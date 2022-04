Cuánto cuesta Disney Plus en la Argentina: precios y planes abril de 2022

Disney Plus llegó en 2021 a la Argentina, con su selección exclusiva de películas y series de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic.

Disney Plus Argentina ofrece cinco perfiles diferentes para sus suscriptores e incluso, permite crear perfiles específicos para niños.

Esta plataforma de streaming se puede usar desde tu TV conectada a Internet, tu computadora o notebook, celular y tableta.

Además podés ver contenido en cuatro pantallas en simultáneo. Así, varias personas pueden acceder a la vez a la cuenta.

La plataforma de Disney Plus ofrece en la Argentina una amplia variedad de contenido y producciones originales. Entre ellos se destacan las obras de The Walt Disney Company y Pixar, además de contenido de National Geographic, Star Wars y Marvel.

Frozen es uno de los contenidos exclusivos de Disney Plus.

¿Cuánto cuesta Disney Plus en la Argentina?

El precio de la suscripción de Disney Plus en la Argentina es de $385 mensuales, aunque también podés pagar la suscripción anual por un 16% menos ($3.850)

Sin embargo, desde Disney Plus aclaran que el precio podría variar si el pago se hace mediante otras plataformas, ya que se podrían aplicar cargos de terceros.

La suscripción a Disney Plus se factura en pesos argentinos y por mes adelantado. En el caso de contratar la plataforma mediante Cablevisión/Flow, tenés la posibilidad de pagarlo en la misma factura.

La plataforma ofrece un Combo+, se trata de un paquete con descuento para tener Disney+ y Star+ por una tarifa mensual de 995 pesos.

Pixar forma parte de la oferta de Disney Plus.

¿Cómo suscribirse a Disney Plus Argentina?

En cuanto a la suscripción de Disney Plus en Argentina, podés hacerlo en forma directa desde la web oficial, o a través de los siguientes servicios de TV y telefonía locales:

Personal Play App/Web : ingresá al sitio web, luego seleccioná "Personal Play" y elegí la opción de suscribirte en Disney+. Allí debés llenar los datos solicitados para finalizar el proceso de suscripción.

: ingresá al sitio web, luego seleccioná "Personal Play" y elegí la opción de suscribirte en Disney+. Allí debés llenar los datos solicitados para finalizar el proceso de suscripción. Personal web : ingresá al sitio web de Personal Web y seleccioná la opción de suscribirte en Disney Plus. Allí deberás completar los datos solicitados para iniciar la suscripción.

: ingresá al sitio web de Personal Web y seleccioná la opción de suscribirte en Disney Plus. Allí deberás completar los datos solicitados para iniciar la suscripción. Flow y Fibertel: los usuarios de estos servicios podrán suscribirse a Disney Plus en forma directa por la web o aplicación de Fibertel o de Flow.

El universo de Marvel forma parte de la oferta de Disney Plus.

4 películas basadas en hechos reales que podés ver en Disney+

Dentro de su enorme catálago, Disney+ nos ofrece una gran cantidad de opciones para disfrutar. Series, películas y documentales de todos los géneros y temáticas se pueden encontrar en el catálogo de la plataforma.

Dentro de ese largo y amplio listado se pueden encontrar varias películas basadas en hechos reales. Es probable que muchas personas no lo sepan, pero varios títulos disponibles en Disney+, incluso varios de los clásicos de esta compañía, están basados en hechos reales.

Los cuentos de fantasía, de hadas, de princesas y de héroes también pueden estar basados en la realidad.

1. Pocahontas

La mítica escena en la que Pocahontas se interpone por amor cuando su padre va a matar a John Smith no fue real. Tanto el inglés como la nativa americana existieron y se conocieron, aunque ella tenía 12 años, se llamaba en realidad Matoaka y no simpatizaba mucho con Smith. Los historiadores creen que John Smith, muy propenso a exagerar sus aventuras al contarlas, se inventó el relato o, incluso, que se lo robó a un español, Juan Ortiz, que habría vivido esa situación un año antes.

No obstante, a pesar de las licencias que se hayan podido tomar tanto Disney como el propio Smith al relatar su historia, la segunda película sobre Pocahontas -apodo de la verdadera Matoaka, que significa "niña traviesa" o "maleducada"- sí tiene algo más de histórica, ya que la nativa americana se enamoró de John Rolfe y al tiempo dejó su nombre atrás y pasó a llamarse Rebecca. En 1616, tuvo un hijo con Rolfe, un pequeño llamado Thomas, y un año después, la joven falleció con apenas 21 años al enfermar en la mar mientras volvían de Inglaterra a su tierra.

La primera de estas películas no está dentro de la lista de Disney Plus de películas basadas en hechos reales dentro porque tiene más de ficción que realidad, pero sus protagonistas existieron de verdad.

2. Togo

A todo el mundo le suena Balto, el último husky siberiano de la carrera de relevos que en 1925 ayudo a llevar la vacuna de la difteria a una ciudad de Alaska en la que había comenzado un brote. De hecho, en 1995 Universal Pictures estrenó una película dedicada a Balto.

Sin embargo, al ser una carrera de relevos, sí, Balto fue el héroe al llevar la vacuna, pero en ella participaron más perros, como Togo, en quien se basa esta película de Disney estrenada en 2019. Togo es la historia de Leonhard Seppala, adiestrador de perros de trineo, y su perro guía, Togo. Ambos se verán embarcados en una aventura que salvará la vida de los enfermos por difteria, pero antes pondrá a prueba su resistencia, su valor y su determinación.

Aunque Balto sea el más conocido, el equipo de Seppala, dirigido por Togo, cubrió la parte más larga y peligrosa de la carrera de 1000 kilómetros, ellos solos ya corrieron la mitad del camino para conseguir llegar lo antes posible.

3. Reina de Katwe

La película está basada en el libro del periodista Tim Crothers, The Queen of Katwe: A Story of Life, Chess, and One Extraordinary Girl’s Dream of Becoming a Grandmaster, que está basado en la juventud de Phiona Mutesi, una joven ugandesa con un talento sorprendente para el ajedrez.

Mutesi aprendió a jugar al ajedrez con diez años, ya que un misionero daba de comida a los niños a cambio de que jugaran. Y así fue como se descubrió el gran talento de esta joven, que con 16 años participó en las Olimpiadas de Ajedrez de 2010, tan solo cuatro años después de haber aprendido.

Reina de Katwe está dirigida por Mira Nair, escrita por William Wheeler y protagonizada por David Oyelowo, Madina Nalwanga y Lupita Nyong’o.

4. Bajo cero

Un accidente que pone en peligro la vida de un científico en la Antártida y una terrible tormenta, hará que la estación científica tenga que ser abandonada cuanto antes. Por desgracia, los perros del guía Jerry Shepard, interpretado por Paul Walker, tendrán que vivir el peor invierno del planeta mientras su dueño trata de rescatarlos a toda costa.

La película fue estrenada en 2006, pero está basada en los hechos acontecidos en una expedición japonesa de 1957.