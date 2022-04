Cuánto cuesta Star Plus en la Argentina: precios y planes abril de 2022

Una de las plataformas de streaming presentes en la Argentina es Star Plus, que llegó al mercado en 2021 como parte de la estrategia de Disney para competir con Netflix y Amazon Prime Video.

Star Plus cuenta con el catálogo completo de las comedias animadas de 20th Television (antes 20th Century Fox Television), películas exclusivas y 66 producciones originales latinoamericanas.

También incluye el contenido de otras subsidiarias, como FX, Freeform, Hulu, ABC Signature, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures y Hollywood Pictures.

Además, por primera vez las transmisiones deportivas en vivo de la cadena ESPN están disponibles en un servicio de streaming.

Star Plus forma parte del grupo Disney.

Series en Star Plus

En cuanto a las series, Star Plus trae todas las temporadas (incluyendo las de estreno) de This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident.

Además, incluye producciones emblemáticas como Grey’s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I Met your Mother, The X Files y Prison Break; y series exclusivas como Big Sky, Love, Victor, Dollface, A Teacher, Rebel, Helstrom, Y: The Last Man, Black Narcissus y Hip Hop Uncovered.

This is us forma parte de Star Plus.

Películas en Star Plus

Con el catálogo de compañías emblemáticas de Hollywood como Searchlight Pictures, 20th Century Studios y Touchstone Pictures, entre otras, Star Plus ofrece un amplio catálogo de títulos recientes y tradicionales de la historia del cine.

Entre ellos se encuentran Nomadland, ganadora del Óscar como mejor película en 2021, Bohemian Rhapsody, que se llevó cuatro Óscar en 2019, y éxitos de taquilla como Deadpool, Deadpool 2, Logan, Alien, Die Hard (Duro de matar), Planet of the Apes (El planeta de los simios), entre otras.

Series animadas

Nomadland forma parte del catálogo de Star Plus.

: todas las temporadas de Los Simpson

Uno de los mayores atractivos de Star Plus es que cuenta con todas las temporadas de Los Simpson, a diferencia de Disney Plus, que solo ofrece las más recientes.

Otra de sus novedades son las series originales Solar Opposites, de los creadores de Rick and Morty, y Marvel’s M.O.D.O.K., que ofrece una mirada distinta del universo de superhéroes, y Hit Monkey, una serie de Marvel estrenada en 2022 y que es protagonizada por un mono mercenario y Little Demon.

El contenido de series animadas se complementa con las temporadas completas de Family Guy, American Dad!, Futurama, Bob’s Burgers y Duncanville.

Los Simpson forman parte del catálogo de Star Plus.

Contenido original para América latina

La plataforma cuenta con programas originales creados en América latina protagonizados por artistas de la región y que explorarán temas de la cultura latinoamericana en tono al drama, la comedia, la comedia dramática, el thriller, las película biográfica y los docurealities.

La plataforma considera dramas como Santa Evita, una serie protagonizada por Natalia Oreiro y con la mexicana Salma Hayek como productora ejecutiva, que sigue la historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón tras su muerte; y No fue mi culpa, que a partir de casos en México, Colombia y Brasil aborda la realidad de los femicidios, y la tercera temporada de la producción brasileña Impuros.

En materia de comedias, destacan El galán. La TV cambió, él no, con los mexicanos Humberto Zurita, Sebastián Zurita, Sara Maldonado y Ana Claudia Talancón, que narra la historia de un otrora galán de telenovelas, y Los protectores, con los argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra, que aborda el mundo de los representantes de jugadores de fútbol.

También incluye Terapia alternativa, protagonizada por Carla Peterson y Eugenia Suárez y el chileno Benjamín Vicuña, que relata la historia una excéntrica terapeuta que intenta salvar la relación de una pareja.

Terapia alternativa forma parte de la oferta de Star Plus.

Deportes en vivo

Otra de las grandes novedades son las transmisiones de deportes en vivo. Star Plus cuenta con los principales torneos del fútbol mundial, como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Conmebol Copa Libertadores, la Concafa Champions League y la Liga Concacaf, además de LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia.

Otras competencias contempladas son los torneos de tenis ATP y WTA, así como los Grand Slam, el tour de ciclismo de Francia, la liga de baloncesto de la NBA, el fútbol americano de la NFL, combates de la UFC, los torneos de golf del PGA Tour y The Masters, y las carreras de motociclismo de MotoGP.

De forma complementaria, cuenta con programas como SportsCenter y ESPN FC, y documentales como ESPN 30×30.

Partidos del fútbol europeo forman parte de la oferta de Star Plus.

Cuánto cuesta Star Plus en la Argentina:

Los suscriptores pueden ver contenido de manera simultánea en hasta cuatro dispositivos y realizar descargas en hasta 10, además de tener la posibilidad de configurar hasta siete perfiles.

El servicio se puede contratar de manera mensual o anual, pero además existe la posibilidad de contratar un "Combo +", que considera Star Plus y Disney Plus.

Los planes disponibles son los siguientes:

Mensual: $880 , incluye series, películas y eventos deportivos de ESPN.

, incluye series, películas y eventos deportivos de ESPN. Anual: $8.800 , incluye todo el entretenimiento y deportes favoritos, sin límites.

, incluye todo el entretenimiento y deportes favoritos, sin límites. Combo: $995 por mes, incluye acceso a Disney+.

Estos precios pueden variar en caso de que el pago se realice en otras plataformas.