Ahorro de luz: 7 artefactos que te conviene mantener desenchufados en tu casa

El ahorro de luz cobra relevancia debido a la inflación y al aumento de los precios del gas natural y la energía, por los cuales verás este año un incremento significativo en tus facturas de servicios públicos.

Averiguar cómo reducir tu factura de electricidad puede ser tan simple como investigar qué equipos te están costando más en cuanto al consumo.

Ahorro de luz: cómo debés calcular el consumo

Para hacer esto, podés seguir una fórmula simple para determinar cuántos kilovatios-hora (kWh) usa un dispositivo en un mes o año, y luego encontrar formas de reducirlo cuando sea posible.

Los kilovatios-hora son esencialmente una forma de medir la cantidad de energía que usa un dispositivo en una hora de estar encendido.

Si observás la mayoría de los electrodomésticos, proporcionarán un voltaje o un rango de voltaje en el que funciona el dispositivo: cuántos vatios quema en una hora.

Una vez que tengas ese dato, dividilo por 1.000 (para convertir los vatios en kilovatios) y luego multiplicá por cuántas horas al día usás el equipo.

Eso te dará una cifra básica de cuántos kilovatios-hora al día estás usando con ese dispositivo.

A partir de ahí, podés obtener tu tarifa directamente de tu proveedor de energía.

A partir de cuáles son sus costos, podés determinar qué electrodoméstico o dispositivo es el vampiro de energía real y cuál realmente no usa mucha electricidad.

Equipos hogareños que te conviene mantener desenchufados

Ventilador de techo

Su potencia media es de 35 vatios. Un ventilador de techo puede ser una buena alternativa al aire acondicionado.

Con 35 watts de consumo, dejar el ventilador de techo encendido todo el día te costará muy poco, lo cual es una ganga escandalosa en comparación con lo que costaría tu aire acondicionado.

Un gran consejo en climas con noches más frescas es encender los ventiladores de techo por la noche y mantener las ventanas abiertas.

Los ventiladores pueden aspirar aire fresco durante toda la noche que ayudará a mantener la casa fresca hasta el día siguiente.

Podés mantener los ventiladores de techo desenchufados durante los meses más fríos o, si están cableados, asegurarte de mantenerlos apagados.

Bombilla de luz incandescente

Su potencia media es de 60 vatios. La pregunta es casi obvia: ¿Por qué seguís usando bombillas incandescentes?

El uso de bombillas más nuevas te ahorrará mucho a largo plazo, tanto en tu factura de energía como en tus viajes a la ferretería.

En comparación con una bombilla incandescente de 60 vatios, una bombilla moderna de 15 vatios utiliza una cuarta parte de la energía y dura 10 veces más, mientras que una lámpara LED de 12 vatios utiliza tan solo una quinta parte de la energía y dura 25 veces más.

Lavavajillas

Su potencia promedio es de 330 vatios, dependiendo de su lavadora. Incluso si no mantenés tu lavavajillas desenchufado cuando no está en uso, hay formas de reducir sus costos de energía.

Hacer funcionar su lavavajillas solo cuando está lleno te ayudará a ahorrar energía, al igual que encontrar oportunidades para lavar los platos a mano cuando no haya suficientes para garantizar el funcionamiento del lavavajillas.

Los electrodomésticos son cada vez más eficientes, así que buscá el modelo más eficiente cuando sea el momento de reemplazar tu heladera, lavavajillas, lavarropa u otro electrodoméstico.

El reemplazo de un electrodoméstico viejo, incluso si aún funciona, puede tener sentido desde el punto de vista económico si existe el ahorro de energía.

Toallero eléctrico

Su potencia promedio es de 140 vatios. No hay nada como envolverse en una toalla tibia después de una ducha, pero este pequeño lujo diario podría estar costándote más de lo que creés.

Algunos toalleros con calefacción están construidos sin interruptor de apagado ni temporizador, lo que significa que se encienden automáticamente cuando se enchufan.

Solo mantené enchufado un toallero caliente durante el tiempo que dure la ducha y desenchufálo después de usarlo.

Cafetera

Su potencia promedio es de 1.000 vatios. Tu cafetera requiere mucha energía mientras está en uso, por lo que es mejor mantenerla desenchufada cuando no lo esté.

Si tenés una cafetera instantánea, mantenéla conectada a un temporizador para ahorrar en tus costos de carga de energía en espera.

Microondas

Su potencia promedio es 1.500 vatios. No sorprende que un horno de microondas use mucha energía cuando calentás una comida completa en cuestión de minutos, pero también usa energía cuando no está funcionando.

Todos los electrodomésticos con reloj usan energía inactiva, y un microondas no es una excepción. Lo más probable es que puedas ver fácilmente la hora en tu reloj o teléfono móvil cuando estás en la cocina, por lo que no es necesario tener el microondas conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Impresora láser

Su potencia media: es de 250 vatios. Es probable que tu impresora láser esté en modo de espera más de lo que realmente está en uso, por lo que puede ser fácil pasar por alto a este vampiro de energía.

Podrías ahorrar simplemente desconectando tu impresora cuando no la estés usando.