye el suministro de una criptomoneda, incluso si hay un suministro máximo que pueda circular.

Estas consultas pueden ser muy tediosas, pero sin duda te brindarán una gran perspectiva sobre lo que sucederá con el precio de la moneda con el tiempo.

Bitcoin es la criptomoneda más famosa del orbe.

¿Cómo te diversificarás?

Todas las criptomonedas enfrentan un riesgo inherente: la tecnología Blockchain es bastante nueva y nadie sabe con certeza si brindará los beneficios económicos con los que cuentan sus partidarios.

Cualquier inversión en cualquier activo criptográfico es una apuesta en el futuro de que las transacciones, los activos y la información en general se almacenarán y transmitirán cada vez más en una cadena de bloques subyacente.

E incluso si blockchain cumple con las expectativas de las personas que invierten en el campo, todavía habrá criptomonedas que no funcionarán. Se recomienda distribuir tus inversiones entre varios activos que crea que tienen potencial a largo plazo.

Ethereum y Ripple compiten con Bitcoin para atraer inversores.

Diferencias con otras inversiones

No hay muchas opciones dentro del espacio de las criptomonedas que sean comparables a los fondos mutuos u otros vehículos de inversión que brindan a los inversores cotidianos una amplia exposición a muchos activos.

Además del nuevo ETF vinculado a Bitcoin, algunos fondos cotizados en bolsa se enfocan en empresas que trabajan en proyectos relacionados con blockchain.

Otros ETF que se han propuesto en realidad contendrían criptografía, pero aún no se han aprobado. Los inversores también pueden considerar las acciones de empresas en la industria de las criptomonedas, como Coinbase.

Independientemente de cómo abordés las criptomonedas, la diversificación de inversiones debe considerarse en toda tu cartera y las inversiones alternativas generalmente deben comprender solo una pequeña parte de eso.